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Автор Петр Дерябин

Родовая травма: что это такое и как влияет на ребёнка

Здоровье » Акушерство и гинекология » Репродуктология

Многие родители стараются предпринять все, чтобы предотвратить родовую травму. Как это сделать грамотно, рассказал детский невропатолог, заместитель главного врача Московского НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ Алексей Крапивкин.

Родовая травма: что это такое и как влияет на ребёнка

Алексей Игоревич, что имеют в виду врачи, когда говорят о родовой травме у ребенка?

— Раньше на родовую травму списывали и болезни, развившиеся у плода во время беременности, и пороки развития, и заболевания, возникшие уже после родов. Современные методы диагностики помогли навести в этом деле порядок.

Сейчас к родовой травме относят только повреждения, полученные ребенком во время неблагоприятно протекающих родов. Синяк на лице тоже считается родовой травмой, хотя он не угрожает ни жизни младенца, ни его здоровью. А вот черепно-мозговая травма, напротив, чревата очень серьезными последствиями.

Принято считать, что любая травма — это несчастный случай. А родовая травма — тоже случайность?

— Однозначного ответа на этот вопрос нет. Но иногда задолго до родов можно предположить, что они будут травматичными. Возьмем, например, женщин с узким тазом — заранее ясно, что ребенок через него не пройдет. Трудно появляются на свет и очень крупные дети. Иногда плод находится в необычном положении — лежит поперек, а не головкой вниз. Естественно, если он не перевернется, то обязательно застрянет в родовых путях.

В этом отношении также опасны:

  • наложение щипцов,
  • применение вакуумного аппарата,
  • повороты ребенка при неправильном предлежании.

Акушерскую патологию можно выявить еще в женской консультации. "Опасную" женщину заранее госпитализируют, а во время родов оказывают ей необходимую помощь вплоть до кесарева сечения.

Но, к сожалению, не все осложнения удается спрогнозировать. И даже нормально протекающая беременность у здоровой женщины может закончиться катастрофическими родами. Так, при стремительных родах родовые пути не успевают полностью раскрыться навстречу быстро движущемуся ребенку. Головка плода испытывает длительное давление и во время затяжных родов. Иногда сокращения матки не соответствуют раскрытию родовых путей. Во всех этих случаях травма весьма вероятна. Чаще осложнения бывают при рождении недоношенных детей, когда к родам не готовы ни мать, ни дитя.

Как же беременной женщине лучше подготовиться к родам, чтобы свести к минимуму риск родовой травмы?

Надо вести здоровый образ жизни и регулярно посещать женскую консультацию. Гинекологи очень тщательно следят за весом беременной. У женщины, набравшей вес больше положенного, ребенок еще до родов испытывает недостаток в кислороде. И рожать такой женщине всегда сложнее: может возникнуть слабость родовой деятельности. Да и не вполне здоровому ребенку трудно прокладывать себе путь.

— Сегодня женщины часто попадают в роддом прямо "с работы", не используя положенный по закону предродовой отпуск. И совершенно напрасно: уставший организм оказывается неготовым к такому серьезному испытанию, как роды. Но это не значит, что беременная должна весь декрет пролежать в постели. Надо обязательно как можно больше двигаться, лучше всего заниматься специальной физкультурой. Сейчас в женских консультациях работают школы для беременных, где их обучают гимнастике и тому, как правильно вести себя во время родов.

Гимнастика для беременных
Гимнастика для беременных

Беременной женщине с риском родовой травмы лучше заранее лечь на сохранение в роддом, специализирующийся на определенной патологии.

От чего зависит тяжесть родовой травмы?

— При сжатии головы ребенка в родовых путях разрываются кровеносные сосуды внутри черепа и образуется гематома, последствия которой определяются многими факторами. В первую очередь — объемом кровоизлияния. Чем оно обширнее, тем большая зона мозга оказывается "выключенной". Второй важнейший момент — место кровоизлияния. От расположения гематомы зависит появление той или иной неврологической симптоматики.

А если у ребенка уже случилась родовая травма, как можно определить, насколько серьезно повреждение?

— Очень информативный и безвредный для малыша метод — нейросонография. Головной мозг ребенка исследуют ультразвуком через большой родничок. Но плохо то, что это исследование делают далеко не в каждом роддоме. При подозрении на кровоизлияние окулист обязательно осматривает глазное дно.

Анализ спинномозговой жидкости и компьютерная томография мозга тоже дают много полезной информации, но не столь безопасны, поэтому их делают только в крайних случаях.

Иногда в более поздние сроки, когда родничок закрывается, судить о состоянии мозга можно с помощью электроэнцефалографии и эхоэнцефалографии.

Как чаще всего проявляется родовая травма у ребенка после выписки из роддома?

