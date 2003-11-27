Эффектная внешность: маленькие секреты создания имиджа красотки

Правильно подобранный макияж подчеркивает достоинства и маскирует недостатки, придает женщине привлекательность и улучшает здоровье. На вопросы читателей Pravda.Ru отвечают специалисты московской имидж-студии "ЭЛИЖ" Элла Васина и Марина Шугрина.

"У меня маленькие, глубоко посаженные глаза и прямые невыразительные ресницы. Как с помощью макияжа увеличить глаза?"

Соболенко Екатерина, Ставропольский край

— Во-первых, при помощи пинцета постарайтесь "приподнять" линию бровей и сделать ее более тонкой и изящной. Это поможет увеличить пространство для дальнейшей работы над макияжем. Здесь вам пригодятся знания о биоритмах кожи. В 18 часов восприимчивость организма к болевым ощущениям несколько снижается, и поэтому процедура любой эпиляции пройдет с минимальным дискомфортом. Не забудьте продезинфицировать кожу с целью предотвращения воспалений. Для макияжа век используйте самые светлые оттенки ярких тонов, избегайте черной подводки и темной гаммы теней. Будьте осторожны с зеленой и голубой гаммой теней, если глаза слишком чувствительны и склонны к аллергии.

Акцент на ресницы — самый удачный способ сделать глаза более выразительными. Ресницы можно подкручивать при помощи специальных щипчиков — тонго, но только до нанесения туши, с целью избежания их обламывания. Аккуратнее обращайтесь с тонго бельгийского или немецкого производства — они отличаются достаточно высокой степенью сжатия. Оптимальное время для подкручивания — 10-20 секунд. Время от времени резинку щипчиков смазывайте маслом, тогда она останется мягкой и не будет обламывать ресницы.

Не менее эффектно будут выглядеть ресницы с химической завивкой, которая позволяет визуально удлинить и подкрутить даже самые безнадежные ресницы. Эффект сохраняется до трех месяцев, что соответствует естественному циклу обновления ресниц. В крайнем случае, ресницы можно нарастить в салоне, это абсолютно безвредно и очень эффектно.

"Я натуральная блондинка, но мне бы хотелось сделать мои светло-пепельные волосы немного поярче" Силиверстова Екатерина, Нижний Новгород

— Одно лишь осветление в таких случаях категорически не подходит, так как ваш цветовой тип — а вы, скорее всего, относитесь к холодному летнему — полностью отрицает наличие в волосах желтых теплых тонов, которые непременно возникнут в результате осветления. Ваш цвет лица может приобрести нездоровый сероватый оттенок, а глаза потеряют свою выразительность. Попробуйте оттеночные средства, не содержащие окислителей, но непременно с серебристой, холодноватой ноткой. Существуют также оттенки пшеничного цвета, вносящие в прохладное золото волос очаровательные светлые отблески.

Если решите прибегнуть к помощи стойкой краски, придерживайтесь вашего естественного пепельного оттенка. В принципе, вы можете стать как светлее, так и чуть потемнее.

"Как правильно снимать макияж с глаз со сверхчувствительной кожей век ?" Ядрова Оксана, Волгоград

Двухфракционная обезжиренная жидкость для снятия макияжа с глаз поможет вам легко расстаться с тенями и тушью и при этом избежать покраснения и воспалений. Веки не трите, а слегка промокайте круговыми движениями. После процедуры обязательно нанесите специальный увлажняющий гель.

"Какой макияж предпочтителен при комбинированной коже, чтобы достигнуть безупречного цвета лица?" Плотникова Ангелина, Москва

— Для ухода за вашей кожей применяйте средства с пометкой "для смешанного типа кожи", делайте маски на основе белой глины и лаванды — они избавят вас от " черных точек" на носу.

Ваш макияж должен начинаться с нанесения тональной защиты, позволяющей коже самостоятельно контролировать выделение жира. В области Т-зоны тон следует вбивать похлопывающими движениями, но отнюдь не растирать. Это сузит расширенные поры кожи и решит вашу главную проблему — неравномерный тон лица.

Не забудьте про пудру. Рассыпчатая предпочтительнее, но компактная удобнее. Припудривайте не все лицо, а только область появления жирного блеска. При дальнейшем макияже сделайте естественный акцент на глаза.

