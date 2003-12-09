Мойте чаще руки, традиционно советуют нам. А как вы думаете, когда крайне необходимо мыть их нечасто? Такая потребность возникает нередко, только мы не всегда об этом знаем.
Оказывается, их нужно мыть реже, если есть риск потерять витамин D. А такой риск есть, потому что этот витамин входит в состав кожных секреторных выделений.
Чтобы сохранить его, придется не очень часто принимать душ с мылом, заменив его регулярными ваннами без использования моющих средств. Для мытья рук также придется использовать меньше мыла, разумеется, в рамках гигиены.
Витамин D крайне необходим нам для:
Необходим он также для сохранения зоркости глаз и надежности суставов. Поэтому его надо беречь как зеницу ока.
К сожалению, женщины курят, и немало. Может, их хоть немного остановит то, что кроме многочисленных проблем, которые вызывает никотин, он уносит из организма витамин С. Причем каждая сигарета — в среднем 25 мг. Если посчитать, сколько его унесет пачка, выходит — полграмма!
Этот витамин выполняет множество функций. А самое главное, без него не обходятся окислительно-восстановительные реакции. О чем это говорит? Нельзя сказать, что он омолаживает организм, но зато безусловно задерживает старение.
Витамин С также:
Курящим нужно пополнять его постоянно. И не только им. Если Вы едите:
добавляйте витамин С. Очень не любят его бактерии и вирусы. Если они поселились в организме — полюбите витамин С. Недаром сейчас рекомендуют принимать этот витамин уже не в миллиграммах, как раньше, а в граммах.
В журнале Канадской медицинской ассоциации был описан совершенно неожиданный факт:
витамин Е (токоферол) — мастер строить новые кровеносные сосуды. Если на пути крови, текущей по своему руслу, появилось препятствие — закупорки, например, что с возрастом бывает нередко, — он поможет проложить новое русло.
Но это еще не все его подвиги. Токоферол не гнушается и ролью чистильщика. Если в сосудах появились тромбы, он все сделает для того, чтобы их убрать, иначе натворят бед.
А чтобы постоянно не заниматься этой тяжелой, иногда неблагодарной работой, витамин Е со своим испытанным оружием — антитромбином, препятствует образованию кровяных сгустков в артериях и венах.
Его самый близкий друг и соратник — витамин А, лучше их принимать вместе. Многие специалисты категорично подчеркивают: не "лучше", а "только". Их сочетание чрезвычайно оптимально.
У специалистов города Карлсруэ возникло подозрение: виновник увеличения числа аварий на дорогах — витамин А. Его нехватка:
В итоге — несчастные случаи.
Было решено провести эксперимент с полутора сотнями водителей, часть которых уже имела немало аварий, а другая часть никак не смогла сдать экзамены по вождению. У них появились "двойники" по эксперименту — контрольная группа. Первым ежедневно давали по 50 мг витамина, вторым — плацебо.
В итоге первые показали поразительное повышение своего профессионального уровня, а контрольная группа почти ничем не порадовала.
Есть над чем задуматься, чтобы иметь хорошую реакцию. А заодно и:
У женщины болят глаза — конъюнктивит замучил. Казалось бы, назначили все, что можно:
А воспаление не проходит. Оказывается, забыли про специальный "глазной" витамин, который отвечает за их здоровье — витамин В2. Иногда он главный виновник глазных проблем.
Не хватает В2, или как его еще называют, рибофлавина, может вскочить ячмень. Как это неприятно, наверное, многие убеждались на своем опыте.
И вот терпеливо ждем, когда он пройдет сам по себе, не догадываясь, что лечение очень простое и эффективное. Буквально через несколько часов после принятия витамина В2 ячмень начнет уменьшаться, а через сутки может исчезнуть совсем.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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