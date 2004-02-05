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Автор Полина Чепляева

Сухие шампуни для тех, кто спешит, болеет или путешествует

Здоровье » Красота

Что такое сухие шампуни и как часто ими можно пользоваться? Рассказывает косметолог-дерматолог московского Салона здоровья "Валя" Вячеслав Славин.

Сухие шампуни для тех, кто спешит, болеет или путешествует

Говорить о том, что сухой шампунь для мытья головы — новинка, не совсем верно. Скорее, это хорошо забытое старое домашнее средство. Когда-то наши далекие предки очищали волосы, посыпая их мукой или мелко смолотым зерном. Одними из первых вспомнили о сухом способе очистки волос, который применялся еще четыре века назад, косметологи французской фирмы "Клоран" и придумали исключительно нежный ароматизированный сухой шампунь. Сегодня такие шампуни производят все ведущие косметические фирмы мира.

Современные сухие шампуни имеют вид ароматизированного порошка. Они содержат абсорбенты, которые впитывают излишки жира. В оригинальный состав шампуней входят экстракты овса, риса или кукурузы — веществ с высокой способностью впитывать жир. Такие шампуни очищают волосы без воды, заменяя традиционное мытье волос.

Способ применения сухих шампуней

Баллон с порошком следует интенсивно встряхнуть перед использованием, затем с расстояния 30-40 сантиметров распылить небольшое количество сухого шампуня на волосы и равномерно распределить его по всей длине волос и коже головы мягкими массирующими движениями. Порошок следует оставить на волосах и кожном покрове две-три минуты, а затем — освободить шевелюру от него, интенсивно расчесав волосы расческой.

Сухими шампунями не стоит пользоваться в нормальных житейских условиях

Результат несомненно отличный. Волосы становятся чистыми, как после жидкого шампуня, и получают значительный дополнительный объем. Сухими шампунями не стоит пользоваться в нормальных житейских условиях, потому что по эффективности очистки они все же значительно уступают обычным шампуням. Грязь сходит с волос не полностью. Если очищать волосы только сухими шампунями, то постепенно жир будет накапливаться и может привести ко многим проблемам: появлению перхоти, выпадению волос, избыточной сухости.

Волосы
 

Однако если пользоваться сухими шампунями нечасто, то они не вредят волосам. Более того, они — комфортный дорожный вариант для путешествий, удобны в походах, когда горячая вода недоступна. Помогают такие шампуни во время продолжительных болезней. Деловые женщины многих европейских стран держат флакончик с сухим шампунем в своих сумочках и используют в случае незапланированного похода в театр или на вечеринку. Ведь таким шампунем можно очистить волосы буквально за несколько минут в конце рабочего дня. В перечисленных случаях сухой шампунь, конечно, незаменим.

Наиболее благоприятно, во всяком случае безвредно, воздействие сухих шампуней на жирные волосы. Шевелюру повышенной жирности, которая пачкается в течение дня, можно "освежать" сухими шампунями два раза в неделю. Использование сухих шампуней не заменяет "водного" очищения и должно чередоваться со специфическими традиционными шампунями.

Сухой шампунь несложно приготовить самому

Для этого необходимо смешать чайную ложку соли с чашкой кукурузной или любой другой муки грубого помола. Получившуюся смесь засыпать в солонку с большими отверстиями — самодельный сухой шампунь готов. Для сухого мытья головы годятся также детская присыпка и крахмальная мука. Главное, не забывать, что сухой шампунь — не альтернатива традиционному мытью, а быстрый способ для тех, кто спешит, болеет или находится в условиях, когда теплая вода недоступна.

Оксана ПЕТРОВА
"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Как использовать сухой шампунь
Редактор: Ольга Алексеева
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