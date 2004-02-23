Сделать укол самой? Нет проблем
Медики укол называют инъекцией, что в переводе с латыни означает "впрыскивание". Лекарство сразу попадает в кровь и быстро достигает цели. Поэтому уколы назначают в острых случаях, а также при любых мало-мальски серьезных состояниях. Другое преимущество уколов в том, что лекарство не раздражает желудок, на него не действуют пищеварительные соки. Поэтому без всякого риска их назначают людям, страдающим гастритом и язвой.
- Обычно лекарство вводят в мышцу, и уколы тогда называются внутримышечными. Лучшее место — верхняя наружная часть ягодицы. Там мала вероятность попасть иглой в кровеносный сосуд, нерв или кость.
- Гораздо реже препарат вводится под кожу (информация об этом обязательно есть на упаковке). Подкожные инъекции делают в наружную часть плеча или в живот (инсулин).
Как сделать укол самостоятельно
Давайте пошагово разберем эту нехитрую процедуру. А начнем мы с подготовительных шагов — как наполнить шприц и что делать с лекарственным раствором:
- Внимательно осмотрите ампулу, прочтите название лекарства, его количество и срок годности.
- Встряхните ее, чтобы лекарство опустилось вниз, и надпилите в месте перехода от узкой части к широкой (пилочка есть в коробке с лекарством).
- Ваткой, смоченной спиртом, протрите ампулу и отломите кончик.
- Опустите иглу со шприцем в ампулу и, зажав ее двумя пальцами, поднимите дном вверх.
- Потяните поршень и наберите лекарство.
- Наденьте на иглу колпачок. Если у вас флакон с сухим порошком, позаботьтесь о растворителе (он называется "вода для инъекций").
- Наберите растворитель из ампулы в шприц.
- Откройте металлическую крышку флакона, протрите спиртом резиновую крышечку и, проткнув ее иглой, введите растворитель.
- Встряхните флакон, чтобы порошок растворился полностью, переверните его вверх дном, как вы это делали с ампулой, и наберите готовый раствор в шприц.
- После этого поменяйте иглу, не снимая колпачка.
- Положите шприц обратно в пакет.
- Из упаковки со стерильной ватой оторвите три небольших кусочка, причем бумагу снимайте не полностью, а только уголок — так оставшаяся вата сохранит стерильность.
- Смочите все три ватки спиртом и положите их в пакет со шприцем.
Как ставить укол
Перед уколом в ягодицу пациент должен лечь на живот или на бок - чтобы мышцы расслабились.
Далее:
- Возьмите две ватки и по очереди смажьте спиртом место укола.
- Достаньте шприц и, держа его иглой вверх, слегка нажмите на поршень, чтобы вышел воздух.
- Затем возьмите шприц в правую руку, причем мизинец должен придерживать канюлю иглы. Если вы делаете укол взрослому, левой рукой растяните кожу в месте укола (у детей, напротив, кожу надо взять в складку).
- Отведите руку со шприцем и резко, под прямым углом воткните ее в мышцу почти на всю длину, но не до самого конца. Если — тьфу, тьфу! — игла сломается, за кончик ее легко будет извлечь.
- Медленно давя на поршень левой рукой, введите лекарство.
- Третьей ваткой прижмите место укола и быстро извлеките иглу, затем помассируйте пострадавшую мышцу. Лекарство быстрее всосется, а спирт обеззаразит ранку.
Фото: medaboutme. ru
Подкожные уколы можно делать в любом положении, удобнее стоя. Шприц берется таким образом, чтобы на канюле лежал указательный палец. Левой рукой сверху соберите кожу в складку, а правой введите иглу под углом 45 градусов, но опять же не до конца. Прижмите место укола ваткой и извлеките иглу.
Маленькие хитрости
Ставить уколы непросто — нужна выдержка характера, а еще знание маленьких хитростей:
- Набирайте лекарство непосредственно перед уколом, а не загодя, как это часто делают в наших больницах. Иначе оно может разложиться, а шприц — инфицироваться.
- Ни в коем случае не используйте шприц повторно - обязательно занесете инфекцию!
- Перед введением масляного раствора (например, камфоры) подогрейте ампулу в тепленькой водичке до температуры тела.
- Воткнув иглу, потяните поршень на себя (проверка — не попала ли игла в кровеносный сосуд). Если не появится кровь, смело вводите лекарство. В противном случае лучше перестраховаться и повторить укол другой иглой.
Помните: масляный раствор в крови чрезвычайно опасен!
Не делайте так!
Несерьезное отношение к уколам до добра не доведет. Работая врачом и преподавая сестринское дело студентам, я была свидетелем самых разнообразных ошибок:
- Медсестры невнимательно читают название лекарства и вводят больному не тот препарат. Необходимо сразу приложить лед к месту инъекции (холод уменьшит всасывание) и внимательно наблюдать за больным в течение часа. При ухудшении состояния вызывайте врача.
- Собирая шприц и набирая лекарство, медсестры дотрагиваются до иглы пальцами, роняют ее на пол, не закрывают колпачком. Игла инфицируется, на месте укола появляется гнойник.
- Если для внутримышечных уколов взять короткую иглу или ввести ее неглубоко, то она попадет не в мышцу, а под кожу. Вскоре появится уплотнение, которое может нагноиться. Поэтому, пока нет покраснения и боли, поспешите приложить грелку — это поможет уплотнению рассосаться.
- Один студент для экономии времени не укладывал больных, а делал им уколы стоя. В таком положении мышцы расслабляются плохо, и неудивительно, что однажды он обломил иглу. К счастью, ее кончик торчал из ягодицы, и горе-медбрат без труда иглу вытащил.
- При неправильном выборе места можно попасть в нерв, и тогда вашему пациенту придется долго лечиться у невропатолога.
- Если вы попали в сосуд, то из ранки будет вытекать кровь. Прижмите ее ваткой со спиртом и подержите минут пять. Чаще кровь вытекает под кожу, образуется большой синяк. Сразу приложите лед, а на второй день — грелку, чтобы синяк быстрее рассосался.
Будьте осторожны, если известно, что у человека аллергия. Особенно часто ее вызывают антибиотики. Крайняя форма аллергии — анафилактический шок. Признаки этого грозного осложнения — покраснение кожи, высыпания, зуд, затруднение дыхания, рвота и судороги. Срочно вызывайте "скорую помощь"!
Правила безопасности
Навредить можно не только больному, но и самой себе:
Иглой попадают в растягивающие кожу пальцы левой руки. Один мой студент умудрился пригвоздить свой палец к ягодицам пациента. Из ранки потечет кровь, вам будет очень больно, но это, в общем-то, полбеды.
Хуже, если вы уколетесь после того, как сделали укол больному. Таким образом передаются гепатит, малярия, СПИД. Игла — не игрушка, обращаться с ней надо осторожно.
Надевайте колпачок сразу после укола.
Если вы все же укололись, не спешите останавливать кровь, а, напротив, выдавите ее как можно больше и только потом обработайте ранку йодом.
Часто вижу, как студентки, выпуская воздух из шприца, попадают раствором себе в глаз.
Чтобы этого не произошло, направляйте шприц в сторону и не выпускайте слишком много лекарства.
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