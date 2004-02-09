Родовая травма: что это такое и как влияет на ребёнка

Многие родители стараются предпринять все, чтобы предотвратить родовую травму. Как это сделать грамотно, рассказал детский невропатолог, заместитель главного врача Московского НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ Алексей Крапивкин.

— Алексей Игоревич, что имеют в виду врачи, когда говорят о родовой травме у ребенка?

— Раньше на родовую травму списывали и болезни, развившиеся у плода во время беременности, и пороки развития, и заболевания, возникшие уже после родов. Современные методы диагностики помогли навести в этом деле порядок.

Сейчас к родовой травме относят только повреждения, полученные ребенком во время неблагоприятно протекающих родов. Синяк на лице тоже считается родовой травмой, хотя он не угрожает ни жизни младенца, ни его здоровью. А вот черепно-мозговая травма, напротив, чревата очень серьезными последствиями.

— Принято считать, что любая травма — это несчастный случай. А родовая травма — тоже случайность?

— Однозначного ответа на этот вопрос нет. Но иногда задолго до родов можно предположить, что они будут травматичными. Возьмем, например, женщин с узким тазом — заранее ясно, что ребенок через него не пройдет. Трудно появляются на свет и очень крупные дети. Иногда плод находится в необычном положении — лежит поперек, а не головкой вниз. Естественно, если он не перевернется, то обязательно застрянет в родовых путях.

В этом отношении также опасны:

наложение щипцов,

применение вакуумного аппарата,

повороты ребенка при неправильном предлежании.

Акушерскую патологию можно выявить еще в женской консультации. "Опасную" женщину заранее госпитализируют, а во время родов оказывают ей необходимую помощь вплоть до кесарева сечения.

Но, к сожалению, не все осложнения удается спрогнозировать. И даже нормально протекающая беременность у здоровой женщины может закончиться катастрофическими родами. Так, при стремительных родах родовые пути не успевают полностью раскрыться навстречу быстро движущемуся ребенку. Головка плода испытывает длительное давление и во время затяжных родов. Иногда сокращения матки не соответствуют раскрытию родовых путей. Во всех этих случаях травма весьма вероятна. Чаще осложнения бывают при рождении недоношенных детей, когда к родам не готовы ни мать, ни дитя.

— Как же беременной женщине лучше подготовиться к родам, чтобы свести к минимуму риск родовой травмы?

Надо вести здоровый образ жизни и регулярно посещать женскую консультацию. Гинекологи очень тщательно следят за весом беременной. У женщины, набравшей вес больше положенного, ребенок еще до родов испытывает недостаток в кислороде. И рожать такой женщине всегда сложнее: может возникнуть слабость родовой деятельности. Да и не вполне здоровому ребенку трудно прокладывать себе путь.

— Сегодня женщины часто попадают в роддом прямо "с работы", не используя положенный по закону предродовой отпуск. И совершенно напрасно: уставший организм оказывается неготовым к такому серьезному испытанию, как роды. Но это не значит, что беременная должна весь декрет пролежать в постели. Надо обязательно как можно больше двигаться, лучше всего заниматься специальной физкультурой. Сейчас в женских консультациях работают школы для беременных, где их обучают гимнастике и тому, как правильно вести себя во время родов.

Гимнастика для беременных

Беременной женщине с риском родовой травмы лучше заранее лечь на сохранение в роддом, специализирующийся на определенной патологии.

— От чего зависит тяжесть родовой травмы?

— При сжатии головы ребенка в родовых путях разрываются кровеносные сосуды внутри черепа и образуется гематома, последствия которой определяются многими факторами. В первую очередь — объемом кровоизлияния. Чем оно обширнее, тем большая зона мозга оказывается "выключенной". Второй важнейший момент — место кровоизлияния. От расположения гематомы зависит появление той или иной неврологической симптоматики.

— А если у ребенка уже случилась родовая травма, как можно определить, насколько серьезно повреждение?

— Очень информативный и безвредный для малыша метод — нейросонография. Головной мозг ребенка исследуют ультразвуком через большой родничок. Но плохо то, что это исследование делают далеко не в каждом роддоме. При подозрении на кровоизлияние окулист обязательно осматривает глазное дно.

Анализ спинномозговой жидкости и компьютерная томография мозга тоже дают много полезной информации, но не столь безопасны, поэтому их делают только в крайних случаях.

Иногда в более поздние сроки, когда родничок закрывается, судить о состоянии мозга можно с помощью электроэнцефалографии и эхоэнцефалографии.

— Как чаще всего проявляется родовая травма у ребенка после выписки из роддома?

