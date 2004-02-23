Сделать укол самой? Нет проблем

Медики укол называют инъекцией, что в переводе с латыни означает "впрыскивание". Лекарство сразу попадает в кровь и быстро достигает цели. Поэтому уколы назначают в острых случаях, а также при любых мало-мальски серьезных состояниях. Другое преимущество уколов в том, что лекарство не раздражает желудок, на него не действуют пищеварительные соки. Поэтому без всякого риска их назначают людям, страдающим гастритом и язвой.

Обычно лекарство вводят в мышцу, и уколы тогда называются внутримышечными. Лучшее место — верхняя наружная часть ягодицы. Там мала вероятность попасть иглой в кровеносный сосуд, нерв или кость.

Лучшее место — верхняя наружная часть ягодицы. Там мала вероятность попасть иглой в кровеносный сосуд, нерв или кость. Гораздо реже препарат вводится под кожу (информация об этом обязательно есть на упаковке). Подкожные инъекции делают в наружную часть плеча или в живот (инсулин).

Как сделать укол самостоятельно

Давайте пошагово разберем эту нехитрую процедуру. А начнем мы с подготовительных шагов — как наполнить шприц и что делать с лекарственным раствором:

Внимательно осмотрите ампулу, прочтите название лекарства, его количество и срок годности.

Встряхните ее, чтобы лекарство опустилось вниз, и надпилите в месте перехода от узкой части к широкой (пилочка есть в коробке с лекарством).

Ваткой, смоченной спиртом, протрите ампулу и отломите кончик.

Опустите иглу со шприцем в ампулу и, зажав ее двумя пальцами, поднимите дном вверх.

Потяните поршень и наберите лекарство.

Наденьте на иглу колпачок. Если у вас флакон с сухим порошком, позаботьтесь о растворителе (он называется "вода для инъекций").

Наберите растворитель из ампулы в шприц.

Откройте металлическую крышку флакона, протрите спиртом резиновую крышечку и, проткнув ее иглой, введите растворитель.

Встряхните флакон, чтобы порошок растворился полностью, переверните его вверх дном, как вы это делали с ампулой, и наберите готовый раствор в шприц.

После этого поменяйте иглу, не снимая колпачка.

Положите шприц обратно в пакет.

Из упаковки со стерильной ватой оторвите три небольших кусочка, причем бумагу снимайте не полностью, а только уголок — так оставшаяся вата сохранит стерильность.

Смочите все три ватки спиртом и положите их в пакет со шприцем.

Как ставить укол

Перед уколом в ягодицу пациент должен лечь на живот или на бок - чтобы мышцы расслабились.

Далее:

Возьмите две ватки и по очереди смажьте спиртом место укола.

Достаньте шприц и, держа его иглой вверх, слегка нажмите на поршень, чтобы вышел воздух.

Затем возьмите шприц в правую руку, причем мизинец должен придерживать канюлю иглы. Если вы делаете укол взрослому, левой рукой растяните кожу в месте укола (у детей, напротив, кожу надо взять в складку).

Отведите руку со шприцем и резко, под прямым углом воткните ее в мышцу почти на всю длину, но не до самого конца. Если — тьфу, тьфу! — игла сломается, за кончик ее легко будет извлечь.

Медленно давя на поршень левой рукой, введите лекарство.

Третьей ваткой прижмите место укола и быстро извлеките иглу, затем помассируйте пострадавшую мышцу. Лекарство быстрее всосется, а спирт обеззаразит ранку.

Фото: medaboutme. ru

Подкожные уколы можно делать в любом положении, удобнее стоя. Шприц берется таким образом, чтобы на канюле лежал указательный палец. Левой рукой сверху соберите кожу в складку, а правой введите иглу под углом 45 градусов, но опять же не до конца. Прижмите место укола ваткой и извлеките иглу.

Маленькие хитрости

Ставить уколы непросто — нужна выдержка характера, а еще знание маленьких хитростей:

Набирайте лекарство непосредственно перед уколом, а не загодя, как это часто делают в наших больницах. Иначе оно может разложиться, а шприц — инфицироваться. Ни в коем случае не используйте шприц повторно - обязательно занесете инфекцию! Перед введением масляного раствора (например, камфоры) подогрейте ампулу в тепленькой водичке до температуры тела. Воткнув иглу, потяните поршень на себя (проверка — не попала ли игла в кровеносный сосуд). Если не появится кровь, смело вводите лекарство. В противном случае лучше перестраховаться и повторить укол другой иглой.

Помните: масляный раствор в крови чрезвычайно опасен!

Не делайте так!

Несерьезное отношение к уколам до добра не доведет. Работая врачом и преподавая сестринское дело студентам, я была свидетелем самых разнообразных ошибок:

Медсестры невнимательно читают название лекарства и вводят больному не тот препарат. Необходимо сразу приложить лед к месту инъекции (холод уменьшит всасывание) и внимательно наблюдать за больным в течение часа. При ухудшении состояния вызывайте врача.

Собирая шприц и набирая лекарство, медсестры дотрагиваются до иглы пальцами, роняют ее на пол, не закрывают колпачком. Игла инфицируется, на месте укола появляется гнойник.

Если для внутримышечных уколов взять короткую иглу или ввести ее неглубоко, то она попадет не в мышцу, а под кожу. Вскоре появится уплотнение, которое может нагноиться. Поэтому, пока нет покраснения и боли, поспешите приложить грелку — это поможет уплотнению рассосаться.

Один студент для экономии времени не укладывал больных, а делал им уколы стоя. В таком положении мышцы расслабляются плохо, и неудивительно, что однажды он обломил иглу. К счастью, ее кончик торчал из ягодицы, и горе-медбрат без труда иглу вытащил.

При неправильном выборе места можно попасть в нерв, и тогда вашему пациенту придется долго лечиться у невропатолога.

Если вы попали в сосуд, то из ранки будет вытекать кровь. Прижмите ее ваткой со спиртом и подержите минут пять. Чаще кровь вытекает под кожу, образуется большой синяк. Сразу приложите лед, а на второй день — грелку, чтобы синяк быстрее рассосался.

Будьте осторожны, если известно, что у человека аллергия. Особенно часто ее вызывают антибиотики. Крайняя форма аллергии — анафилактический шок. Признаки этого грозного осложнения — покраснение кожи, высыпания, зуд, затруднение дыхания, рвота и судороги. Срочно вызывайте "скорую помощь"!

Правила безопасности

Навредить можно не только больному, но и самой себе:

Иглой попадают в растягивающие кожу пальцы левой руки. Один мой студент умудрился пригвоздить свой палец к ягодицам пациента. Из ранки потечет кровь, вам будет очень больно, но это, в общем-то, полбеды.

Хуже, если вы уколетесь после того, как сделали укол больному. Таким образом передаются гепатит, малярия, СПИД. Игла — не игрушка, обращаться с ней надо осторожно.

Надевайте колпачок сразу после укола.

Если вы все же укололись, не спешите останавливать кровь, а, напротив, выдавите ее как можно больше и только потом обработайте ранку йодом.

Часто вижу, как студентки, выпуская воздух из шприца, попадают раствором себе в глаз.

Чтобы этого не произошло, направляйте шприц в сторону и не выпускайте слишком много лекарства.

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