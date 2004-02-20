На вопросы наших читателей о пользе и вреде соли отвечает заведующая отделением московской поликлиники Шакият Сагидовна Юсупова.
Антонина Александровна, Брянск
— Я думаю, что любые радикальные и резкие меры, тем более применяемые самостоятельно, без наблюдения врачей, редко помогают здоровью.
Соль — необходимый компонент для правильной и бесперебойной работы организма. В ней содержится натрий, который способствует выводу из организма калия, избыток которого чрезвычайно вреден. Этот обменный процесс для человека жизненно важен.
Баланс натрия и калия:
Соль необходима человеку.
Софья Андреевна, Москва
— Для правильной работы всей системы внутренних органов соль необходима. Проблема же в том, что наш организм перенасыщен солью, большинство людей употребляет соли во много раз больше, чем это необходимо.
Накапливающийся излишек соли наносит непоправимый вред. В среднем человеческий организм нуждается в 12-15 г соли в день. Ежедневно мы потребляем солесодержащие продукты: мясо, рыбу, овощи, хлеб, колбасы, питьевую воду и многие другие. С ними человек получает 7-10 г соли каждый день. Следовательно, для удовлетворения потребностей нашего организма в соли достаточно добавлять 5-7 г соли ежедневно.
Это одна неполная чайная ложка. При этом количестве будет строго соблюден баланс обменных процессов. Мы же ежедневно "перевыполняем" эту норму не менее чем в три раза. Эта сверхнорма крайне опасна.
Каринэ Изаян, Подмосковье
— Компенсировать переизбыток соли можно, соблюдая два условия:
Объем выпитой воды нужно увеличить в 2 раза. Кстати, все восточные национальные блюда, которые содержат соль, перец, острые приправы, всегда употреблялись с большим количеством сочных овощей.
Культ восточных салатов из свежих овощей не менее распространен, чем острые и пряные деликатесы.
"Какие болезни вызывает избыточное потребление соли?" Инесса Евдокимовна, Коломна
— Перенасыщение солью причиняет колоссальный вред:
При нарушении обменных процессов в организме задерживается жидкость, развиваются отеки и как неминуемое следствие появляется избыточный вес. Неумеренное подсаливание пищи — самый верный путь к ишемической болезни сердца и атеросклерозу.
Варвара Степановна, Москва
— Трудно давать заочные рекомендации. Хотя повышенная отечность конечностей относится к ряду тех заболеваний, которые требуют соблюдения бессолевой или малосолевой диеты.
Бессолевая диета исключает добавление соли в пищу, соль поступает в организм только с продуктами — мясом, овощами, хлебом и др. Такой строгий режим питания рекомендуется при хронических, запущенных формах болезни. Более распространенной является малосолевая диета, которая допускает минимальное подсаливание пищи.
Если вас мучают только отеки, то щадящая малосолевая диета вам подходит.
Валерия Иосифовна, Минск
— С возрастом обычно вкусовая чувствительность к поваренной соли изменяется: организм здоровых людей требует менее соленую и острую пищу, у людей с сердечно-сосудистыми отклонениями — наоборот, появляется своеобразный солевой голод.
В данных случаях я бы советовала "обманывать" свой организм, заменяя соль:
К примеру, очень пикантный вкус получается при добавлении к супам, салатам, мясным и рыбным блюдам соевого соуса, мелко нарезанного лука, чеснока, нашинкованных душистых трав, приправленных соком лимона с добавлением щепотки сахара. Пища станет богата вкусовой гаммой и без добавления соли.
Тамара Троицкая, Клин
— Недостаток йода очень опасен, ведь этот микроэлемент входит в состав гормонов щитовидной железы. Дефицит йода сказывается на нарушении многих функций, прежде всего памяти и зрения. На территории:
природного йода недостаточно. Большинству наших соотечественников соль, обогащенная йодом, полезна. Однако следует помнить, что йодированная соль противопоказана тем, у кого повышена функция щитовидной железы. Она также не подходит для засолки овощей — они получаются мягкими, с легким йодистым запахом и желтоватым оттенком.
Раиса Леонидовна, Москва.
— Бессолевая диета при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и почек известна давно. Эта строгая диета адресована людям с хронической формой заболеваний:
Рекомендуемые продукты:
Особенно полезны продукты, богатые солями калия:
Исключаются:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Острый панкреатит сегодня уверенно отвоевывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита. Откуда берется эта напасть и что делать, если вас скрутил внезапный приступ?