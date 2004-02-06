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Автор Петр Дерябин

Болезненные заусенцы: как от них избавиться

Здоровье » Красота » Дерматология

Заусенцы — это не только некрасивое, но и очень болезненное явление. О том, почему они возникают и как их избежать, рассказала врач-дерматолог Елена Вискова.

Болезненные заусенцы: как от них избавиться

Елена Витальевна, что же такое заусенцы — кожное заболевание или косметический дефект?

— Заусенцы нередко являются главной причиной некоторых заболеваний кожи ногтевого валика. На первый взгляд этот дефект поверхностный. Но если его не лечить, последствия могут быть самыми разными, вплоть до нарывов и воспалений бокового ногтевого валика. А это уже самое настоящее заболевание — паронихия.

Распознать заусенцы крайне легко. Это мелкие, поверхностные надрывы кожи вокруг ногтей, постепенно превращающиеся в кровоточащие ранки. Даже самый элегантный маникюр с ними будет выглядеть чрезвычайно неопрятно. Не говоря уж о том, что многочисленные открытые ранки — очаг размножения опасных инфекций.

Отчего же появляются заусенцы? Мне кажется, если регулярно делать маникюр, их появление можно и предупредить.

— Вы совершенно правы. От заусенцев прежде всего страдают женщины, которые пренебрегают регулярным уходом за кожей рук, а также те, кто постоянно использует агрессивные моющие средства, например, во время стирки. Кожа вокруг ногтей постепенно становится грубой, шершавой, потом трескается. Поскольку со временем это начинает мешать, многие предпочитают решать эту проблему довольно легким способом — оборвать отстающие кусочки кожицы. Чаще всего это делается собственными пальцами, причем не всегда чистыми. Если кожица оторвана небрежно, появляются кровоточащие ранки, которые могут загноиться. Не говоря о том, что заусенцы постоянно цепляются за края одежды, а это очень болезненно.

Профилактика и избавление от заусенцев

Необходимо регулярно проводить некоторые несложные процедуры. Помимо декоративных и лечебных лаков, на вашем туалетном столике должны присутствовать и средства по уходу за кутикулой — кожи вокруг ногтей. Обратите внимание, что все кремы, которые предназначены для кутикулы, отлично подойдут для профилактики и лечения заусенцев.

Из профессиональных серий могу порекомендовать ORLY (США) и LADY ROSE (Германия). Обе фирмы выпускают полный набор средств по уходу за кожей вокруг ногтей.

Смягчающий лечебный крем укрепляет кожу ногтевых валиков и предохраняет ее от растрескивания, чем предупреждает образование заусенцев. Его нужно наносить на кожу вокруг ногтей и втирать до полного впитывания. Делайте это регулярно, не менее двух раз в день. Помимо этого, после завершения всех домашних работ обязательно вымойте руки и смажьте их жирным питательным кремом. Эту же процедуру необходимо проделать и перед выходом на улицу, но не раньше чем за час.

Мытье рук
Мытье рук

Выбирая мыло для рук, остановите свой выбор на детском или жидком. Такое мыло не пересушивает кожу и почти всегда обогащено увлажняющими и антибактериальными компонентами. Это поможет сохранить ногтевые валики не только чистыми, но и мягкими. Раз в неделю непременно делайте маникюр.

Как удалять заусенцы?

— Распарьте кожу рук в теплой ванночке, куда предварительно добавьте 5 — 10 капель эфирных масел лимона, бергамота или петит-грейна. В крайнем случае, подойдет и обыкновенное растительное. Держите там руки не менее 10—15 минут. Теперь возьмите специальные щипчики для удаления заусенцев.

Если вы выполняете маникюр в домашних условиях, не забудьте их продезинфицировать. Внимание: щипчики должны прилегать к коже не параллельно, как пилка, а почти перпендикулярно, и иметь трехгранные кончики. Маникюрные ножницы в этом случае подходят меньше, так как их концы недостаточно плотно прикасаются к коже и ими не удалить заусенцы у основания ногтя. Пользоваться маникюрной вилочкой без должных навыков не советую, так как есть риск сильно повредить ногтевой валик.

Ни в коем случае не тяните заусенец, а осторожно скусывайте его щипчиками. Если же на ногтевом валике нет надрывов, но кожа достаточно грубая, просто отшлифуйте ее пилкой. Мелкие порезы и ранки обязательно обработайте любым дезинфицирующим средством. Но даже если вы полностью избавились от заусенцев, не стоит забывать о регулярном уходе за кожей вокруг ногтей — кремах, маслах и смягчающих ванночках. В противном случае ваши проблемы вернутся к вам опять.

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Как быстро избавиться от заусенцев? - Все буде добре - Выпуск 638 - 21.07.15
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы заусенцы елена вискова
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