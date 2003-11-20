Массаж по-русски: мышцы укрепляются, а нервная система расслабляется

Вы все еще решаете, как активно заняться собственным здоровьем? Может быть, начать с массажа? Приятно, полезно, эффективно. Но какой вид выбрать? На вопросы читательниц отвечают специалисты московской Объединенной больницы-поликлиники МЦ УД Президента РФ: врач-косметолог Валентина Милешина и массажист Павел Гордеев.

"Решила пройти курс массажа. Стала просматривать рекламные объявления — голова пошла кругом от различных непонятных названий. Разъясните, какие бывают разновидности массажа". Лариса Ростокова, Москва

"Прежде всего, массаж бывает для лица и для тела. Когда работают с лицом, используют совсем другие приемы, нежели при массаже тела. Если массажистка освоила только массаж лица, она не имеет права работать с телом — и наоборот.

Массаж лица бывает:

пластический,

косметический,

вибрационный,

точечный.

А разновидности массажа тела таковы:

лечебно-оздоровительный,

релаксационный,

спортивный,

лимфодренажный.

Одна из новых техник — антицеллюлитный массаж. Помимо этого, любой из видов массажа тела может быть общим и частичным. От пальцев ног до мочек ушей — таков маршрут общего массажа. А при частичном прорабатываются только проблемные участки.

Чаще всего общим бывает лечебно-оздоровительный или релаксационный массаж. А частичным — лимфодренажный, который выполняется на бедрах и икрах. Нередко частичный и общий совмещают. Делают, например, общий релаксационный и отдельно в технике лечебного массажа прорабатывают проблемную, скажем, воротниковую зону.

"Моя подруга после курса косметического массажа буквально расцвела — цвет лица улучшился, дряблость и шелушение кожи исчезли. Поможет ли мне такой массаж стать привлекательнее? Мои проблемы — излишняя жирность кожи, угревые высыпания". Елена Панина, Железноводск

Косметический массаж предназначен для сухой кожи лица. Используют его и при нормальной увядающей коже. Но для жирной он не подходит. Техника, в которой косметический массаж выполняется, не решает проблем жирной кожи. Кроме того, перед процедурой на кожу наносят питательный крем, который жирной коже совсем ни к чему. Для кожи, сальные железы которой работают слишком уж активно, хорош пластический массаж. Более интенсивные нажатия помогают излишкам кожного жира покинуть сальные протоки. После курса таких процедур поры заметно сужаются, кожа становится более матовой. Помимо прочего, делается пластический массаж по тальку, который слегка подсушивает кожу.

Плюс ко всему пластический массаж тонизирует мышцы лица. А его успокоительное действие выше всяких похвал. Вибрационный массаж — он еще называется "массаж по Жаке" — средство от угревой сыпи. Выполняется он выдавливающими движениями, а потому освобождает поры от их содержимого, борется с высыпаниями.

"Недавно услышала мнение, что традиционный российский массаж и массаж, который делают на Западе, — две разные вещи. Чем же они отличаются друг от друга? Какой из них — отечественный или импортный — стоит выбрать, если моя главная задача — расслабиться?" Рита Липатова, пос. Никольское, Московская обл.

Традиционно в России любой массаж тела, кроме расслабляющего, делается с глубокой, основательной проработкой мышц. Прикосновения массажиста ощутимые, порой слегка болезненные. Но благодаря такой технике мышцы укрепляются, расслабляется нервная система, дыхание становится легким, а сон — крепким и спокойным. Конкретные проблемы "русский" массаж тоже может решить — вновь сделать подвижным поврежденный сустав или исправить осанку. В основном такая целенаправленная работа — удел лечебного массажа.

Массаж по западному образцу — это, в основном, поверхностные, не "тревожащие" мышц прикосновения. Как бы ни называли такой массаж — оздоровительным, спортивным, — он приносит в основном расслабление. Сегодня в такой технике работают многие салоны красоты. Если вам предлагают массаж с использованием косметики какой-либо западной фирмы — почти наверняка процедуры будут релаксационными. Потому что обучение массажу мастер прошел на базе фирмы-производителя.

Ставка при таком массаже делается в основном не на руки массажиста, а на применяемые препараты, на создание расслабляющей обстановки. Часто используются различные ароматические масла. Если вы хотите расслабиться, такие процедуры — то, что надо.

"После первого сеанса общего лечебного массажа мышцы ныли довольно ощутимо. Означает ли это, что массаж был сделан неправильно? Стоит ли мне поискать другого специалиста?" Софья Мирошниченко, Абакан

Классический русский массаж — это своеобразная физическая нагрузка. Вы лежите, отдыхаете, а ваши мышцы под руками массажиста трудятся. Если специалист поработал на славу, мышцы просто обязаны болеть. Неприятные ощущения обычно бывают после первых 3-4 сеансов массажа. Болезненность после процедуры сохраняется не больше 2-3 дней.

К 4-5-му сеансу мышцы избавятся от шлаков, привыкнут к нагрузке, расслабятся и перестанут вас беспокоить. Так что болезненность мышц говорит не об ошибках массажиста, а напротив, о его усердии и мастерстве. А чтобы сомнения в профессионализме специалиста не возникали, советую перед первой же процедурой попросить его показать вам свой сертификат на право выполнять лечебный массаж. И еще — этот вид массажа относится к медицинским процедурам, поэтому делать его должен человек с медицинским образованием. В этом тоже лучше удостовериться.

"Моя знакомая ходит на массаж раз в неделю круглый год. И меня подбивает. Но я не поддаюсь на уговоры и делаю курс массажа раз в год. Кто из нас прав?" Инга Кулакова, Липецк

Что касается массажа тела, то наилучший вариант — делать курс из 10-15 процедур раз в четыре месяца. В крайнем случае — раз в полгода. Если же проводить курс раз в год — то от массажа не будет толка. За 12 месяцев ваше тело "забудет" результаты процедур, и все придется начинать сначала.

Кстати, если из года в год работать над своим телом в правильном режиме, мышцы не будут болеть ни во время, ни после первых процедур массажа — как это обычно бывает. И любой массаж, кроме своего основного воздействия, станет дарить вам еще и релаксацию. К слову о расслаблении. Для релаксационного массажа, пожалуй, стоит сделать исключение — его можно делать круглый год. Особенно если женщина ведет активный образ жизни, подвержена стрессам.

На массаж лица нужно выкраивать время каждые шесть месяцев. Обычно проводится около 10 процедур.

Елена ВАХТАНГОВА

"Женское здоровье"

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