— Наиболее частыми последствиями тяжелой травмы являются детский церебральный паралич (ДЦП) и эпилептические судороги. Но далеко не всегда последствия травмы столь серьезны. В более легких случаях детям ставится диагноз "энцефалопатия", реже — "синдром повышения внутричерепного давления" и "синдром мышечной дистонии". Однако с этими диагнозами подчас наблюдаются ребятишки, которые со временем могут полностью избавиться от последствий родовой травмы. Очень многое зависит от качества лечения и ухода за больным малышом. Родители обязательно должны знать симптомы возможных осложнений, чтобы обратить на них внимание педиатра.

— Каковы же эти симптомы, за чем нужно следить особенно внимательно?

Хотя дети развиваются по-разному, желательно сравнивать навыки малыша с возрастной нормой. При кормлении больной ребенок может давиться, поперхиваться, плохо сосет, у него возникает беспричинная рвота, с одной стороны рта подтекает молоко. Наблюдая за движениями малыша, можно заметить, что он переворачивается только в одну сторону, делает больше движений правыми или левыми конечностями, иногда лицо слегка перекошено, асимметрично.

Часто нарушается сон: ребенок просыпается несколько раз за ночь, плачет и кричит. Стоит обратить внимание на то, как ребенок плачет — нет ли дрожания подбородка. Нередко у малыша возникают косоглазие или непроизвольные движения глаз. У детей постарше могут появиться проблемы с общением. Иногда они ведут себя неадекватно окружающей обстановке. Ребенок становится чересчур шумным и беспокойным, не способен концентрировать внимание. И очень часто наблюдаются нарушения речи. Причем такие дети не только поздно начинают говорить, но и неправильно произносят слова.

— Чем же современная медицина может помочь такому ребенку?

— Если при обследовании выявляется обширная гематома, то, как правило, ее удаляют хирургическим путем. Иногда прибегают к пункции гематомы и отсасывают кровь через иглу. Но чаще проводится медикаментозное лечение, направленное на рассасывание кровоизлияния. К счастью, современные препараты весьма эффективны и позволяют полностью устранить давление на ткани мозга. К тому же помогает лечению и сама матушка-природа. У детей очень хорошие восстановительные способности, поэтому головной мозг быстро приходит в норму.

Дальнейшее лечение зависит от конкретного осложнения родовой травмы. Дети с церебральным параличом и эпилепсией лечатся в специализированных учреждениях, которых, кстати, в нашей стране немало. При легкой травме достаточно наблюдения у районного невропатолога. В курс реабилитации обязательно включают массаж, гимнастику, ортопедическое лечение и физиотерапию.

Дельфины

В последнее время завоевывают популярность верховая езда и… дельфинотерапия. Эти кажущиеся второстепенными методы реабилитации могут оказать значительную помощь в восстановлении функций мозга. Причем для детей с различной патологией разработаны специальные программы.

- В этой ситуации на родителей ложится огромный груз ответственности за здоровье малыша. Чем они могут ему помочь?

— Ребенка с родовой травмой автоматически ставят на учет к невропатологу, отправляя выписку из роддома в районную поликлинику. Задача родителей — позаботиться о регулярном осмотре ребенка врачом. Однако каким бы хорошим ни был доктор, он не в состоянии наблюдать малыша каждый день, а любящая и внимательная мама всегда рядом. Поэтому врач непременно расскажет ей о возможных отклонениях, объяснит, что делать при их появлении. При согласованных действиях родителей и врача вероятность проглядеть серьезные осложнения ничтожно мала.

И еще родители должны быть готовы к тому, что лечение и восстановление здоровья займет не месяц и не два, а скорее всего на это уйдут годы. При этом ребенку часто назначают лекарственные препараты, которые часто приходится принимать длительное время. Поэтому маме надо не только набраться терпения, но и многому научиться. Например, чтобы меньше зависеть от работы поликлиники, надо уметь делать уколы, массаж, гимнастику, придавать ребенку нужные положения.

— Порой у родителей от безнадежности просто опускаются руки. Что можно им посоветовать?

— Не отчаиваться ни при каких обстоятельствах. Надо верить, что ребенок обязательно поправится или хотя бы улучшится его состояние. Вообще родительская любовь способна творить чудеса. Я наблюдал многих детей, в том числе и с ДЦП, в выздоровление которых не верил ни один медик. Но благодаря усилиям родителей они полностью восстановили свое здоровье. Впрочем, приходилось видеть и совершенно запущенных детей, лечение которых было доверено разным шарлатанам. Самое ужасное, что эти горе-лекари с необыкновенной легкостью отменяют проводимую годами терапию. Родители платят огромные деньги, тратят понапрасну время и силы.

Поэтому я советую не бросаться в крайности, а лечить детей в медицинских учреждениях. Только квалифицированный специалист поможет ребенку избавиться от последствий его самой первой травмы.

Татьяна Орлова

"Женское здоровье"

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