Азбука беременности: шевеление плода

Многие беременные женщины начинают чувствовать свою связь с будущим ребенком лишь после того, как ощутят движения плода. Когда и как они проявляются, рассказывает заведующая московским Центром перинатальной диагностики при роддоме № 27, акушер-гинеколог Елена Юдина.

Беременность

Шевеление ребенка при беременности

Плод начинает шевелиться в материнской утробе еще будучи эмбрионом, почти с момента зарождения. Он:

переворачивается,

кувыркается

практически непрерывно, но будущая мама не ощущает движений до тех пор, пока мышцы его тонкие и слабые. Когда увеличиваются их размеры и сила, женщина начинает чувствовать чуть слышный и нежный трепет внутри себя. Впервые плод дает о себе знать в различные сроки беременности. Это зависит от состояния и физиологических особенностей будущей матери.

Женщины, ожидающие рождения первого ребенка, могут почувствовать движения плода в 20-22 недели беременности. Те, кто уже рожал, могут ощутить это раньше — с 16 недель. Мышцы матки у них сильнее растянуты, и движения плода слышны более явно.

Исследования показали, что внутриутробно ребенок реагирует на:

внешние звуки,

яркость света.

Их сила влияет на интенсивность его движений. Известно также, что на его активность влияют:

как психическое,

так и физическое состояние мамы.

Состояние бодрствования и покоя может меняться у плода в течение каждого часа. Это происходит в соответствии с физиологическими ритмами его внутриутробного развития, которые у всех разные.

Одни дети могут оказаться более подвижными в мамином животе, другие — вести себя спокойнее. Их внутриутробная жизнь следует своим законам, которые до конца еще не изучены.

У детишек даже в материнском чреве бывают дни особой активности и периоды, когда им хочется отдохнуть и они ведут себя спокойно. Иногда движения плода могут быть вызваны прикосновением тельца к внутренней стенке плодной оболочки, от которой он отодвигается. Возможно, к нему поступает недостаточно кислорода с кровью через пуповину. Когда он шевелится, меняется ее положение, усиливается ток крови и подача кислорода повышается.

Плод делает дыхательные движения:

вздыхает,

иногда икает.

Число движений плода с развитием беременности становится все больше

Временами будущая мама ощущает спазмы в животе от его икоты. У плода, как и у новорожденного ребенка, это не вызывает особых неудобств. С некоторыми малышами это случается ежедневно, а то и по несколько раз в день, а иные не икают вообще.

Число движений плода с развитием беременности становится все больше. Ритмические удары в одних случаях становятся регулярными и повторяются с постоянным интервалом, в других же плод толкает спонтанно и разнообразно.

шевеление плода

Большая активность плода в материнском чреве совершенно не говорит о том, что после рождения он будет беспокойнее тех малышей, чьи движения были менее интенсивны.

Если беременная женщина ведет подвижный образ жизни, ребенок успокаивается ритмом ее движений и она не ощущает его толчков. Стоит ей прилечь отдохнуть, как малыш начинает брыкаться и толкаться.

Поэтому некоторые будущие мамы чаще слышат движения ребенка ночью, чем днем. Иногда их сила увеличивается после того, как она поест. Съеденная ею пища прибавляет плоду энергии. Интенсивность шевеления повышается и от выброса в кровь гормонов, когда будущая мама понервничает.

Шевеление плода после 28 недель беременности

После 28 недель беременности движения плода уже хорошо различимы. Он развивается, растет и крепнет, а его движения становятся все ощутимее. Уже отчетливо можно понять, когда он отдыхает, а когда бодрствует. До тех пор, пока ему достаточно свободно в матке, он постоянно:

крутится

и брыкается.

шевеление плода

Иногда это причиняет боль беременной женщине. Чтобы ребенок успокоился, ей порой достаточно изменить положение своего тела или несколько раз глубоко вдохнуть воздух.

К 34 неделям беременности плод в матке принимает окончательное положение, из которого он и будет рождаться. Он уже вырос настолько, что ему там становится тесновато — переворачиваться и крутиться уже трудно.

У рожавших женщин плод иногда меняет свою позицию и после этого срока. Активность плода перед родами немного уменьшается, но и тогда он не прекращает своих движений. В поздний период беременности плод зачастую спит одновременно с матерью.

Все ощущения будущей матери, которая прислушивается к движению своего ребенка, очень субъективны, и не стоит придавать значения наблюдениям других беременных женщин и сравнивать их со своими.

Каждый плод в материнском чреве, как и всякий человек, обладает собственной индивидуальностью, темпераментом и развивается по-своему.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.