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Автор Петр Дерябин

Витамины разные, нужные, прекрасные: для зрения, эластичности сосудов и гладкой кожи

Здоровье » Здоровье и профилактика

Мойте чаще руки, традиционно советуют нам. А как вы думаете, когда крайне необходимо мыть их нечасто? Такая потребность возникает нередко, только мы не всегда об этом знаем.

Витамины разные, нужные, прекрасные: для зрения, эластичности сосудов и гладкой кожи

Витамин D

Оказывается, их нужно мыть реже, если есть риск потерять витамин D. А такой риск есть, потому что этот витамин входит в состав кожных секреторных выделений.

Чтобы сохранить его, придется не очень часто принимать душ с мылом, заменив его регулярными ваннами без использования моющих средств. Для мытья рук также придется использовать меньше мыла, разумеется, в рамках гигиены.

Витамин D крайне необходим нам для:

  • регуляции нервной системы,
  • свертываемости крови,
  • нормальной работы сердца.

Необходим он также для сохранения зоркости глаз и надежности суставов. Поэтому его надо беречь как зеницу ока.

Влияние витамина С

К сожалению, женщины курят, и немало. Может, их хоть немного остановит то, что кроме многочисленных проблем, которые вызывает никотин, он уносит из организма витамин С. Причем каждая сигарета — в среднем 25 мг. Если посчитать, сколько его унесет пачка, выходит — полграмма!

Этот витамин выполняет множество функций. А самое главное, без него не обходятся окислительно-восстановительные реакции. О чем это говорит? Нельзя сказать, что он омолаживает организм, но зато безусловно задерживает старение.

Витамин С также:

  • повышает прочность и эластичность кровеносных сосудов,
  • блокирует токсические вещества в крови,
  • делает зубы прочными,
  • укрепляет десны.

Курящим нужно пополнять его постоянно. И не только им. Если Вы едите:

  • бифштексы,
  • колбасы,
  • гамбургеры,

добавляйте витамин С. Очень не любят его бактерии и вирусы. Если они поселились в организме — полюбите витамин С. Недаром сейчас рекомендуют принимать этот витамин уже не в миллиграммах, как раньше, а в граммах.

Витамин C

Витамин Е (токоферол) — строитель кровеносных сосудов

В журнале Канадской медицинской ассоциации был описан совершенно неожиданный факт:

витамин Е (токоферол) — мастер строить новые кровеносные сосуды. Если на пути крови, текущей по своему руслу, появилось препятствие — закупорки, например, что с возрастом бывает нередко, — он поможет проложить новое русло.

Но это еще не все его подвиги. Токоферол не гнушается и ролью чистильщика. Если в сосудах появились тромбы, он все сделает для того, чтобы их убрать, иначе натворят бед.

А чтобы постоянно не заниматься этой тяжелой, иногда неблагодарной работой, витамин Е со своим испытанным оружием — антитромбином, препятствует образованию кровяных сгустков в артериях и венах.

Его самый близкий друг и соратник — витамин А, лучше их принимать вместе. Многие специалисты категорично подчеркивают: не "лучше", а "только". Их сочетание чрезвычайно оптимально.

Нехватка витамина А

У специалистов города Карлсруэ возникло подозрение: виновник увеличения числа аварий на дорогах — витамин А. Его нехватка:

  • снижает внимание водителя,
  • замедляет реакцию.

В итоге — несчастные случаи.

Рассекреченные витамины. болезни глаз
Витамин Е (токоферол) — мастер строить новые кровеносные сосуды

Было решено провести эксперимент с полутора сотнями водителей, часть которых уже имела немало аварий, а другая часть никак не смогла сдать экзамены по вождению. У них появились "двойники" по эксперименту — контрольная группа. Первым ежедневно давали по 50 мг витамина, вторым — плацебо.

В итоге первые показали поразительное повышение своего профессионального уровня, а контрольная группа почти ничем не порадовала.

Есть над чем задуматься, чтобы иметь хорошую реакцию. А заодно и:

  • хорошую, гладкую кожу,
  • здоровые розовые слизистые оболочки.

Витамин В2 вылечит ячмень

У женщины болят глаза — конъюнктивит замучил. Казалось бы, назначили все, что можно:

  • капли,
  • мази,
  • промывания.

А воспаление не проходит. Оказывается, забыли про специальный "глазной" витамин, который отвечает за их здоровье — витамин В2. Иногда он главный виновник глазных проблем.

Не хватает В2, или как его еще называют, рибофлавина, может вскочить ячмень. Как это неприятно, наверное, многие убеждались на своем опыте.

И вот терпеливо ждем, когда он пройдет сам по себе, не догадываясь, что лечение очень простое и эффективное. Буквально через несколько часов после принятия витамина В2 ячмень начнет уменьшаться, а через сутки может исчезнуть совсем.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Начистоту. О витаминах
Куратор: Елена Андреева
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