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Автор Петр Дерябин

Какую пользу несут антиоксиданты в чае

Здоровье » Здоровье и профилактика

"Купила в аптеке травяной чай. На пакетике написано, что этот чай замедляет старение и повышает иммунитет, поскольку обладает антиоксидантными свойствами. Что это означает? Какие еще средства влияют на организм сходным образом?" Алла Тихомирова, Санкт-Петербург

Какую пользу несут антиоксиданты в чае

Антиоксидантные свойства чая

На вопрос читательницы отвечает кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог 52-й московской городской больницы Александр Михелашвили.

В последнее время о веществах с антиоксидантными свойствами заговорили не только ученые, но и врачи самых разных специальностей. Дело в том, что в организме образуются производные кислорода, обладающие повышенной химической активностью. Они способны повреждать структуры клетки. Это приводит к различным "нехорошим" процессам в организме. В том числе, к сожалению, и к:

  • развитию опухолей,
  • атеросклерозу,
  • гормональным сдвигам,
  • диабету.

Содержание этих веществ в организме контролируется специальными системами защиты. У молодого и здорового человека они уничтожаются, не причиняя вреда. А вот с возрастом, а также при различных заболеваниях количество активного кислорода в организме нарастает и выходит из-под контроля.

Мы и сами "помогаем" этим процессам взять верх, когда курим, употребляем алкоголь, используем некоторые лекарства, дышим загрязненным воздухом и употребляем в пищу продукты питания, произведенные в экологически неблагополучной среде. Потому-то люди в городах быстрее стареют и чаще болеют такими болезнями цивилизации, как диабет, атеросклероз, иммунодефициты.

Теперь, когда участие активного кислорода в механизмах старения и развития некоторых заболеваний изучено, удалось найти и средства против него. Чтобы замедлить патологические процессы, применяют вещества с антиоксидантными, или противоокислительными, свойствами. Они:

  • уничтожают избыток активного кислорода,
  • приводят в норму многие системы и органы,

действуя на уровне клеток и тканей. Веществ-антиоксидантов довольно много в природных продуктах.

черника
Употребление антиоксидантов в пищу повышает иммунную защиту организма

В избытке содержат их:

  • чеснок,
  • свежая черника,
  • зеленый чай,
  • капуста,
  • многие фрукты и овощи.

Употребление антиоксидантов в пищу повышает иммунную защиту организма, нормализует обмен веществ, замедляет старение и предотвращает развитие опухолей.

Однако для того чтобы достигнуть этого эффекта, нужно употреблять продукты, содержащие антиоксиданты, регулярно и в больших количествах. К тому же у разных людей разная степень выработки собственных антиоксидантов внутри организма. Поэтому для того чтобы эффект от приема этих веществ был заметен, режим и дозы их употребления должен назначать врач.

В чём польза антиоксидантов

Конечно, вы можете сами по утрам готовить себе внушительную порцию салата из свежей капусты или пить зеленый чай в неограниченном количестве. Но вполне возможно, что содержание в них антиоксидантов ниже желательного для вас уровня оттого, что продукты слишком долго хранили или они прошли неподходящую обработку. Кроме того, ритм жизни современной женщины часто исключает время на приготовление пищи по всем правилам, которые предполагают максимальное действие антиоксидантов в организме.

Поэтому уже несколько лет различные фирмы работают над созданием препаратов, которые позволяют вводить антиоксиданты в организм в больших количествах. Этих препаратов на фармацевтическом рынке становится все больше. Они не лечат те или иные заболевания в общепринятом смысле, но обеспечивают организму хорошую поддержку, что позволяет ему использовать собственные резервы для борьбы с недугами.

Содержание антиоксидантов в таких препаратах обычно гораздо выше, чем в природных продуктах. Для того, чтобы обеспечить себе защиту, равную той, что даст вам маленькая капсула или таблетка, придется съесть несколько килограмм салата и выпить несколько литров чая или черничного сока. Поэтому прием препаратов с антиоксидантами оказывает на организм не только поддерживающее, но и лечебное действие. Например, некоторые лекарства такого рода изначально стали применять для лечения катаракты.

Зеленый чай
Нужно употреблять средства, содержащие антиоксиданты, при любом удобном случае

Считалось, что их роль сводится к улучшению кровообращения в мелких сосудах сетчатки, поскольку они замедляют процессы, ведущие к образованию атеросклеротических бляшек. Однако одновременно пациенты с катарактой стали замечать, что у них улучшился сон, разгладилась кожа, они стали реже болеть инфекционными заболеваниями, женщины — легче переносить климакс. Все это проявления комплексного оздоравливающего действия антиоксидантов на организм.

Поэтому нужно стараться употреблять средства, содержащие антиоксиданты, при любом удобном случае. Они действительно способны оздоравливать организм изнутри и замедлять процессы старения — не так сильно, как нам всем хотелось бы, но вполне ощутимо.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Антиоксиданты - Доктор Комаровский
Редактор: Ольга Алексеева
Темы иммунитет лекарства
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