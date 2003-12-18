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Автор Петр Дерябин

Виды кашля у детей

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

"Кашель лечить не надо. Важно вылечить болезнь, от которой он произошел", — считает заведующий отделом респираторных инфекций Института педиатрии АМН РФ, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Владимир Кириллович ТАТОЧЕНКО.

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Кашель, как и повышенная температура, — проявление болезни, но не сама болезнь. Это защитный рефлекс, благодаря которому из бронхов удаляется мокрота. Поэтому кашля бояться не надо и бороться с ним не имеет смысла. А вот помочь больному избавиться от первопричины кашля необходимо.

Виды кашля и способы лечения

Сухой и влажный кашель

Если на фоне ОРЗ появился сухой мучительный кашель, то его надо подавить противокашлевыми средствами, чтобы не усиливалось раздражение.

Если кашель стал влажным, то есть смысл подавать ребенку отхаркивающие средства, чтобы мокрота стала жиже и легче отходила. Для этого подойдет микстура с корнем аллея или с анисовыми каплями.

Не лечите кашель у детей банками или горчичниками. Это настоящее издевательство над ребенком. Во всем мире это давно никто не делает. А главное — эти "процедуры" не оказывают никакого специфического действия.

Если хотите погреть ребенка, то лучше посадите его в теплую ванну или дайте потогонное, жаропонижающее средство, чтобы облегчить дыхание. Можно подавать:

  • боржоми
  • молоко с содой
  • грудные сборы, которые продаются в аптеках

Не при каждом виде кашля надо принимать противокашлевые и отхаркивающие средства. Если сухой кашель длится слишком долго, то, конечно же, ребенка надо основательно обследовать.

У маленьких детей такой кашель чаще всего связан с обструкцией — нарушением проходимости бронхов. Длительный кашель с мокротой бывает при хронической пневмонии. Есть кашель, который возникает в основном по ночам. Такое возможно при бронхиальной астме. Если ребенок часто болеет бронхитом, его надо обязательно обследовать у аллерголога или пульмонолога.

Кашель у ребенка: причины и способы лечения. Кашель у ребенка

Коклюш

Если кашель из обычного переходит в длительный, со временем все более усиливающийся и при этом у ребенка высовывается язык, краснеет лицо, появляется шумный свистящий вдох, тогда можно предположить, что это коклюш. Эта изнурительная болезнь длится неделями, а то и месяцами. Маленькие дети от нее могут даже умереть.

При этом кашле никакие средства не помогают. Чтобы спастись от коклюша, надо вовремя сделать от него прививку.

Лающий кашель

Есть кашель лающий, с потерей голоса. Такое бывает при ларингите. При этом заболевании может развиться стеноз (сужение) гортани.

Это опасно для жизни ребенка, потому что он может задохнуться. Поэтому нужно вызвать "скорую помощь". Пока она едет, посадите малыша в теплую ванну, предварительно напустив в ванную комнату пару, чтобы он им дышал. Дайте ему попить воды.

Другие виды кашля

Если вдруг ребенок закашлял на фоне общего здоровья, то скорее всего он во время еды или игры вдохнул инородное тело. Обязательно вызовите "скорую".

У грудных детей случается кашель при хламидиозе. Им он может заразиться от родителей. Кашель в этом случае отрывистый, а главным показателем того, что у ребенка это заболевание, является покраснение глаз — конъюнктивит. Лечится это антибиотиками под наблюдением врача.

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