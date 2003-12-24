Домашняя физиотерапия: Горчичные компрессы, ванны и обертывания

Считается, что поставить горчичники — самая простая медицинская процедура. Но и в этом нехитром деле есть свои тонкости, о которых лучше знать заранее. Рассказывает преподаватель Красногорского медицинского училища из Подмосквья Татьяна ЛОСОТО .

Горчичник — что это такое?

Горчичник представляет собой плотный лист бумаги, с одной стороны покрытый порошком сизой или черной горчицы — растения из семейства крестоцветных. Порошок готовят из семян, которые размельчают и обезжиривают. Если у вас под рукой нет готовых горчичников, их легко изготовить самим. Смешайте сухой порошок столовой горчицы и крахмал (можно муку) в равных количествах и подлейте немного теплой воды. Похожую на тесто смесь нанесите на бумагу, накройте марлей и дайте подсохнуть.

Действие горчичников

Свежие, правильно поставленные горчичники — это самая настоящая домашняя физиотерапия. Действуют они рефлекторно:

согревают кожу,

выделяют эфирное масло, раздражающее нервные окончания.

Под горчичником усиливается кровообращение и ускоряется обмен веществ. То же самое происходит и во внутренних органах, связанных с кожей через нервную систему. Благодаря этому рассасывается воспаление и снимается боль.

Горчичники обладают и отвлекающим действием. Усиливая кровообращение в непосредственной близости от себя, они разгружают сосуды в других областях. Этим объясняется их лечебный эффект при гипертонической болезни.

Как хранить горчичники

Хранят горчичники в сухом и темном месте от 8 до 11 месяцев. Срок годности указан на обратной стороне каждого десятого горчичника. Помните, что хорошие горчичники должны быть сухими и пахнуть горчицей! Если же они влажные и осыпаются, то толку от такой "физиотерапии" не будет.

От каких болезней помогают горчичники

Обычно горчичники ставят при заболеваниях органов дыхания —

ларингите,

трахеите,

бронхите,

пневмонии.

Но область их применения значительно шире. В умелых руках они превращаются в грозное оружие против многих болезней.

Горчичники

снимут приступ "грудной жабы" (стенокардии),

помогут побороть мигрень,

поставят на ноги при радикулите.

Их способность снимать спазмы позволит справиться с

почечными,

печеночными,

кишечными

коликами.

А вот при кожных болезнях горчичники ставить нельзя. Как и любая тепловая процедура, горчичники также противопоказаны при высокой температуре, кровохарканье и онкологических заболеваниях.

Как ставить горчичники?

Приготовьте пачку горчичников, полотенце, губку или салфетку, одеяло и тарелку с горячей водой. Температура воды должна быть в пределах 40 — 45оС — именно при такой температуре выделяется горчичное масло.

При бронхите или воспалении легких ставьте горчичники на спину,

при ларингите — на переднюю поверхность шеи,

при трахеите — спереди на грудь,

при стенокардии — на область сердца,

при гипертонии — на икры ног,

при шейном радикулите — на заднюю поверхность шеи,

при поясничном радикулите и почечной колике — на поясницу,

при головной боли — на затылок,

а при кишечной колике — вокруг пупка.

Если у вашего пациента воспалительное заболевание, ставьте горчичники на ночь. Во всех остальных случаях время процедуры значения не имеет.

Берите по одному горчичнику и опускайте их в воду. Пусть они хорошенько намокнут. На кожу накладывайте стороной, покрытой горчицей, расстояние между горчичниками — 1-1,5 см. Сверху накройте их полотенцем, а чтобы сохранить тепло подольше, еще и одеялом. Хорошие горчичники обязательно будут жечь. Пусть ваш пациент наберется терпения и продержится 10-15 минут.

Снимая горчичники, обратите внимание, покраснела ли кожа — это своеобразный показатель эффективности процедуры. Протрите кожу влажной отжатой губкой и полотенцем, делая при этом массирующие вращательные движения. Уложите больного в постель, тепло укрыв одеялом.

Лечебное применение горчицы: что, кроме горчичников?

Лечебное применение горчицы не ограничивается банальными горчичниками. Вот лишь самые эффективные горчичные процедуры, которые можно применять в домашних условиях.

Горчичные обертывания

Сначала приготовьте горчичный раствор. Две столовые ложки горчицы положите в марлевый мешочек и опустите в горячую сорокаградусную воду. В готовом растворе смочите большой кусок ткани или пеленку и отожмите. Затем быстро оберните спину и грудь пациента, разгладьте складки. Сверху накройте больного простыней и одеялом и оставьте на пять минут.

После процедуры необходимо быстро сполоснуться под теплым душем, хорошенько растереться согретым махровым полотенцем, надеть теплое белье и юркнуть в постель.

Общая горчичная ванна

Заполните ванну. Температура воды должна составлять 37оС. Растворите в ней горчичный порошок из расчета 50 граммов порошка на 10 литров воды. Посадите пациента в ванну так, чтобы воды доходила ему до области сердца. Продолжительность процедуры — 5 минут. Затем нужно проделать то же самое, что и после горчичного обертывания.

