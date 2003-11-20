Карта болезней: самодиагностика организма по языку

Язык — зеркало внутреннего состояния организма. На нем оставляют следы различные заболевания. Внешне они проявляются на языке по-разному: это и налет, и покраснение, и увеличение различных зон, искривление складки, слущивание сосочков.

"Географический" язык

Каждая зона языка связана с определенным органом. Складка, например, говорит о здоровье позвоночника.

Искривление складки у кончика языка

Это сигнализирует о шейном остеохондрозе. Скорее всего, здесь результат сидячего образа жизни, долгой работы за компьютером или за письменным столом.

Изгиб складки в середине языка

Поясничный остеохондроз, им обычно страдают люди, проводящие много времени за рулем. Чтобы избежать остеохондроза, нужно регулярно делать разминку: несколько приседаний, вращение головой — простые, но очень полезные упражнения.

Покраснение кончика языка

Признак слабой сердечной деятельности, начинающейся ишемической болезни. О болезнях легочной системы можно судить по изменениям у краев языка, ближе к кончику. Заболеваниями сердца и легких чаще всего страдают курильщики, поэтому подобные изменения на языке — серьезный повод бросить курить.

Желтизна на языке и нёбе. Налёт у основания у основания языка

Это говорит о болезнях печени, хроническом холецистите. Присутствуют нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и почек.

Признак дисбактериоза, зашлаковки организма. В этом случае стоит изменить режим питания, поменьше есть жирного и жареного. Для приведения в порядок организма можно принимать разные настои трав.

Например, заварить одним стаканом кипятка одну столовую ложку зверобоя, настоять в тепле 30 минут. Принимать по 1/3 стакана три раза в день перед едой в течение 2-3 недель.

Дрожание языка

Проявление неврастенического синдрома. Здесь совет такой: постараться улучшить психологическую обстановку дома, на работе, изменить образ жизни.

Трещинки на языке

Говорят о различных болезнях крови, эндокринной системы, патологии почек. Здесь надо проверяться серьезно. Признак сбоев в организме — снижение вкусовых ощущений. На языке есть зоны, отвечающие за реакцию на сладкое, кислое, соленое, горькое. Если человек перестает ощущать какой-то из этих вкусов, речь может идти о заболеваниях нервной, эндокринной систем.

Передозировка лекарств, особенно антибиотиков, также вызывает реакцию организма, которая проявляется на языке. Это так называемая лекарственная болезнь. Поэтому не стоит злоупотреблять самолечением.

Изменения на языке отражаются у всех по-разному — в зависимости от иммунной системы, от уравновешенности характера человека, от других факторов. Основной катализатор появления болезни или отдельных симптомов — стресс.

К какому врачу нужно обратиться?

К сожалению, у нас нет такой врачебной специальности — слизистолог. Но некоторые специалисты довольно точно ставят диагноз и по языку. Гастроэнтерологи обычно смотрят на налет языка. Гематологи по слущиванию сосочков могут определить болезни крови, а онкологи — диагностировать раковые заболевания.

Однако диагностика иногда затруднена. Есть скрытые болезни с долгим инкубационным периодом, при котором анализы ничего не показывают. Сегодня ее не будет, но завтра выскочит. Поэтому лучше почаще смотреть на язык и вовремя принимать меры, если что не так.

Цвет языка

Как должен выглядеть здоровый язык?

Цвет бледно-розовый, правильных очертаний, с ровной складкой и с хорошо выраженными сосочками.

За языком нужно тщательно ухаживать. При ежедневной чистке зубов желательно очищать и язык.

Кроме того, для профилактики нужно использовать полоскания, лучше — настоями разных трав и растений:

малины,

подорожника,

крапивы,

одуванчика.

Они продаются в аптеках. Улучшить состояние рта можно свежими ягодами земляники или полосканиями рта лимонным соком, разведенным с водой. Полезны также полоскания капустным, свекольным, морковным соками.

Если своевременно реагировать на сигналы организма, можно вовремя "ухватить" еще пока скрытое заболевание.

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