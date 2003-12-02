Пульс-терапия от грибков: лекарство принимается с перерывами

Избавиться от грибковой инфекции ногтей позволяет новая методика, которую начали применять медики столицы. О преимуществах метода пульс-терапии рассказывает заведующий кожно-венерологическим диспансером № 18 г. Москвы Федор Новик.

"До недавнего времени "золотым стандартом" в лечении грибковых инфекций ногтей считался ламизил. Спору нет, это вполне надежное и высокоэффективное средство, которое не только убивает грибок, но и сохраняется в ногте после курса лечения еще 9-12 месяцев. А это при строгом соблюдении определенных правил гигиены исключает возможность рецидива болезни.

И все же есть одно но: препарат громоздок в приеме. Курс лечения длится непрерывно 90 дней, и многие просто не выдерживают такой мощной медикаментозной атаки. Эту проблему помог решить препарат, который пришел на смену, — "Орунгал". Он не менее эффективен, чем предыдущий, но обладает одним неоспоримым преимуществом: это лекарство можно применять методом пульс-терапии, который по достоинству оценили и большинство дерматологов, и особенно их пациенты.

- В чем же заключается этот метод?

— Суть пульс-терапии проста: лекарство принимается с перерывами. Главное преимущество в сравнении с другими методами в том, что она дает человеку возможность как-то "отдохнуть" от лекарства. И именно это делает пульс-терапию более безопасным способом лечения, чем ежедневный прием препарата в течение нескольких месяцев подряд.

Есть еще один плюс. Известно, что грибковые инфекции поражают в основном дам в возрасте или тех, у кого ослаблена иммунная система. Как правило, такие люди нуждаются в постоянном приеме других лекарств. Они озабочены своей основной болезнью, и до грибка, который нужно лечить три месяца напролет, у них просто не доходят руки. Да и нет порой такой возможности, потому что при многих болезнях принимать лекарства в сочетании с антигрибковыми препаратами противопоказано.

Пульс-терапия высвобождает "окна", а это довольно продолжительное время, достаточное для того, чтобы уделить внимание другим болезням. Многие наши пациенты убедились, что именно такой график приема лекарств наиболее эффективен и безопасен.

— Как быстро можно избавиться от грибка таким способом?

— Пульс-терапия предусматривает прием таблеток два раза в день в течение семи дней. Затем делается трехнедельный перерыв. Общий курс лечения — 3 раза по 7 дней.

- Скажите, где и как чаще всего "подхватывают" грибок?

— Признаки грибковой инфекции могут появиться некоторое время спустя после посещения так называемых мест общественного пользования. Это могут быть бассейны, бани, душевые, сауны. Кроме того, грибок можно "подхватить" и дома, если в семье кто-то уже болен. Многие просто не обращают внимания на ногти и кожу на стопах и даже не подозревают, что в них поселился грибок. Не подозревают, впрочем, лишь до поры до времени. А когда болезнь обнаружена, зараженными оказываются и другие домочадцы. Инфекция передается через предметы домашнего обихода — коврики в ванной, мочалки, маникюрные принадлежности, одежду, обувь.

Опасность в том, что грибковая инфекция живуча и легко передается от одного человека к другому. Достаточно лишь простого попадания грибка на поврежденный ноготь или кожу.

- Зависит ли вероятность заражения от возраста?

— Болеют в любом возрасте, в том числе и дети. Более того, за последние десять лет заболеваемость среди детей и подростков возросла. Но, конечно, более подвержены инфекции люди пожилого возраста, организм которых хуже сопротивляется любым инфекциям, в том числе и грибковым.

Больше всего развитию инфекции помогает повреждение кожи и ногтей стоп. Ношение тесной обуви, в которой постоянно тепло и влажно, стопа "не дышит", а ее кожа и ногти постоянно подвергаются трению и микротравмам, — все это создает идеальные условия для развития грибковой инфекции.

Если же человек молод и практически на сто процентов здоров, да еще и "чистюля" в хорошем смысле этого слова, то злополучный грибок перед его организмом может оказаться бессильным. Такие случаи бывают.

— Насколько я знаю, среди дерматологов нет единого мнения по поводу того, что же такое грибок: косметический дефект, с которым в принципе можно смириться, или болезнь, которая требует обязательного лечения?

— Все же большинство врачей признают, что это заболевание, пусть и не очень серьезное, но весьма неприятное и требующее внимания.

Вадим ГРЕБЕШКОВ

"Женское здоровье"

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