Ножная горчичная ванна

В десятилитровом тазу (температура воды — 38) разведите 100 граммов сухого порошка горчицы. Когда больной опустит ноги в таз, укройте их одеялом. Местная ванна вполне безопасна, поэтому парить ноги можно и 20, и 30 минут. После ванны следует надеть теплые носки.

Горчичный компресс

Эта согревающая процедура применяется при местных воспалениях

лимфоузлов,

мышц и ушей,

а также

при ушибах.

Однако помните, что компресс назначают только после стихания острых явлений.

Разведите чайную ложку сухой горчицы в одном литре воды (температура 37оС). Смочите в этом растворе сложенную в шесть-восемь слоев марлю и отожмите. Положите марлю на больное место, сверху накройте листом компрессной бумаги или целлофаном так, чтобы края марли были закрыты. На изолирующий слой положите толстый слой ваты, зафиксируйте компресс бинтом и оставьте на ночь.

Утром, сняв компресс, протрите кожу сначала теплым влажным полотенцем, а затем сухим. Хорошо бы положить согретую вату и подержать еще часок.

Как ставить горчичники грудничкам?

Горчичники можно ставить даже грудничкам. Их применяют при тех же заболеваниях, что и у взрослых. К "детским" противопоказаниям относятся диатез, судорожный синдром и чрезмерная возбудимость.

Температура воды не должна превышать 40 С. Смочив горчичник, прикройте "рабочую" сторону тонкой бумагой или тканью и этой же стороной прилепите к коже.

Грудничкам горчичники ставят на 5 — 10 минут, детям постарше — на 10 — 15. Если ребенок сильно кричит и вертится, отогните край одного из горчичников и посмотрите, нет ли сильного покраснения. Если есть, немедленно снимите горчичники.

Во время процедуры маленьких детей надо держать на руках, да и больших лучше не оставлять одних. Отвлечь малыша от неприятных ощущений помогут мамины сказки, интересные книжки или игрушки. Когда горчичники снимите, осторожно смойте горчицу и вытрите спину и грудь. Кожу смажьте теплым вазелиновым маслом.

Детям до года вместо горчичников делают горчичное обертывание. Но прежде не забудьте защитить дыхательные пути ребенка от раздражающего действия паров горчицы, обернув его шею махровым полотенцем. Защиты требует и кожа половых органов — она очень нежная, и ее легко обжечь. Поэтому на всякий случай прикройте промежность сухой пеленкой.

Грудным детям при затянувшемся кашле хорошо помогает общая горчичная ванна. Делать ее можно только мальчикам, опять же прикрыв пеленкой промежность. А девочкам эту процедуру советую заменить на более щадящую — обертывание. Следите, чтобы ребенок в ванной не брызгался, а попавшие на лицо капли сразу же смывайте чистой водой. Горчичные компрессы детям лучше не ставить вовсе. Они вызывают сильный перегрев и раздражение кожи.

Ожоги от горчичников: почему?

Горчичники хороши своей универсальностью и простотой применения. Но осторожность все же не помешает. Самое распространенное осложнение — ожоги. Чаще страдают дети, старики и люди с сухой чувствительной кожей. Все больные знают, что горчичники жгут, и потому стоически терпят боль. И если вовремя их не снять, то уже через полчаса на спине и грудной клетке появятся красные прямоугольники обожженной кожи. Но это еще полбеды.

Одна моя знакомая сделала своей трехлетней дочери горчичное обертывание и оставила его на ночь. Девочка чуть не погибла, у нее даже развился ожоговый шок. Другая беспечная мамаша лечила сына ножными ваннами. Но горчицу она не завертывала в мешочек, а просто насыпала. Ребенок встал на неразведенный порошок и получил ожоги обеих стоп.

Как-то мне пришлось видеть женщину с ожогом слизистой оболочки дыхательных путей. Готовя ванну ребенку, она высыпала полпачки горчицы в горячую воду. Разбалтывая ее, она вдыхала пары горчицы. Представляете, что стало бы с ребенком, посади его "заботливая" мама в ванну!

Известен случай, когда пожилой гипертоник чуть не умер от обычного горчичника. Мучаясь от головной боли, он приложил его к затылку, и вскоре у несчастного развилось нарушение мозгового кровообращения — инсульт. Оказалось, что голова болела из-за высокого давления, а горчичник резко усилил приток крови. А вот еще один похожий пример. Здоровый молодой мужчина, получив сильный ушиб, решил сразу же поставить горчичный компресс. Началось кровотечение, на месте ушиба образовался огромный синяк, который сам рассосаться не мог и грозил нагноиться. Хирурги вынуждены были вскрывать гематому. К счастью, такие неприятности чрезвычайно редки. А главное, их можно легко избежать, если не относиться к горчичникам слишком уж легкомысленно.

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