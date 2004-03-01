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Автор Петр Дерябин

Орехи: польза и вред для здоровья человека

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О целебных свойствах, которыми обладают орехи, рассказывает врач-консультант Московского гомеопатического центра Ирина Виленовна НИКОНОВА.

Виды орехов и их польза

Орехи — пища полезная, вкусная и постная. Поэтому они подходят и мясоедам и вегетарианцам.

Зрелые орехи весьма питательны, а потому они отлично справляются с "проблемным" повышенным аппетитом. Все орехи пикантно дополняют любое застолье.

Все разновидности орехов сохраняют без всяких потерь свои витамины и питательные свойства не только в течение одного сезона, а гораздо дольше.

Поэтому подумайте, что полезнее съесть зимой или тем более весенним деньком — яблоко или апельсин, утрачивающие свой витаминный баланс уже к середине зимы, или горсть орешков.

Польза орехов неоспорима:

  • во всех орехах — неповторимый уникальный баланс витаминов и микроэлементов
  • они богаты сложными белками, необходимыми для тканей.

Однако не следует забывать, что орехи не относятся к разряду легкой пищи.

В чистом виде их суточное потребление должно быть ограничено:

  • 100 ядрышек мелких, к примеру, кедровых орешков
  • до 30-50 средних, таких, как фундук или арахис
  • 10-15 крупных грецких орехов.

Если вы употребляете орехи с молодой зеленью :петрушкой, укропом, листьями салата или с сухофруктами, то порции можно удвоить. Правда, много вы все равно не съедите — слишком уж сытный продукт эти орехи.

Целебные свойства орех. орехи
Все разновидности орехов сохраняют свои витамины не один сезон
  • В Европе самые любимые и популярные: фисташки, грецкие орехи, миндаль.
  • Американцы предпочитают арахис.
  • Восток обожает арахис и миндаль.
  • Жители африканских стран попотчуют своими любимыми кокосовыми орехами.
  • Российский вкус издавна почитал: грецкие, кедровые, лесные орехи.

Грецкий орех — кладезь витамина С

Не только диетологи России, но и всего мира отдают предпочтение грецкому ореху — он кладезь витамина С. Этого витамина в нем в несколько раз больше, чем в черной смородине.

Например, в 5 грецких орехах — полная суточная норма витамина С, необходимая для взрослого человека. Грецкие орехи усваиваются организмом только при тщательном и медленном пережевывании.

Еще Гиппократ считал, что грецкие орехи помогают при болезнях:

  • желудка
  • печени
  • почек

У многих европейских народов грецкие орехи считались пищей богатырей. Грецкий орех действительно: укрепляет силу мышц, быстро снимает мышечную усталость.

После физической нагрузки необходимо съедать 3 грецких ореха.

На Руси грецкий орех, дерево диковинное, издавна выращивали в монастырских садах и называли "волоцким" орехом, то есть завезенным, попавшим "волоком". Потом назвали грецким, так как привозили его в основном из Греции.

Целебные свойства орех. грецкие орехи
Грецкие орехи — источник витаминов и микроэлементов

Русские врачи восемнадцатого столетия называли грецкий орех "праздником для мозга", так как он, если принимать его хотя бы по два орешка в день, улучшает память.

Первые результаты ощутимы уже через месяц. Четыре ореха, съедаемые за один прием ежедневно, "ограждают" от повышенной радиации окружающей среды. Грецкие орехи незаменимы при склонности к запорам, ослабленной работе желудка.

А также грецкий орех используется при следующих заболеваниях:

Атеросклероз Для борьбы с этим недугом смешайте 10 ядер грецких орехов с 2 дольками растертого чеснока, заправьте столовой ложкой подсолнечного масла. Можно для вкуса добавить тертый сыр. С получившейся массой делайте бутерброды.
Сердечная мышца Смесь орехов в сочетании с изюмом укрепляет сердечную мышцу. Зеленые орехи, собранные до конца июня, в сочетании с медом повышают иммунитет. При нарушении функции щитовидной железы утро каждого дня стоит начинать с трех ядер спелого грецкого ореха и одной десертной ложки меда.
Мастопатия Причина этой "предраковой болезни" — нарушение гормонального фона. Для его восстановления используется настойка из перегородок грецкого ореха. Перегородки 25 орехов залить 100 граммами медицинского спирта. Настаивать в темном месте не менее 10 дней. Принимать в течение месяца по 18 — 20 капель три раза в день.
При нарушении менструального цикла При нарушении менструального цикла рекомендуется настой листьев дерева грецкого ореха. Полторы столовых ложки измельченных листьев грецкого ореха залить двумя стаканами кипятка и настаивать не менее двух часов. Затем процедить и отжать. Употреблять по 25 — 30 миллилитров три раза в день перед едой. Этот же настой используется как эффективное мочегонное средство.
После тяжелых операций и стрессов

После тяжелых операций и стрессов необходимо принимать ореховый бальзам. Для его приготовления понадобятся:

  • грецкие орехи
  • листья алоэ, срезанные за неделю
  • мед.