— Наиболее частыми последствиями тяжелой травмы являются детский церебральный паралич (ДЦП) и эпилептические судороги. Но далеко не всегда последствия травмы столь серьезны. В более легких случаях детям ставится диагноз "энцефалопатия", реже — "синдром повышения внутричерепного давления" и "синдром мышечной дистонии". Однако с этими диагнозами подчас наблюдаются ребятишки, которые со временем могут полностью избавиться от последствий родовой травмы. Очень многое зависит от качества лечения и ухода за больным малышом. Родители обязательно должны знать симптомы возможных осложнений, чтобы обратить на них внимание педиатра.

Каковы же эти симптомы, за чем нужно следить особенно внимательно?

Хотя дети развиваются по-разному, желательно сравнивать навыки малыша с возрастной нормой. При кормлении больной ребенок может давиться, поперхиваться, плохо сосет, у него возникает беспричинная рвота, с одной стороны рта подтекает молоко. Наблюдая за движениями малыша, можно заметить, что он переворачивается только в одну сторону, делает больше движений правыми или левыми конечностями, иногда лицо слегка перекошено, асимметрично.

Часто нарушается сон: ребенок просыпается несколько раз за ночь, плачет и кричит. Стоит обратить внимание на то, как ребенок плачет — нет ли дрожания подбородка. Нередко у малыша возникают косоглазие или непроизвольные движения глаз. У детей постарше могут появиться проблемы с общением. Иногда они ведут себя неадекватно окружающей обстановке. Ребенок становится чересчур шумным и беспокойным, не способен концентрировать внимание. И очень часто наблюдаются нарушения речи. Причем такие дети не только поздно начинают говорить, но и неправильно произносят слова.

Чем же современная медицина может помочь такому ребенку?

— Если при обследовании выявляется обширная гематома, то, как правило, ее удаляют хирургическим путем. Иногда прибегают к пункции гематомы и отсасывают кровь через иглу. Но чаще проводится медикаментозное лечение, направленное на рассасывание кровоизлияния. К счастью, современные препараты весьма эффективны и позволяют полностью устранить давление на ткани мозга. К тому же помогает лечению и сама матушка-природа. У детей очень хорошие восстановительные способности, поэтому головной мозг быстро приходит в норму.

Дальнейшее лечение зависит от конкретного осложнения родовой травмы. Дети с церебральным параличом и эпилепсией лечатся в специализированных учреждениях, которых, кстати, в нашей стране немало. При легкой травме достаточно наблюдения у районного невропатолога. В курс реабилитации обязательно включают массаж, гимнастику, ортопедическое лечение и физиотерапию.

Дельфины
Дельфины

В последнее время завоевывают популярность верховая езда и… дельфинотерапия. Эти кажущиеся второстепенными методы реабилитации могут оказать значительную помощь в восстановлении функций мозга. Причем для детей с различной патологией разработаны специальные программы.

- В этой ситуации на родителей ложится огромный груз ответственности за здоровье малыша. Чем они могут ему помочь?

— Ребенка с родовой травмой автоматически ставят на учет к невропатологу, отправляя выписку из роддома в районную поликлинику. Задача родителей — позаботиться о регулярном осмотре ребенка врачом. Однако каким бы хорошим ни был доктор, он не в состоянии наблюдать малыша каждый день, а любящая и внимательная мама всегда рядом. Поэтому врач непременно расскажет ей о возможных отклонениях, объяснит, что делать при их появлении. При согласованных действиях родителей и врача вероятность проглядеть серьезные осложнения ничтожно мала.

И еще родители должны быть готовы к тому, что лечение и восстановление здоровья займет не месяц и не два, а скорее всего на это уйдут годы. При этом ребенку часто назначают лекарственные препараты, которые часто приходится принимать длительное время. Поэтому маме надо не только набраться терпения, но и многому научиться. Например, чтобы меньше зависеть от работы поликлиники, надо уметь делать уколы, массаж, гимнастику, придавать ребенку нужные положения.

Порой у родителей от безнадежности просто опускаются руки. Что можно им посоветовать?

— Не отчаиваться ни при каких обстоятельствах. Надо верить, что ребенок обязательно поправится или хотя бы улучшится его состояние. Вообще родительская любовь способна творить чудеса. Я наблюдал многих детей, в том числе и с ДЦП, в выздоровление которых не верил ни один медик. Но благодаря усилиям родителей они полностью восстановили свое здоровье. Впрочем, приходилось видеть и совершенно запущенных детей, лечение которых было доверено разным шарлатанам. Самое ужасное, что эти горе-лекари с необыкновенной легкостью отменяют проводимую годами терапию. Родители платят огромные деньги, тратят понапрасну время и силы.

Поэтому я советую не бросаться в крайности, а лечить детей в медицинских учреждениях. Только квалифицированный специалист поможет ребенку избавиться от последствий его самой первой травмы.

Татьяна Орлова
"Женское здоровье"

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У моего сына родовая травма: Наталья | Быть мамой
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы родовая травма алексей крапивкин
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