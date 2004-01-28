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Автор Петр Дерябин

Названа ещё одна причина бесплодия - хронический тонзиллит

Здоровье » Акушерство и гинекология » Репродуктология

Если вам никак не удается забеременеть, то, возможно, вам нужно удалить миндалины. Об этом рассказал член-корреспондент РАМН, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой оториноларингологии ММА им. И. М. Сеченова Юрий Овчинников.

Названа ещё одна причина бесплодия - хронический тонзиллит

Какая связь между миндалинами и женским бесплодием?

Самая прямая. Каким бы странным вам это ни показалось. Нами установлено, что часто причиной женского бесплодия являются хронические заболевания носоглотки. На основании огромного числа исследований мы пришли к выводу, что любое лечение бесплодия нужно начинать с консультации отоларинголога. А именно: с поисков хронического тонзиллита. Эта болезнь очень коварна тем, что может провоцировать и поддерживать около 120 других заболеваний.

Постоянный очаг инфекции влияет на все жизненно важные системы организма. И на этом фоне может возникнуть любая болезнь, в том числе и нарушение способности женщины рожать.

- В чём оно выражается?

— Это всевозможные гормональные расстройства, нарушение менструального цикла и, как следствие, — бесплодие. Женщина безуспешно лечится у гинеколога, в то время как ей всего-то требуется удалить небные миндалины. Кстати, в некоторых случаях их можно вылечить и без операции.

Неужели всё так просто? Хочешь иметь детей — удали гланды?

— Нет, так вопрос ставить нельзя. Ведь женское бесплодие имеет массу причин. Они даже не все еще до конца изучены. Но теперь мы знаем точно, что связь между хроническим тонзиллитом и гормональными расстройствами, ведущими к бесплодию, безусловно, есть. Постоянный очаг гнойной инфекции вызывает отравление организма. Токсины проникают даже в головной мозг. И поражают тот его участок, который отвечает за выработку гормонов.

Значит ли это, что ангина особо опасна для женского здоровья?

— Сама по себе эта болезнь при отсутствии осложнений не опасна. Но часто повторяющиеся ангины, безусловно, могут стать причиной бесплодия. Мы считаем, что если женщина болеет ангиной два раза в год и чаще, то это уже признак хронического тонзиллита. Очень часто хроническим тонзиллитом заболевают девочки 12-14 лет. Это связано с особенностями их развития в этом периоде. И далеко не все решаются на операцию по удалению миндалин.

Поэтому нами выработана следующая тактика: если женщина обращается к гинекологу по поводу бесплодия или расстройства менструального цикла, то она в первую очередь направляется к нам, в ЛОР-клинику.

Но ведь перед тем, как забеременеть, женщина и так проходит обследование у разных специалистов?

— Такие осмотры, к сожалению, часто бывают формальными. Да и саму женщину иногда трудно убедить в том, что она должна тщательно обследоваться. Ведь она уверена, что причину бесплодия нужно искать совсем в другом месте. К тому же иногда для постановки правильного диагноза требуются более сложные методы, чем те, что имеются в районных поликлиниках.

бесплодие
бесплодие

Насколько эффективен ваш метод?

— По нашей статистике, у 120 из 200 бесплодных при повторном обследовании был выявлен хронический тонзиллит. И каждая вторая женщина беременела уже в течение двух-трех месяцев после успешно проведенной операции по удалению миндалин даже без дополнительного приема гормональных средств. Остальные беременеют тоже, но не так быстро. Им еще дополнительно приходится лечиться у гинеколога по поводу других заболеваний. Ведь, как я уже сказал, хронический тонзиллит — очень коварная болезнь, скрытый враг, незаметно отравляющий женский организм.

Но ведь во взрослом возрасте трудно решиться на такую операцию, как удаление миндалин.

— Я думаю, ничто не может остановить женщину в ее желании иметь детей. Повторю, если женщина болеет ангиной чаще чем два раза в год, то это уже признак хронического тонзиллита. Это заболевание очень коварно, поскольку незаметно отравляет женский организм, что в результате может привести к бесплодию.

Кристина Орлова
"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Бесплодие как победить этот диагноз и забеременеть
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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