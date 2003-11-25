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Автор Марина Лебедева

Лоб без морщин. Как это сделать

Здоровье » Красота » Оригинальные методики

"Из-за морщин на лбу я выгляжу старше своих сверстниц, можно это как-то поправить?" Е. Камольцева, г. Пушкин

Лоб без морщин. Как это сделать

О новейших процедурах, которые применяются в косметологии против старения кожи лба, рассказывает врач-косметолог московского Института пластической хирургии и косметологии МЗ РФ Нина Павловна ИСТОМИНА.

Старение лба, пожалуй, наиболее ярко отражает процесс старения всего лица. Когда мы удивляемся или хмуримся, то обычно поднимаем брови. Постепенно такое движение мышц приводит к формированию продольных мимических морщин на лбу. С возрастом мимические морщины переходят в так называемые статические морщины, с более глубоким рисунком кожи. Поэтому так важно уже в юном возрасте следить за своей мимикой.

Для устранения морщин, как мимических, так и статических, в нашем институте применяются самые новейшие методы. В зависимости от глубины залегания морщин, состояния кожи и мышц лба, возраста пациентов мы выполняем ту или иную процедуру.

Воздействие на область лба ботоксом

Внутримышечные инъекции препарата Ботокса сегодня, пожалуй, самая радикальная процедура для устранения морщин в области лба. Процедура проводится за один сеанс и не оставляет никаких следов на лице, пациентки прямо от нас бегут на работу. Признаки исчезновения морщин появляются на третий-четвертый день и нарастают в течение двух недель. Косметический эффект держится до полугода. Постепенно морщинки появляются вновь, но, как правило, уже не такой глубины, как это было первоначально. В течение трех-четырех лет пациентки периодически повторяют эту процедуру, но уже с большими перерывами, потому что эффект держится все более длительное время.

После воздействия Ботокса морщины исчезают, но рисунок кожи, отражающий бывшие складочки, остается. Их сглаживают в отделении электрохирургии с помощью дермабразии. На специальной аппаратуре снимаются верхние слои кожи, в результате кожный рисунок исчезает, и лоб становится гладкий, как пасхальное яйцо.

Ионооксигенотерапия против морщин на лбу

Вторая оригинальная методика, которую мы применяем для укрепления мышц и устранения морщин, — это ионооксигенотерапия. У нас в институте есть специальный аппарат — "Йоник". Кислород, проходя сквозь этот аппарат, обогащается озоном, получает новые целебные свойства. Мы делаем внутрикожные инъекции ионизированного кислорода в область лба.

Итальянцы называют ионизированный кислород газом молодости. Проникая в клеточную мембрану, он усиливает окислительно-восстановительные и ферментативные процессы. За счет усиления кислородного обмена происходит резкое омоложение клетки. В результате кожа приобретает приятный эластичный вид. Курс состоит из 10-12 процедур, по два сеанса в неделю. Эти процедуры не имеют никаких противопоказаний и не вызывают аллергических реакций.

Химические пилинги для избавления от морщин

Кроме того, мы применяем химические пилинги фруктовыми кислотами, которые не только усиливают окислительно-восстановительные процессы, но и синтезируют коллаген — молодой белок в мышечных волокнах. Курс состоит из 8-10 процедур, по одному сеансу в неделю. После этой процедуры кожа лба становится свежей, гладкой, бархатистой, освобождается от рогового слоя. Ну и, конечно, используем традиционные методы лечения —

  • косметические
  • и пластические

массажи для улучшения состояния кожи лба.

Если морщины на лбу слишком глубокие и не устраняются инъекциями Ботокса, тогда ими занимаются хирурги. Пациентам вводятся препараты, содержащие гиалуроновую кислоту —

  • Рестилайн,
  • Перлайн,
  • всевозможные гели.

Если снижение мышечного тонуса приводит к состоянию, которое мы называем "опущением лба", производится оперативное вмешательство. В хирургическом отделении нашего института отработаны самые современные методики косметических операций.

В нашем Институте пластической хирургии и косметологии используются только проверенные методики. Пациенты идут к нам, потому что доверяют нашим врачам. Так как это государственное предприятие, то цены на косметические процедуры у нас на порядок ниже. Так что если вы желаете улучшить свою внешность, приходите к нам в любое удобное для вас время. И мы вам обязательно поможем.

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Как избавиться от морщин на лбу без ботокса
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