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Автор Петр Дерябин

Как снять усталость ног

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Есть способы, которые помогут снять усталость ног, однако делать их необходимо регулярно.

Как снять усталость ног

Средства от усталости ног

Уставшим за день ступням очень полезны теплые ванны по вечерам. В воду с температурой 37'С хорошо добавить морскую соль или хвойный экстракт, которые обладают тонизирующими свойствами, опустить в нее ноги по щиколотку и подержать их там 10-15 минут.

Понежив таким образом ноги, приступаем к укрепляющему массажу. Улучшая кровоснабжение мышц, он придаст им сил и выносливости:

  1. Несколько раз с нажимом провести собранной в кулак рукой по стопе, от пальцев к пятке.
  2. Помассировать голень, поглаживая ее обеими руками от пятки до коленного сустава, похлопывая по всей длине.
  3. Зажав ногу между ладонями, энергично растереть ее снизу вверх.
  4. Разминать голень в том же направлении сложенными вместе пальцами рук спиралеобразными движениями. Сначала сзади, потом по бокам и спереди.

Чрезвычайно важно всячески стимулировать стопы к работе. Оказавшись на природе, не упускайте возможность походить босиком по:

  • неровной почве
  • гальке
  • траве

Пусть городским изнеженным ножкам не по нраву ступать по камешкам, веточкам, хвойным иголкам, но во имя их же блага стоит потерпеть. Не менее полезно шагать без обуви по:

  • песку
  • мягкой земле
  • влажной от росы траве

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Такую своеобразную тренировку для стоп можно каждый день проводить и дома, если приобрести:

  • специальный массажный резиновый коврик
  • твердый пупырчатый мячик
  • валик-массажер.
Как снять усталость ног. массажный коврик
Фото ortoshop. by

Для укрепления связочного аппарата стопы потребуется также лечебная гимнастика.

Она будет более эффективной, если комплекс упражнений и их последовательность для вас подберет ортопед. Вот некоторые ее элементы, которые можно выполнять как сидя, так и лежа:

  1. Ноги сгибать и разгибать в голеностопном суставе.
  2. Вращать стопами в одну, затем в другую сторону.
  3. Отвести стопы наружу, свести их внутрь.
  4. Сгибать и разгибать пальцы ног.
  5. Большими пальцами стоп ухватить кусок ткани, приподнять и положить на пол.
  6. Между большими пальцами обеих ног натянуть широкую резинку, растягивать ее во всех направлениях.

Наши ноги очень подвержены болезненным изменениям и часто нуждаются в отдыхе и внимании, поэтому их необходимо беречь и ухаживать за ними.

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