Зависимость от лекарств. У чему она может привести?

Глотать различные лекарства для многих женщин стало своеобразной привычкой. Не приведет ли чрезмерное увлечение этими снадобьями к так называемой лекарственной зависимости?
С этим вопросом мы обратились к профессору Института фармакологии РАМН Алексею Ивановичу МАЙСКОМУ.
Думаю, что любой организм может вполне обойтись без привычного допинга. Физическое привыкание наступает крайне редко. Скорее, это фактор психологический. Недаром во всем мире принято по вопросам лекарственной зависимости консультироваться в первую очередь у психолога.
Другое дело - перенасыщение организма лекарствами. Многие вещества, входящие в их состав, при длительном приеме долго не выводятся из организма и накапливаются в нем, вызывая интоксикацию.
Вообще, не стоит делить препараты на вредные и не вредные, все дело в умеренности их применения. Та же водка, при разумном потреблении, великолепный фармацевтический препарат.
- Ну хоть простуду-то можно вылечить без риска для жизни?
- Простуда - хороший пример. Как говорится, если ее лечить, она проходит за неделю, если нет - дней за семь. Я думаю, что простые заболевания надо лечить простыми средствами - горчичники, компрессики. Меня очень удручает реклама всяких средств, вроде «капнул - и порядок на весь день». Речь ведь идет об очень сильнодействующих средствах, которые могут вызвать атрофию слизистой, потерю обоняния. Не надо стремиться купить в аптеке лекарство, наповал убивающее болезнь.
Вот рекламируют разные штуки от прыщей: помажь, и все пройдет. Но на самом деле, и это давно известно, проблемы с кожей - следствие внутренних заболеваний организма (пищеварения, иммунной системы). Поэтому от того, насколько глубоко проникнет в кожу тот или иной препарат, прыщей меньше не станет.
- В последнее время в арсенале у женщин появилось много гормональных средств, например, для похудения. Не могут ли они вызывать привыкание?
- При грамотном применении - нет. Другое дело, у каждой женщины есть свои особенности так называемого гормонального статуса, и гормональные препараты, которые, по идее, выступают имитаторами определенных процессов в организме, не всегда могут сочетаться с этими особенностями. Поэтому возможны различные неблагоприятные последствия их применения - маточные кровотечения, нарушение овуляции после отмены препарата.
И еще. Если женщина забеременела, но не знает этого и продолжает использовать гормональную контрацепцию, предсказать последствия ее влияния на развитие плода невозможно. Одно ясно - она на него влияет, на то это и гормоны. Слабодействующих гормонов не бывает.
- Пожалуй, к самым длительно применяемым препаратам можно отнести косметику. Стоит ли и здесь чего-то опасаться?
- Любой крем или другой косметический препарат, особенно с сильными компонентами, например, гормональными, время от времени желательно менять. Это касается и кремов на основе растительного сырья. В них есть очень сильные вещества, алкалоиды, которые влияют на ЦНС, а в некоторых - все те же гормоны. Все хорошо в меру.
В жизни всякое бывает, можно сорваться, выпить бутылку водки, стакан валерьянки. Но когда это входит в систему, надо сказать себе «стоп».
Антон МАКСИМОВ
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