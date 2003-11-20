Язык — зеркало внутреннего состояния организма. На нем оставляют следы различные заболевания. Внешне они проявляются на языке по-разному: это и налет, и покраснение, и увеличение различных зон, искривление складки, слущивание сосочков.
Каждая зона языка связана с определенным органом. Складка, например, говорит о здоровье позвоночника.
Это сигнализирует о шейном остеохондрозе. Скорее всего, здесь результат сидячего образа жизни, долгой работы за компьютером или за письменным столом.
Поясничный остеохондроз, им обычно страдают люди, проводящие много времени за рулем. Чтобы избежать остеохондроза, нужно регулярно делать разминку: несколько приседаний, вращение головой — простые, но очень полезные упражнения.
Признак слабой сердечной деятельности, начинающейся ишемической болезни. О болезнях легочной системы можно судить по изменениям у краев языка, ближе к кончику. Заболеваниями сердца и легких чаще всего страдают курильщики, поэтому подобные изменения на языке — серьезный повод бросить курить.
Это говорит о болезнях печени, хроническом холецистите. Присутствуют нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и почек.
Признак дисбактериоза, зашлаковки организма. В этом случае стоит изменить режим питания, поменьше есть жирного и жареного. Для приведения в порядок организма можно принимать разные настои трав.
Например, заварить одним стаканом кипятка одну столовую ложку зверобоя, настоять в тепле 30 минут. Принимать по 1/3 стакана три раза в день перед едой в течение 2-3 недель.
Проявление неврастенического синдрома. Здесь совет такой: постараться улучшить психологическую обстановку дома, на работе, изменить образ жизни.
Говорят о различных болезнях крови, эндокринной системы, патологии почек. Здесь надо проверяться серьезно. Признак сбоев в организме — снижение вкусовых ощущений. На языке есть зоны, отвечающие за реакцию на сладкое, кислое, соленое, горькое. Если человек перестает ощущать какой-то из этих вкусов, речь может идти о заболеваниях нервной, эндокринной систем.
Передозировка лекарств, особенно антибиотиков, также вызывает реакцию организма, которая проявляется на языке. Это так называемая лекарственная болезнь. Поэтому не стоит злоупотреблять самолечением.
Изменения на языке отражаются у всех по-разному — в зависимости от иммунной системы, от уравновешенности характера человека, от других факторов. Основной катализатор появления болезни или отдельных симптомов — стресс.
К сожалению, у нас нет такой врачебной специальности — слизистолог. Но некоторые специалисты довольно точно ставят диагноз и по языку. Гастроэнтерологи обычно смотрят на налет языка. Гематологи по слущиванию сосочков могут определить болезни крови, а онкологи — диагностировать раковые заболевания.
Однако диагностика иногда затруднена. Есть скрытые болезни с долгим инкубационным периодом, при котором анализы ничего не показывают. Сегодня ее не будет, но завтра выскочит. Поэтому лучше почаще смотреть на язык и вовремя принимать меры, если что не так.
Цвет бледно-розовый, правильных очертаний, с ровной складкой и с хорошо выраженными сосочками.
За языком нужно тщательно ухаживать. При ежедневной чистке зубов желательно очищать и язык.
Кроме того, для профилактики нужно использовать полоскания, лучше — настоями разных трав и растений:
Они продаются в аптеках. Улучшить состояние рта можно свежими ягодами земляники или полосканиями рта лимонным соком, разведенным с водой. Полезны также полоскания капустным, свекольным, морковным соками.
Если своевременно реагировать на сигналы организма, можно вовремя "ухватить" еще пока скрытое заболевание.
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