Есть способы, которые помогут снять усталость ног, однако делать их необходимо регулярно.
Уставшим за день ступням очень полезны теплые ванны по вечерам. В воду с температурой 37'С хорошо добавить морскую соль или хвойный экстракт, которые обладают тонизирующими свойствами, опустить в нее ноги по щиколотку и подержать их там 10-15 минут.
Понежив таким образом ноги, приступаем к укрепляющему массажу. Улучшая кровоснабжение мышц, он придаст им сил и выносливости:
Чрезвычайно важно всячески стимулировать стопы к работе. Оказавшись на природе, не упускайте возможность походить босиком по:
Пусть городским изнеженным ножкам не по нраву ступать по камешкам, веточкам, хвойным иголкам, но во имя их же блага стоит потерпеть. Не менее полезно шагать без обуви по:
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Такую своеобразную тренировку для стоп можно каждый день проводить и дома, если приобрести:
Для укрепления связочного аппарата стопы потребуется также лечебная гимнастика.
Она будет более эффективной, если комплекс упражнений и их последовательность для вас подберет ортопед. Вот некоторые ее элементы, которые можно выполнять как сидя, так и лежа:
Наши ноги очень подвержены болезненным изменениям и часто нуждаются в отдыхе и внимании, поэтому их необходимо беречь и ухаживать за ними.
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