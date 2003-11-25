Как правильно носить тяжёлые сумки

С вопросом о том, как правильно носить тяжелые сумки, мы обратились к врачу Московской Медицинской академии имени И. М. Сеченова Светлане Роговой.

Женский позвоночник подвержен перегрузкам гораздо в большей степени, чем мужской

На поясничный отдел позвоночника человека приходится колоссальная нагрузка. Женский позвоночник подвержен перегрузкам гораздо в большей степени, чем мужской: физические усилия в работе по дому, беременность и период кормления, когда из женского организма выводится большое количество кальция, — все это ослабляет позвоночник. "Подтачивают" его работоспособность и тяжелые сумки, которые так часто носят милые дамы.

От переносимых тяжестей могут возникнуть не только боли в спине, но и заболевания внутренних органов, особенно органов малого таза, нарушение обмена веществ, сильные головные боли.

"Но женщина не может обойтись без сумок, а рыцари, подхватывающие тяжести, встречаются только в сказках", — скажете вы и будете совершенно правы. Однако носить тяжести нужно умело, щадя свое здоровье, прежде всего свой позвоночник и его связочный аппарат.

Вес сумок, которые большинство женщин носят через плечо, не должен превышать двух-трех килограммов. Если сумка тяжелее, то переложите часть содержимого в пакет и несите его в другой руке. Вес более трех килограммов, даже если он кажется вам незначительным, должен быть распределен с двух сторон, равномерно. Если нет возможности нести сумки в двух руках, то каждые три минуты меняйте руки.

Как штангисты берут вес

Поднимать сумки любой тяжести нужно не наклоняясь вперед, а приседая, оставляя спину прямой, напрягая таз и ноги. Приблизительно так, как штангисты берут вес. Если же вам по какой-то причине неудобно приседать, то наклонитесь, но сделайте это всем корпусом, сохраняя прямой спину и высоко держа голову. Главное гигиеническое условие при подъеме тяжестей — никогда не сгибать позвоночник.

Очень важно при переноске сумок положение рук. Держа сумки, мы, естественно, сжимаем пальцы в кулак. Внешняя часть кулака должна быть развернута вперед, соответственно, согнутые пальцы должны "смотреть" назад. При этом руки невольно слегка отодвигаются от корпуса, плечи разводятся назад. В таком положении любой вес нести и легче, и безвреднее. При таком развороте рук в процессе участвуют не только руки, но и мышцы всего торса.

Приобретите изящный рюкзак или сумку на колёсиках

Если ежедневно вы вынуждены носить сумки, вес которых достигает пяти килограммов, то приобретите изящный рюкзак или сумки, которые носятся сзади и фиксируются толстым ремнем по груди, спине и противоположному плечу. Эти сумки раньше были приметой молодежной моды, сегодня этим удобным изобретением все чаще пользуются женщины всех возрастов.

Если вам необходимо перенести груз, вес которого более пяти килограммов, на дальнее расстояние, то наиболее подходящим вариантом для молодых женщин является рюкзак. При этом он должен быть ровным по поверхности, которая прилегает к спине. Женщинам в возрасте лучше воспользоваться сумкой на колесиках. Нередко можно видеть такую картину: женщина заходит в автобус и со ступенек, наклонившись, поднимает сумку на колесах, затаскивая ее в салон. Это во много раз увеличивает нагрузку и может принести вред. Поступить нужно следующим образом: сначала двумя руками поднять сумку и поставить на ступеньки, а уже потом подняться самой.

Отправляясь на рынок за покупками, обязательно наденьте удобную комфортную обувь без каблуков. Грузом вы и так напряжете спину и руки, не стоит смещать центр тяжести тела обувью на высоких каблуках. Двойная нагрузка может вызвать рецидивы даже у молодых и здоровых женщин.

Для того чтобы перенести тяжелый предмет на малое расстояние, например, из одной комнаты в другую, нужно присесть на корточки, взять в руки "вес", прижать его к телу, обняв, словно ребенка, а не нести на вытянутых руках. Ставя его на новое место, опять присесть на корточки.

Ешьте продукты с кальцием

В ежедневном рационе женщины, которая обречена ежедневно носить нелегкие сумки, должно быть достаточно продуктов, богатых кальцием, который укрепляет костную и мышечную систему:

творог,

кисломолочные продукты

и сыр.

Молочные продукты

Многие думают, что достаточно принимать кальций в таблетках. Это не так. Препараты кальция усваиваются хуже, чем этот же ингредиент в продуктах питания. Витамины кальция, скорее, полезная добавка.

После переноса сумок необходимо поднять руки над головой, вытянуть шею и позвоночник и потянуться вверх. Это упражнение, расслабляющее позвоночник, следует повторить два-три раза. А если вы вернулись домой, то растянитесь на постели на несколько минут или вытянитесь в кресле. Удобная горизонтальная поза снимет напряжение.

Ксения НИСОВА

"Женское здоровье"

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