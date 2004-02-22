Уход за ногами в домашних условиях

В ступнях любого человека содержится четверть от всех костей, которые есть в организме человека и каждая из ступней имеет 33 сустава; не один десяток сухожилий, мышц и связок; огромное количество нервных окончаний и сосудов.

Лучшее СРЕДСТВО ОТ НАТОПТЫШЕЙ

Поэтому, когда у человека возникают проблемы со ступнями, это отражается на всем организме и его самочувствии. А ношение неудобной и неправильной анатомической обуви может только усугубить эти проблемы. Сегодня мы поговорим о наиболее распространенных проблемах, которые преследуют наши ступни.

Мозоли

Мозоли — грубые выпуклые участки ороговевшей кожи. Они мучили людей наверняка еще во времена римских сандалий. Мозоли бывают:

сухие

мокрые

Между прочим, часто это внутренняя причина:

солевые наросты на косточках суставов

гормональные проблемы

повышенная потливость ног

И как следствие это боль, увеличение объема пальца.

Палец становится крупнее, и, пожалуйста, — мозоль. Особенно мучительны такие утолщения между пальцами. В мире существует такая методика — осторожно, с анестезией, надрезают кожу, удаляют солевые "излишки" подобно тому, как избавляют от "подагры" сустава большого пальца.

Операция известная в косметической хирургии. Ну, а мы пока поборемся сами.

Лечение мозолей

Самостоятельно лечить мозоли можно только при отсутствии боли, воспаления, инфекции, нарушений кровообращения, функций периферических нервов. Также не стоит удалять их в домашних условиях людям пожилого возраста.

Поможет снять боль тонкая прокладка из поролона, с аккуратно вырезанной посередине дырочкой по форме мозоли. Раз в день тщательно смазывайте мозоль специальной жидкостью, следите при этом, чтобы едкая капля не попадала на здоровую кожу. Через несколько дней распарьте ноги и срежьте ороговевшие части. Однако лучше не допускать их появления.

Неудобная обувь провоцирует появление мозолей

Носите удобную, не узкую обувь. Высокий каблук для многих тоже "друг" мозолей. Но если уж не убереглись, то:

Распарьте мозоль в мыльно-содовом растворе, наложите на нее свежую смолу любого хвойного дерева, заклейте лейкопластырем. Через день повторите, затем аккуратно срезайте. Распарьте мозоль и привяжите на ночь корку лимона с мякотью. Повторите два — три дня, затем мозоль можно срезать. Аккуратно наложите на мозоль кашицу из тертой сырой картофелины, забинтуйте. Повторите несколько дней, потом можно вырезать.

К сожалению, домашние методы не дают быстрого результата и будут менее эффективны, чем аппаратный педикюр.

Трещины на пятках

Трещины на пятках весьма распространенная проблема. Этот дефект доставляет много неприятностей — и больно, и колготки рвутся.

Трещины могут быть вызваны следующими причинами:

Нехватка в организме витаминов, как правило, Е и А

Сухая кожа ног

Поражения грибком

Из-за сахарного диабета

Из-за ношения тесной и неудобной обуви

Воспаления внутренних органов

Если не лечить трещины на пятках, в них начнут скапливаться потовые отложения, грязь — начнется инфекционное заражение.

Лечение трещин на пятках

Лучше всего — обратиться к подологу. Он выявит причину и назначит лечение. Однако, если возможности обратиться к врачу нет, то помогут народные методы.

Отварите луковую шелуху, запарьте ноги в отваре на 20 — 30 минут, сполосните ноги теплой водой и смажьте касторовым маслом. На пораженные участки нанести мед, обернуть пленкой и надеть носки, до утра. Затем промыть кожу и втереть крем. Измельченный зеленый лук наносится в виде бинтовой повязки на потрескавшуюся кожу, до утра.

Натоптыши

Это не мозоли, как считают многие, а следствие неудобной обуви и неудачного строения вашей стопы. С ними бороться труднее. Натоптыши бывают нескольких видов:

подошвенные

пальцевые

стержневые

К причинам появления натоптышей относятся:

плоскостопие

потливость

лишний вес

неудобная обувь

Мало того, что выглядят натоптыши не слишком привлекательно, так еще их появление может быть болезненным и затруднять ходьбу.

Лечение натоптышей на ступнях в домашних условиях

Прежде всего необходимо подобрать удобную обувь.

Самый простой и действенный способ борьбы с натоптышами — регулярный аппаратный педикюр.

Однако, есть и более консервативные методы борьбы с данным заболеванием. Например:

Масляные компрессы. Возьмите хлопчатобумажные носки, хорошенько пропитайте любым растительным маслом и наденьте. Сверху — целлофановый мешок (без дырок), а затем еще одни носки. Через несколько часов снимите компресс и сполосните ноги теплой водой. На ночь полезно втирать в стопы касторовое масло — оно смягчает кожу, снимает усталость, заживляет натертые места.

Возьмите хлопчатобумажные носки, хорошенько пропитайте любым растительным маслом и наденьте. Сверху — целлофановый мешок (без дырок), а затем еще одни носки. Через несколько часов снимите компресс и сполосните ноги теплой водой. На ночь полезно втирать в стопы касторовое масло — оно смягчает кожу, снимает усталость, заживляет натертые места. Сырое яйцо смешиваем со столовой ложкой уксуса и ложкой растительного масла. Прикладываем салфетку, напитавшуюся этим средством.

смешиваем со столовой ложкой уксуса и ложкой растительного масла. Прикладываем салфетку, напитавшуюся этим средством. Луковый компресс помогает эффективно избавиться от натоптышей. Фито-кислоты и содержащиеся в нем эфирные вещества — обладают отшелушивающим действием.

Важно помнить, что наши ноги — залог изящной походки и хорошего самочувствия, поэтому за ними необходимо регулярно ухаживать!

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