Как снять усталость ног

Есть способы, которые помогут снять усталость ног, однако делать их необходимо регулярно.

Как снять усталость ног

Средства от усталости ног

Уставшим за день ступням очень полезны теплые ванны по вечерам. В воду с температурой 37'С хорошо добавить морскую соль или хвойный экстракт, которые обладают тонизирующими свойствами, опустить в нее ноги по щиколотку и подержать их там 10-15 минут.

Понежив таким образом ноги, приступаем к укрепляющему массажу. Улучшая кровоснабжение мышц, он придаст им сил и выносливости:

Несколько раз с нажимом провести собранной в кулак рукой по стопе, от пальцев к пятке. Помассировать голень, поглаживая ее обеими руками от пятки до коленного сустава, похлопывая по всей длине. Зажав ногу между ладонями, энергично растереть ее снизу вверх. Разминать голень в том же направлении сложенными вместе пальцами рук спиралеобразными движениями. Сначала сзади, потом по бокам и спереди.

Чрезвычайно важно всячески стимулировать стопы к работе. Оказавшись на природе, не упускайте возможность походить босиком по:

неровной почве

гальке

траве

Пусть городским изнеженным ножкам не по нраву ступать по камешкам, веточкам, хвойным иголкам, но во имя их же блага стоит потерпеть. Не менее полезно шагать без обуви по:

песку

мягкой земле

влажной от росы траве

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Такую своеобразную тренировку для стоп можно каждый день проводить и дома, если приобрести:

специальный массажный резиновый коврик

твердый пупырчатый мячик

валик-массажер.

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Для укрепления связочного аппарата стопы потребуется также лечебная гимнастика.

Она будет более эффективной, если комплекс упражнений и их последовательность для вас подберет ортопед. Вот некоторые ее элементы, которые можно выполнять как сидя, так и лежа:

Ноги сгибать и разгибать в голеностопном суставе. Вращать стопами в одну, затем в другую сторону. Отвести стопы наружу, свести их внутрь. Сгибать и разгибать пальцы ног. Большими пальцами стоп ухватить кусок ткани, приподнять и положить на пол. Между большими пальцами обеих ног натянуть широкую резинку, растягивать ее во всех направлениях.

Наши ноги очень подвержены болезненным изменениям и часто нуждаются в отдыхе и внимании, поэтому их необходимо беречь и ухаживать за ними.

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