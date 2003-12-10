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Автор Петр Дерябин

Зависимость от лекарств. У чему она может привести?

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зависимостьГлотать различные лекарства для многих женщин стало своеобразной привычкой. Не приведет ли чрезмерное увлечение этими снадобьями к так называемой лекарственной зависимости?


Зависимость от лекарств: какие препараты могут навредить? | Доктор Мясников

С этим вопросом мы обратились к профессору Института фармакологии РАМН Алексею Ивановичу МАЙСКОМУ.

   Думаю, что любой организм может вполне обойтись без привычного допинга. Физическое привыкание наступает крайне редко. Скорее, это фактор психологический. Недаром во всем мире принято по вопросам лекарственной зависимости консультироваться в первую очередь у психолога.

 Другое дело - перенасыщение организма лекарствами. Многие вещества, входящие в их состав, при длительном приеме долго не выводятся из организма и накапливаются в нем, вызывая интоксикацию.

  •  Вот классический пример. Женщины очень любят принимать валерьянку, понятия не имея, однако, о механизме ее воздействия. А ведь в валериане содержатся алкалоиды, которые замедляют проведение нервных импульсов, в том числе к сердечной мышце. После двух-трех недель приема происходит накопление этих веществ в тканях, вдруг появляются перебои в сердце, особенно если пульс и от природы низкий. Вот вам и «безвредные травки»! Так что принимать подобные препараты надо строго в рекомендованных дозах и стараться ограничиться тремя-четырьмя днями.
  •  Могу привести и жутковатый пример. Одно время в аптеках появился концентрированный витамин D. И любящие мамы принялись «спасать» им своих чад от рахита. Вместо одной капли давали по две, а то и по пять. А в итоге в Морозовской больнице пришлось организовать целое отделение для таких детей, но многих тогда спасти так и не удалось, они умерли из-за преждевременного окостенения черепа.

 Вообще, не стоит делить препараты на вредные и не вредные, все дело в умеренности их применения. Та же водка, при разумном потреблении, великолепный фармацевтический препарат.

Реклама лекарств не скажет правды о вашем организме

 - Ну хоть простуду-то можно вылечить без риска для жизни?

 - Простуда - хороший пример. Как говорится, если ее лечить, она проходит за неделю, если нет - дней за семь. Я думаю, что простые заболевания надо лечить простыми средствами - горчичники, компрессики. Меня очень удручает реклама всяких средств, вроде «капнул - и порядок на весь день». Речь ведь идет об очень сильнодействующих средствах, которые могут вызвать атрофию слизистой, потерю обоняния. Не надо стремиться купить в аптеке лекарство, наповал убивающее болезнь.

 Вот рекламируют разные штуки от прыщей: помажь, и все пройдет. Но на самом деле, и это давно известно, проблемы с кожей - следствие внутренних заболеваний организма (пищеварения, иммунной системы). Поэтому от того, насколько глубоко проникнет в кожу тот или иной препарат, прыщей меньше не станет.

В чем опасность гормональных препаратов

 - В последнее время в арсенале у женщин появилось много гормональных средств, например, для похудения. Не могут ли они вызывать привыкание?

 - При грамотном применении - нет. Другое дело, у каждой женщины есть свои особенности так называемого гормонального статуса, и гормональные препараты, которые, по идее, выступают имитаторами определенных процессов в организме, не всегда могут сочетаться с этими особенностями. Поэтому возможны различные неблагоприятные последствия их применения - маточные кровотечения, нарушение овуляции после отмены препарата.

  И еще. Если женщина забеременела, но не знает этого и продолжает использовать гормональную контрацепцию, предсказать последствия ее влияния на развитие плода невозможно. Одно ясно - она на него влияет, на то это и гормоны. Слабодействующих гормонов не бывает. 

Почему надо менять косметику

 - Пожалуй, к самым длительно применяемым препаратам можно отнести косметику. Стоит ли и здесь чего-то опасаться?

 - Любой крем или другой косметический препарат, особенно с сильными компонентами, например, гормональными, время от времени желательно менять. Это касается и кремов на основе растительного сырья. В них есть очень сильные вещества, алкалоиды, которые влияют на ЦНС, а в некоторых - все те же гормоны. Все хорошо в меру.

 В жизни всякое бывает, можно сорваться, выпить бутылку водки, стакан валерьянки. Но когда это входит в систему, надо сказать себе «стоп».

Антон МАКСИМОВ

Темы аптека интоксикация контрацепция
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