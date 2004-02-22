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Автор Петр Дерябин

Уход за ногами в домашних условиях

Здоровье » Красота » Оригинальные методики

В ступнях любого человека содержится четверть от всех костей, которые есть в организме человека и каждая из ступней имеет 33 сустава; не один десяток сухожилий, мышц и связок; огромное количество нервных окончаний и сосудов.

Лучшее СРЕДСТВО ОТ НАТОПТЫШЕЙ

Поэтому, когда у человека возникают проблемы со ступнями, это отражается на всем организме и его самочувствии. А ношение неудобной и неправильной анатомической обуви может только усугубить эти проблемы. Сегодня мы поговорим о наиболее распространенных проблемах, которые преследуют наши ступни.

Мозоли

Мозоли — грубые выпуклые участки ороговевшей кожи. Они мучили людей наверняка еще во времена римских сандалий. Мозоли бывают:

  • сухие
  • мокрые

Между прочим, часто это внутренняя причина:

  • солевые наросты на косточках суставов
  • гормональные проблемы
  • повышенная потливость ног

И как следствие это боль, увеличение объема пальца.

Палец становится крупнее, и, пожалуйста, — мозоль. Особенно мучительны такие утолщения между пальцами. В мире существует такая методика — осторожно, с анестезией, надрезают кожу, удаляют солевые "излишки" подобно тому, как избавляют от "подагры" сустава большого пальца.

Операция известная в косметической хирургии. Ну, а мы пока поборемся сами.

Лечение мозолей

Самостоятельно лечить мозоли можно только при отсутствии боли, воспаления, инфекции, нарушений кровообращения, функций периферических нервов. Также не стоит удалять их в домашних условиях людям пожилого возраста.

Поможет снять боль тонкая прокладка из поролона, с аккуратно вырезанной посередине дырочкой по форме мозоли. Раз в день тщательно смазывайте мозоль специальной жидкостью, следите при этом, чтобы едкая капля не попадала на здоровую кожу. Через несколько дней распарьте ноги и срежьте ороговевшие части. Однако лучше не допускать их появления.

Новые туфли - новые мозоли!.... Высокие каблуки
Неудобная обувь провоцирует появление мозолей

Носите удобную, не узкую обувь. Высокий каблук для многих тоже "друг" мозолей. Но если уж не убереглись, то:

  1. Распарьте мозоль в мыльно-содовом растворе, наложите на нее свежую смолу любого хвойного дерева, заклейте лейкопластырем. Через день повторите, затем аккуратно срезайте.
  2. Распарьте мозоль и привяжите на ночь корку лимона с мякотью. Повторите два — три дня, затем мозоль можно срезать.

  3. Аккуратно наложите на мозоль кашицу из тертой сырой картофелины, забинтуйте. Повторите несколько дней, потом можно вырезать.

К сожалению, домашние методы не дают быстрого результата и будут менее эффективны, чем аппаратный педикюр.

Трещины на пятках

Трещины на пятках весьма распространенная проблема. Этот дефект доставляет много неприятностей — и больно, и колготки рвутся.

Трещины могут быть вызваны следующими причинами:

  • Нехватка в организме витаминов, как правило, Е и А
  • Сухая кожа ног
  • Поражения грибком
  • Из-за сахарного диабета
  • Из-за ношения тесной и неудобной обуви
  • Воспаления внутренних органов

Если не лечить трещины на пятках, в них начнут скапливаться потовые отложения, грязь — начнется инфекционное заражение.

Лечение трещин на пятках

Лучше всего — обратиться к подологу. Он выявит причину и назначит лечение. Однако, если возможности обратиться к врачу нет, то помогут народные методы.

  1. Отварите луковую шелуху, запарьте ноги в отваре на 20 — 30 минут, сполосните ноги теплой водой и смажьте касторовым маслом.
  2. На пораженные участки нанести мед, обернуть пленкой и надеть носки, до утра. Затем промыть кожу и втереть крем.
  3. Измельченный зеленый лук наносится в виде бинтовой повязки на потрескавшуюся кожу, до утра.

Натоптыши

Это не мозоли, как считают многие, а следствие неудобной обуви и неудачного строения вашей стопы. С ними бороться труднее. Натоптыши бывают нескольких видов:

  • подошвенные
  • пальцевые
  • стержневые

К причинам появления натоптышей относятся:

  • плоскостопие
  • потливость
  • лишний вес
  • неудобная обувь

Мало того, что выглядят натоптыши не слишком привлекательно, так еще их появление может быть болезненным и затруднять ходьбу.

Лечение натоптышей на ступнях в домашних условиях

Прежде всего необходимо подобрать удобную обувь.

Самый простой и действенный способ борьбы с натоптышами — регулярный аппаратный педикюр.

Однако, есть и более консервативные методы борьбы с данным заболеванием. Например:

  • Масляные компрессы. Возьмите хлопчатобумажные носки, хорошенько пропитайте любым растительным маслом и наденьте. Сверху — целлофановый мешок (без дырок), а затем еще одни носки. Через несколько часов снимите компресс и сполосните ноги теплой водой. На ночь полезно втирать в стопы касторовое масло — оно смягчает кожу, снимает усталость, заживляет натертые места.
  • Сырое яйцо смешиваем со столовой ложкой уксуса и ложкой растительного масла. Прикладываем салфетку, напитавшуюся этим средством.
  • Луковый компресс помогает эффективно избавиться от натоптышей. Фито-кислоты и содержащиеся в нем эфирные вещества — обладают отшелушивающим действием.

Важно помнить, что наши ноги — залог изящной походки и хорошего самочувствия, поэтому за ними необходимо регулярно ухаживать!

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