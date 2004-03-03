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Автор Полина Петрова

Уйти или остаться? Консультация психолога

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

После очередной ссоры с мужем кажется, что всё, пора наконец ставить точку. Что делать в такие моменты, советует психолог, преподаватель Учебного центра ЦАУ "Москва" Елена Барановская.

Ссора
 

Понять себя и свои чувства

Главное, спокойно, без привнесения дополнительных эмоций попытаться понять себя и свои чувства. В этом вам может помочь и ручка с бумагой, и близкий человек, которому можно выговориться, но не услышать в ответ тысячу советов. В этот момент самое важное — понять, что тяжелее: продолжать жить с супругом или остаться одной.

Помните о том, что бывают моменты, когда легче простить и забыть, чем рушить жизнь семьи, а вернуть мужчину гораздо тяжелее, чем развестись с ним. Поэтому, если вы до конца не уверены в необходимости развода, лучше для начала попробуйте просто пожить отдельно.

С другой стороны, нельзя забывать о том, что бывают ситуации, когда развод необходим, однако супруги не решаются на него, и тогда они живут с постоянным неврозом. Виной тому — самообман, псевдопричины, которыми они объясняют себе невозможность развода.

Забота о спокойствии детей

Да, действительно, дети тяжело переносят расставание родителей. Но в ваших силах грамотно подготовить их к этому. Как психолог хорошо знаю, что в недружной семье с постоянной руганью и ссорами дети страдают гораздо больше, чем при разводе.

Если это так, о разводе не может быть и речи. Но если вы видите реальные недостатки своего партнера, если вас что-то сильно в нем раздражает, то это уже не может называться безоглядной любовью.

Материальная зависимость

Здесь полезно обратиться к статистике, а она такова: почти у половины успешно делающих карьеру женщин она начинает свой взлет именно после развода. Боязнь остаться в одиночестве. Подумайте, не одна ли вы уже сейчас?!

Несмотря на все многообразие причин, всех их объединяет одна, спасения от которой нет — привязанность к человеку, своего рода привычка жить именно с ним. Эту привычку побороть тяжелее, чем бросить курить.

Что делать, если развода не избежать?

Как и в борьбе с любой другой привычкой, главное, решиться. Затем — подготовить себя к выполнению принятого решения. Для этого надо постараться сформулировать для себя положительные перспективы развода. Таковыми могут стать разные привлекательные возможности, например:

  • пожить своей жизнью,
  • закрутить головокружительный роман,
  • просидеть за рюмкой коньяка с подругой до двух часов ночи и не бояться домашнего гнева,
  • наконец-то выйти на работу,
  • забрать ребенка из секции у-шу, которую он ненавидит, весь день на полной громкости слушать Энгельберта Хампердинка и Тото Кутуньо, которых терпеть не может ваш муж, или смотреть по ТВ любовные сериалы,
  • перестать готовить вообще и ужинать с ребенком в пиццерии,
  • или же такая приятная мелочь, как отсутствие необходимости краситься к приходу мужа и снимать бигуди до его пробуждения,
  • и, наконец, вам больше не надо будет общаться с его родственниками.

Думая о неприятных побочных эффектах развода, придумывайте, чем их компенсировать, как избежать.

 

Окно. Утро. Женщина
 

Решите, что для вас принципиально при разделе имущества, а чем вы готовы пожертвовать для сохранения своих нервов и порядочности. Нет ничего дурного в том, чтобы прихватить с собой любимую вазочку, даже если ее и подарили вашему мужу, но, наверное, не очень красиво претендовать на часть его квартиры, в которую он вас когда-то прописал по теплоте душевной.

Если материальные возможности позволяют, наймите адвоката только лично для себя, а не для вас обоих. Пусть адвокат собирает нужные бумажки, обсуждает с вашим мужем вопросы раздела детей и имущества.
Если ваш муж отнесется к этому нормально, как можно пышнее отметьте развод. Поверьте, вы будете вспоминать это событие долго и притом с самой положительной стороны.

Развод состоялся

  • Окунитесь в реализацию всех ваших мечтаний.
  • Не загружайте ребенка своим отношением к произошедшему.
  • Не торопитесь снова выскочить замуж, насладитесь вольной жизнью.
  • Не забывайте о друзьях. Они помогут заполнить неожиданно высвободившееся время, а заодно с ними можно поделиться наболевшим.
  • Не забывайте о начале или продолжении блистательной карьеры.
  • Не отказывайтесь от общих друзей.
  • Не требуйте ничего от вашего бывшего мужа. Никакой помощи по доброй памяти. Подыщите лучше для этих целей кого-нибудь более подходящего.
  • Простите и пожалейте в душе своего мужа: ведь он потерял вас, вы и представить не можете, как он сейчас мучается.

"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Это страшное слово - "развод"
Редактор: Ольга Алексеева
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