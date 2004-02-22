В ступнях любого человека содержится четверть от всех костей, которые есть в организме человека и каждая из ступней имеет 33 сустава; не один десяток сухожилий, мышц и связок; огромное количество нервных окончаний и сосудов.
Поэтому, когда у человека возникают проблемы со ступнями, это отражается на всем организме и его самочувствии. А ношение неудобной и неправильной анатомической обуви может только усугубить эти проблемы. Сегодня мы поговорим о наиболее распространенных проблемах, которые преследуют наши ступни.
Мозоли — грубые выпуклые участки ороговевшей кожи. Они мучили людей наверняка еще во времена римских сандалий. Мозоли бывают:
Между прочим, часто это внутренняя причина:
И как следствие это боль, увеличение объема пальца.
Палец становится крупнее, и, пожалуйста, — мозоль. Особенно мучительны такие утолщения между пальцами. В мире существует такая методика — осторожно, с анестезией, надрезают кожу, удаляют солевые "излишки" подобно тому, как избавляют от "подагры" сустава большого пальца.
Операция известная в косметической хирургии. Ну, а мы пока поборемся сами.
Самостоятельно лечить мозоли можно только при отсутствии боли, воспаления, инфекции, нарушений кровообращения, функций периферических нервов. Также не стоит удалять их в домашних условиях людям пожилого возраста.
Поможет снять боль тонкая прокладка из поролона, с аккуратно вырезанной посередине дырочкой по форме мозоли. Раз в день тщательно смазывайте мозоль специальной жидкостью, следите при этом, чтобы едкая капля не попадала на здоровую кожу. Через несколько дней распарьте ноги и срежьте ороговевшие части. Однако лучше не допускать их появления.
Носите удобную, не узкую обувь. Высокий каблук для многих тоже "друг" мозолей. Но если уж не убереглись, то:
Аккуратно наложите на мозоль кашицу из тертой сырой картофелины, забинтуйте. Повторите несколько дней, потом можно вырезать.
К сожалению, домашние методы не дают быстрого результата и будут менее эффективны, чем аппаратный педикюр.
Трещины на пятках весьма распространенная проблема. Этот дефект доставляет много неприятностей — и больно, и колготки рвутся.
Трещины могут быть вызваны следующими причинами:
Если не лечить трещины на пятках, в них начнут скапливаться потовые отложения, грязь — начнется инфекционное заражение.
Лучше всего — обратиться к подологу. Он выявит причину и назначит лечение. Однако, если возможности обратиться к врачу нет, то помогут народные методы.
Это не мозоли, как считают многие, а следствие неудобной обуви и неудачного строения вашей стопы. С ними бороться труднее. Натоптыши бывают нескольких видов:
К причинам появления натоптышей относятся:
Мало того, что выглядят натоптыши не слишком привлекательно, так еще их появление может быть болезненным и затруднять ходьбу.
Прежде всего необходимо подобрать удобную обувь.
Самый простой и действенный способ борьбы с натоптышами — регулярный аппаратный педикюр.
Однако, есть и более консервативные методы борьбы с данным заболеванием. Например:
Важно помнить, что наши ноги — залог изящной походки и хорошего самочувствия, поэтому за ними необходимо регулярно ухаживать!
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