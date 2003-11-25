Семь упражнений от варикоза

Около 30 процентов женщин страдают варикозом. Если вам поставлен такой диагноз, то эти несложные упражнения помогут улучшить венозное кровообращение. Их советует выполнять кандидат медицинских наук, врач первой категории, старший преподаватель кафедры спортивной медицины Московской государственной академии физической культуры Ирина Котешева.

Упражнения от варикоза

Варикоз нижних конечностей является достаточно распространенным заболеванием, особенно среди женщин старшего возраста. Лечение варикозного расширения вен должно быть комплексным. Одна из важных составляющих его — это упражнения при варикозе, которые должны выполняться в соответствии со всеми правилами. Рассмотрим их подробнее.

Лечебные упражнения выполняются:

лежа,

при возвышенном положении ног,

в медленном темпе,

без задержки дыхания.

1. Лежа на спине, руки вытяните вдоль туловища, прямые ноги положите на стул. Поочередно:

сгибайте

и разгибайте

правую и левую ступню по 5 раз каждую. Повторите упражнение одновременно обеими ступнями 5 раз.

2. Лежа на спине, руки вытяните вдоль туловища. Поднимите вверх и разведите ноги, оттянув носки, выполните вращения в голеностопных суставах вправо и влево. Повторите по 5-7 раз в каждую сторону.

3. Исходное положение то же. Согните ноги в коленях и выполните круговые движения в коленных суставах вправо и влево, по 5-8 раз в каждую сторону.

4. Сделайте стойку на лопатках ("березка"). Разведите ноги. Махами меняйте положение ног ("ножницы"). Повторите 4-7 раз.

5. Исходное положение то же. Ноги согните в коленных суставах и "крутите педали". Повторите упражнение 5-7 раз.

При появлении каких-либо неприятных ощущений проконсультируйтесь со своим лечащим врачом

6. Лежа на спине, руки вытяните вдоль тела:

согнутые в коленях ноги поставьте ступнями на стену

"шагайте" вверх, а затем вниз по стене по 5 раз.

7. Лежа на спине, поднимите прямые ноги и поставьте ступни на стену или положите ноги на высокую подставку. Полежите так 5-10 минут.

Вы должны ориентироваться на свои ощущения и уровень физической подготовленности. Помните, что нагрузки следует увеличивать постепенно.

Комплекс можно выполнять в любое удобное для вас время, но регулярно. Упражнения 1 и 7 старайтесь делать два-три раза в день.

При появлении каких-либо неприятных ощущений проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.