Без соли не сладко: почему соль необходима человеку?

На вопросы наших читателей о пользе и вреде соли отвечает заведующая отделением московской поликлиники Шакият Сагидовна Юсупова.

Чем полезна соль?

"Полтора года назад я полностью отказалась от употребления соли. Поначалу еда казалась невкусной, теперь я привыкла. Однако здоровья не прибавилось, хотя в моем рационе нет теперь этого "яда".

Антонина Александровна, Брянск

— Я думаю, что любые радикальные и резкие меры, тем более применяемые самостоятельно, без наблюдения врачей, редко помогают здоровью.

Соль — необходимый компонент для правильной и бесперебойной работы организма. В ней содержится натрий, который способствует выводу из организма калия, избыток которого чрезвычайно вреден. Этот обменный процесс для человека жизненно важен.

Баланс натрия и калия:

поддерживает в организме нужное количество жидкости

регулирует содержание воды в тканях

поддерживает стабильное состояние сосудов

служит источником образования важного компонента — соляной кислоты желудочного сока

Соль необходима человеку.

"Неоднократно приходилось слышать о разрушительной силе соли. А вот недавно в журнале прочитала, что соль не следует убирать со стола. Какая точка зрения верна?"

Софья Андреевна, Москва

— Для правильной работы всей системы внутренних органов соль необходима. Проблема же в том, что наш организм перенасыщен солью, большинство людей употребляет соли во много раз больше, чем это необходимо.

Накапливающийся излишек соли наносит непоправимый вред. В среднем человеческий организм нуждается в 12-15 г соли в день. Ежедневно мы потребляем солесодержащие продукты: мясо, рыбу, овощи, хлеб, колбасы, питьевую воду и многие другие. С ними человек получает 7-10 г соли каждый день. Следовательно, для удовлетворения потребностей нашего организма в соли достаточно добавлять 5-7 г соли ежедневно.

Это одна неполная чайная ложка. При этом количестве будет строго соблюден баланс обменных процессов. Мы же ежедневно "перевыполняем" эту норму не менее чем в три раза. Эта сверхнорма крайне опасна.

Вредное воздействие соли на организм человека

"В нашей семье любят соленое, острое, маринованное. Это — традиция нашей национальной кухни. Можно ли нейтрализовать вредное воздействие соли?"

Каринэ Изаян, Подмосковье

— Компенсировать переизбыток соли можно, соблюдая два условия:

круглый год есть в 5-6 раз больше свежих овощей и пить воду, богатую минеральными веществами.

Объем выпитой воды нужно увеличить в 2 раза. Кстати, все восточные национальные блюда, которые содержат соль, перец, острые приправы, всегда употреблялись с большим количеством сочных овощей.

Для правильной работы всей системы внутренних органов соль необходима

Культ восточных салатов из свежих овощей не менее распространен, чем острые и пряные деликатесы.

"Какие болезни вызывает избыточное потребление соли?" Инесса Евдокимовна, Коломна

— Перенасыщение солью причиняет колоссальный вред:

почкам

сердцу

артериям.

При нарушении обменных процессов в организме задерживается жидкость, развиваются отеки и как неминуемое следствие появляется избыточный вес. Неумеренное подсаливание пищи — самый верный путь к ишемической болезни сердца и атеросклерозу.

"Врачи порекомендовали мне придерживаться бессолевой диеты. Действительно ли отказ от соли поможет мне избавиться от отеков ног и рук?"

Варвара Степановна, Москва

— Трудно давать заочные рекомендации. Хотя повышенная отечность конечностей относится к ряду тех заболеваний, которые требуют соблюдения бессолевой или малосолевой диеты.

Бессолевая диета исключает добавление соли в пищу, соль поступает в организм только с продуктами — мясом, овощами, хлебом и др. Такой строгий режим питания рекомендуется при хронических, запущенных формах болезни. Более распространенной является малосолевая диета, которая допускает минимальное подсаливание пищи.

Если вас мучают только отеки, то щадящая малосолевая диета вам подходит.

"Мой муж, который раньше всегда досаливал любое блюдо, перестал любить соленое. Мне же, наоборот, любая пища стала казаться пресной. Мы как будто поменялись ролями".

Валерия Иосифовна, Минск

— С возрастом обычно вкусовая чувствительность к поваренной соли изменяется: организм здоровых людей требует менее соленую и острую пищу, у людей с сердечно-сосудистыми отклонениями — наоборот, появляется своеобразный солевой голод.

Бессолевая диета исключает добавление соли в пищу, соль поступает в организм только с продуктами

В данных случаях я бы советовала "обманывать" свой организм, заменяя соль:

луком

чесноком

пряными травами.

К примеру, очень пикантный вкус получается при добавлении к супам, салатам, мясным и рыбным блюдам соевого соуса, мелко нарезанного лука, чеснока, нашинкованных душистых трав, приправленных соком лимона с добавлением щепотки сахара. Пища станет богата вкусовой гаммой и без добавления соли.

"Так ли полезна появившаяся в последние в годы йодированная соль?"

Тамара Троицкая, Клин

— Недостаток йода очень опасен, ведь этот микроэлемент входит в состав гормонов щитовидной железы. Дефицит йода сказывается на нарушении многих функций, прежде всего памяти и зрения. На территории:

России

Украины

Беларуси

природного йода недостаточно. Большинству наших соотечественников соль, обогащенная йодом, полезна. Однако следует помнить, что йодированная соль противопоказана тем, у кого повышена функция щитовидной железы. Она также не подходит для засолки овощей — они получаются мягкими, с легким йодистым запахом и желтоватым оттенком.

"Помогает ли работе почек отсутствие соли?"

Раиса Леонидовна, Москва.

— Бессолевая диета при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и почек известна давно. Эта строгая диета адресована людям с хронической формой заболеваний:

все блюда готовятся и употребляются без соли

прием пищи — не реже 5 раз в день, малыми порциями

пища варится только на пару

полностью исключается жареное

масло добавляется в готовые блюда.

Рекомендуемые продукты:

ржаной и пшеничный хлеб (вчерашний),

сухари,

несдобное печенье,

сухой бисквит,

супы на овощном или фруктовом отваре,

нежирные сорта говядины, птицы и рыбы,

крупяные каши,

блюда из сырых и вареных овощей,

сладкие фрукты и ягоды,

яйца (не более одного в день),

кисели,

компоты,

желе,

молоко,

творог,

неострый сыр,

чай с молоком.

Особенно полезны продукты, богатые солями калия:

изюм,

курага,

урюк,

инжир,

картофель,

капустный сок.

Исключаются:

жареные, жирные и острые блюда

копчености

маринады

рыбные и мясные бульоны

баранина

свинина

гусь

кондитерские изделия.

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