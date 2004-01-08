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Автор Петр Дерябин

Бытовые травмы: синяки, ожоги, порезы: первая помощь

Здоровье » Ваше здоровье

О первой помощи при лечении домашних ушибов, порезов и ожогов рассказал врач травматолог-ортопед, детский хирург Олег Горенков.

Бытовые травмы: синяки, ожоги, порезы: первая помощь

— Самая распространенная проблема в быту — синяки. Как с ними бороться?

— На самом деле не все так просто. Сначала надо установить, как часто и отчего на теле обычно появляются синяки. Если они присутствуют постоянно, возникают от малейшего прикосновения, а то и вовсе безо всякой объективной причины, держатся долго и сопровождаются болевыми или просто неприятными ощущениями, то виной всему слабая венозная стенка. В этом случае стоит сделать анализ крови на тромбоциты и гемосиндром.

— А дальше?

Дальше специалист после обследования назначит соответствующий курс лечения. Для укрепления кровеносной системы могу порекомендовать аскорутин. Принимать этот препарат надо два-три раза в день. Продолжительность курса — приблизительно месяц.

— Допустим, анализ крови показал, что все в порядке. Однако я только что ударилась, и у меня на руке уже начинает проявляться синяк. Что делать?

— Сначала ушибленное место надо хорошенько растереть. Затем — традиционно: первые два дня — холод, а на третий можно начинать делать теплые ванночки.

— Какие лекарственные препараты вы можете порекомендовать?

— Сразу после удара хорошо помогает Гепариновая мазь В острой стадии также довольно эффективны Индовазин и Бутадионовая мазь, если нужно снять боль.

— А как продолжать лечение в последующий период?

— При последующем лечении я могу порекомендовать эту же Гепариновую мазь. Ее нужно тщательно втирать в пораженный участок круговыми движениями два-три раза в день. Также для этого прекрасно подходит Траумель. Это гомеопатическая мазь, которая может использоваться и для длительного применения.

— Неужели синяки лечатся только мазями?

— Конечно нет. Вот, например, одно из самых эффективных средств для рассасывания синяков — водочный компресс. Он очень хорошо помогает на второй-третьей неделе.

Делать его нужно следующим образом: смочить марлю в водке, приложить к больному месту, сверху накрыть полиэтиленом и держать в тепле. Такой компресс делается на ночь, а днем — Троксевазиновая мазь. Он усилит эффективность воздействия этой мази.

повязка
повязка

— А сколько обычно держатся синяки?

— Это очень индивидуально. Однако если такой синяк не проходит больше месяца, следует поскорее обратиться к специалисту и пройти обследование.

—  Какие еще проблемы преследуют женщин в быту?

— Порезы. Часто мы не обращаем на них особого внимания, а ведь относиться к порезам нужно как к открытой ране. Неглубокий порез надо обработать "зелёнкой". Она гораздо эффективнее йода, потому что не обжигает пораженный участок кожи и не вызывает аллергии. Глубокий порез надо промыть перекисью водорода, а затем обработать Пантенол-спреем.

— А как правильно лечить ожоги?

— При химическом ожоге участок кожи надо сначала промыть проточной водой, затем обработать фурацилином и вазелином. Ни в коем случае нельзя использовать масло, которое часто рекомендуется народной медициной. При термических ожогах нельзя вскрывать пузыри. При ожоге первой степени пораженный участок надо охладить, а затем обработать Пантенол-спреем. При ожоге второй степени надо обратиться к врачу. Если причиной ожога стал костер, то есть опасность заражения столбняком. Прививки от столбняка надо делать каждые десять лет.

Важно! Несмотря на то что большинство рекомендованных препаратов продаются в аптеках без рецепта, необходимо все же проконсультироваться у специалиста, поскольку они подходят не каждому. Так, Гепариновая мазь противопоказана при геморрагическом диатезе, лейкозах, анемии, повышенной проницаемости сосудов, полипах, язвенных заболеваниях.

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Самый ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ, избавляющий от СИНЯКА и БОЛИ
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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