"Совсем недавно столкнулась с проблемой близорукости, пришлось надевать очки. Чувствую себя неловко, появились проблемы в общении и личной жизни. Как мне избавиться от этого комплекса?" Гольянова Юлия, Урюпинск

— Комплексы отбросьте в сторону. Очень многие женщины со схожими проблемами предпочитают очки даже контактным линзам. Не надо забывать, что очки являются далеко не последним составляющим вашего индивидуального имиджа. Поэтому при подборе их оправы и формы должны учитываться многие факторы, как-то: цветовой тип женщины, форма бровей и лица, стиль в одежде и макияже. Под очки действительно существует специальный макияж, причем для близоруких и дальнозорких он принципиально различен.

В вашем случае близорукости стекла очков оптически уменьшают глаза, поэтому здесь главная задача макияжа — их визуальное увеличение. Прекрасно смотрится активная стрелка по верхнему ресничному краю, проведенная мягким контурным карандашом или айлайнером — жидкой подводкой. Нужно заметить, что за стеклами (без специального затемнения) кожа выглядит более светлой, что, несомненно, привлекает внимание к вашим глазам.

"Я работаю крупье в казино, и мои руки в центре постоянного внимания. Кожа на них хорошая, а вот ногти ломкие и медленно растут. Может, попробовать накладные?" Тимофеева Маргарита, Санкт-Петербург

— Из бесед с вашими коллегами мы выяснили, что основная проблема ломкости ногтей, возможно, связана с их постоянным контактом с поверхностью сукна на столе. Можно попробовать исправить положение при помощи накладных ногтей, но при вашей работе чувства дискомфорта вам не избежать. Используйте специальные средства для укрепления ногтей, но не злоупотребляйте кальцием — именно его избыток может стать основной причиной ломкости ногтей.

Существует также процедура запечатывания ногтевой пластины с помощью воска, минералов горного хрусталя или специального геля. Это создаст "парниковый" эффект, и ногти станут более крепкими, да и вырастут быстрее. Главная основа вашего имиджа — это безупречный маникюр, который желательно проводить в салоне.

"Как в домашних условиях избавиться от припухлости глаз?" Вересовская Эвелина, Углич "

— Обезжиренный гель для ухода за кожей вокруг глаз распределите на веках слоем толщиной около 1 мм. Сверху положите вырезанную по контуру глаз прозрачную пленку. Подержите ее около пяти минут, в течение этого времени постарайтесь расслабиться, а еще лучше — прилечь. Затем снимите пленку, а остатки геля аккуратно промокните салфеткой. Можно использовать и резиновые кольца для зубов младенцев. На ночь их кладут в холодильник, а утром накладывают вокруг глаз.

Ваш крем для век станет эффективнее вдвойне, если на ночь его также поставить в холодильник, а утром нанести более обильно. Холод плюс массаж стимулируют кровообмен, и ваши глаза будут выглядеть свежими и отдохнувшими. Теперь можете накладывать свой обычный макияж.

"Люблю обувь на высоком каблуке, но в связи с плоскостопием испытываю сильные боли и даже отеки. Как мне одеваться, чтобы визуально удлинить ноги, не испытывая при этом такого дискомфорта?" Каменская Людмила, Зеленоград

— Вам не рекомендуются: расклешенные брюки, широкие брючины, брюки — бананы, бриджи и капри, длинные пиджаки и куртки, туфли на плоской подошве и особенно туфли с высоким подъемом в сочетании с юбкой, чулки и обувь разных цветов, накладные карманы на юбках и брюках. Отдавайте предпочтение струящимся тканям, узким брюкам и длинным юбкам, коротким пиджакам и курткам.

Идеальными для вас являются туфли на сплошной устойчивой танкетке, но с высоким подъемом, чтобы нога находилась в слегка приподнятом положении, а также низко вырезанные туфли. Избегайте неустойчивых каблуков, особенно шпилек с очень высоким подъемом, — ноги будут сильно уставать. Отекшие уставшие ноги успокоит ванночка с добавлением ментола, мяты и кубиков льда или массаж точки между большим и следующим за ним пальцем на подушечке ступни. В любом случае существует множество способов решения таковых проблем при помощи правильного акцента в одежде.

Лидия КНЯЗЕВА

"Женское здоровье"

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