100 граммов листьев алоэ промыть, порезать и залить полутора стаканами воды. Настаивать полтора часа. Затем процедить и добавить 500 граммов измельченных ядер грецких орехов и 300 граммов меда. Хранить в стеклянной, плотно закрытой посуде в темном прохладном месте. Принимать по 1 столовой ложке три раза в день за полчаса до еды.

Характерный, немного терпкий вкус грецкого ореха придает пикантность салатам, соусам, мясу.

Грецкий орех — идеальный компонент для салатов, в состав которых входят:

  • мясо птицы
  • яблоки
  • свекла
  • морковь
  • сельдерей
  • зелень

Грецкий орех "оттеняет" вкус баклажан, всех кисло-сладких супов и пудингов. На праздничное застолье к молодым виноградным винам издавна подавали поджаренные и чуть сдобренные специями грецкие орешки.

Фисташки

Если уж зашла речь о торжественных трапезах, то самая нежная закуска к шампанскому и легким десертным винам — фисташки.

Правда, фисташки "опасны" своими эфирными маслами. Кстати, их и собирают только ночью, потому что под воздействием солнечных ультрафиолетовых лучей листья фисташкового кустарника выделяют эфирные масла. От них может закружиться голова даже у самого здорового человека.

В небольшом количестве эти масла чрезвычайно полезны для поддержания жизненного тонуса. Фисташки называют орешками хорошего настроения, но норма их суточного потребления не должна превышать 10-15 ядер. Иначе может возникнуть головокружение и тошнота.

Арахис

Арахис называют еще земляным или китайским орехом. Он, строго говоря, не совсем орех, так как принадлежит к семейству бобовых.

Арахис — не только самый питательный, но и орех, от которого абсолютно не полнеют. Потому он и стал "пищевым фаворитом" всех звезд мира моды и шоу-бизнеса.

Арахис в количестве 20 — 25 орешков в день:

  • нормализует функции кроветворных органов
  • "разглаживает" морщинки.

Правда, чрезмерное увлечение этим орехом-бобом приводит к некоторым проблемам.

Арахис — сильный аллерген. Поэтому аллергикам не стоит употреблять более пяти орешков в день.

Кедровые орехи

А вот кедровые орешки подойдут без исключения всем. В них полностью отсутствует клетчатка. Это — самые нежные и деликатные орехи. Их обожают наши желудки. Кедровые орешки ценны быстроусваиваемым и легким белком.

Целебные свойства орех. Кедровые орехи
Кедровые орехи

Попробуйте приготовить такой кедровый эликсир, полезный при всех видах воспалений внутренних органов.

Несколько часов вымачивайте половину стакана кедровых орехов в небольшом количестве воды. Затем взбейте миксером, добавив воды до двух стаканов. Процедите. Этот настой можно пить по нескольку раз в день. Его добавляют в чай и каши, которые приобретают нежный ореховый вкус.

Фундук

У людей повышенного физического труда ценится фундук — лесной орех. Лесной орех "подпитывает" все мышечные ткани, так как содержит неповторимое сочетание белка и витамина Е.

Лесные орехи полезны тем, кто страдает мочекаменной болезнью. В сочетании с медом они помогают побороть малокровие и истощение. Лесные орехи рекомендованы кормящим матерям, так как повышают лактацию.

Молочко из лесного ореха успокаивает нервные симптомы и лечит хронические бронхиты.

Готовится молочко так: 50 ядер орехов расколоть и замочить на 10 часов в одном стакане теплой воды. Затем растереть в ступке и настоять три часа, вскипятить и процедить. Добавить 5 столовых ложек сливок и не менее двух десертных ложек меда. Принимать по столовой ложке два раза в день перед едой.

Миндаль

Миндальный орех — самый коварный. Одна из разновидностей этого ореха — горький миндаль — содержит большое количество эфирных масел.

Допустимая дневная норма горького миндаля — два зернышка. Зато сладкий миндаль, отлично подпитывающий память и зрение, можно есть сколько хочешь.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта и почек необходимо есть миндальные орехи, запивая их горячим молоком. Миндальный орех еще и самый красивый — недаром редкий и прекрасный разрез глаз носит его имя.

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