Лунные четверти. О влиянии лунных фаз на самочувствие

Тонкий серп луны - в это время человек чувствует себя подавленным.



Влияние Луны на человека

О влиянии лунных фаз на наше самочувствие, поведение рассказывает сотрудник Консультативного центра при московской Академии государственного и муниципального управления, консультант-медик Светлана Александровна БЕСТУЖЕВА .

Если Луна силой своего притяжения в состоянии приводить в движение моря и океаны, то надо ли удивляться, что она влияет на все живое на Земле? И вот вам самые убедительные примеры:

морские организмы, от моллюсков до больших рыб, откладывают и оплодотворяют икру только в полнолуние.

А недавние исследования подтвердили, что именно в этот период количество грабежей с применением насилия увеличивается в полтора раза.

Лунный цикл условно можно разделить на следующие фазы:

новолуние;

первая фаза (1-7 день);

вторая фаза (8-14 день);

полнолуние;

третья фаза (15-22 день).

Новолуние. Луна почти не видна

Однако до полнолуния нам с вами еще далеко, потому что ежемесячный лунный календарь начинается гораздо раньше, причем с того, что примерно на три-четыре ночи наш земной спутник как будто "умирает" - на небе мы его не видим.

На этой фазе влияние Луны на наши организмы чрезвычайно велико, хотя она и кажется несуществующей.

Именно в темные безлунные ночи и дни между ними наши организмы наиболее способны очищаться от всего дурного - начиная от ядовитых веществ, которые теперь называют токсинами, и кончая такими вредными привычками, как курение, пьянство. Этот темный период весьма удобен, чтобы начать лечебное голодание или порвать отношения с человеком, который вам неприятен.

Не уверена, так ли это, однако специалисты по компьютерной, телевизионной и видеотехнике утверждают, будто накануне появления на небе лунного серпика эту технику лучше не ремонтировать.

Молодой месяц

И вот, наконец, на небе появляется тоненький серпик Луны.

В этот день наш организм находится на нижней точке жизненной активности. Наш иммунитет ослаблен, мы можем испытывать необъяснимое чувство страха, подавленность, депрессию. Организм как бы освобождается от груза, накопленного за предыдущий лунный месяц, и готовится начать новую жизнь.

На фазе прибывающей Луны желательно провести укрепляющее лечение. В этот период усиливается действие медицинских препаратов, эффективнее усваиваются витамины и минеральные вещества, особенно магний, кальций и железо. И вообще все оздоровительные меры оказываются действеннее, чем в любую другую фазу Луны. Первая лунная четверть - наилучшее время для применения кремов витаминных, против морщин и увлажняющих, массажей и всего прочего, что полезно для кожи.

Однако не все так гладко: усиливается не только действие лекарств, но и любая форма интоксикации - от укуса насекомого до отравления грибами либо испорченными продуктами. К тому же с большей интенсивностью, чем в другие периоды, в организме идет процесс накопления жира, поэтому нужно особенно тщательно следить за собственным весом.

В любви растущая Луна - пора надежд и обещаний, в деловой жизни - период конструктивных мыслей, новых проектов, сулящих удачу. По мере роста Луны и мы становимся сильнее, как бы готовимся к предстоящим победам и свершениям. Ближе к смене лунных фаз надо быть аккуратнее, внимательнее к себе и окружающим. В такие дни люди становятся менее уравновешенными и более конфликтными. Повышается острота эмоционального восприятия мира. Когда знаешь об истинной причине своего неблагоприятного состояния, справиться с ним бывает гораздо легче.

Половина лунного диска

Вторая фаза начинается с того дня, когда освещенная часть занимает ровно половину лунного диска. Энергия организма продолжает нарастать: мы становимся сильнее, активнее, эмоциональнее. Жизненные силы постепенно приближаются к своему пику. Можно начинать действовать. Очень многое нам удается, как правило, именно в дни этой фазы. Сил уже достаточно, они не растрачены, усталость еще не пришла, и человек способен на многое.

Полнолуние

Наступает полнолуние - пора перехода от накопления сил к их активной трате. В этот день нерастраченная энергия может стать неуправляемой. Избыток энергии не дает уснуть - именно в полнолуние и несколько последующих дней многие люди жалуются на бессонницу. В старину верили, что в эти дни кровь обильнее течет из ран, а лунатики гуляют во сне. Обостряются нервные расстройства, увеличивается число дорожных происшествий. Люди больше раздражаются, часто скандалят ни с того ни с сего. Увеличивается число самоубийств.

В такие дни важно знать, что неуравновешенность, душевные бури, толкающие вас на необдуманные поступки, - явления временные, и очень скоро все это пройдет. В общении с людьми старайтесь быть спокойнее, не повышать голос , не раздражаться по пустякам. Не суетитесь, отложите на время все дела, требующие нервного напряжения, и займитесь спокойным, монотонным делом.

Опытные травники знают, что лекарственные растения, собранные в полнолуние, действуют лучше, чем собранные раньше или позже этого дня. День полнолуния хорош и для лечебного голодания. Но он неблагоприятен для пациентов, только что перенесших операцию. В течение трех дней не рекомендуется делать прививки.

А в принципе, полнолуние - время свершений. Дела идут наилучшим образом, романтические встречи проходят бурно и страстно. А тем, кому некуда сбыть бьющую через край энергию, рекомендуется заняться физическим трудом или спортом. Начало третьей фазы связано с ощущением полноты бытия, радости, жажды жизни. Этот период связывают с наступлением полной зрелости - человек должен сполна осуществить все, на что он способен.

В полнолуние не следует:

решать серьезные вопросы;

проводить важные переговоры;

принимать участие в массовых мероприятиях.

Убывающая луна

В период убывающей Луны эффективнее, чем в иное время, действуют расслабляющие массажи, массажи для снятия спазмов, выведение из организма вредных веществ. Эффективно и действие лечебных трав.

В дни, когда Луна убывает, выше шансы на успех при хирургических вмешательствах, а выздоровление идет быстрее. Швы кровоточат мало и почти не образуют рубцов. Бородавки, родинки и ангиомы должны лечиться и удаляться только в период убывающей Луны, независимо от типа терапии. Если к моменту новолуния лечение еще не закончено, то его надо приостановить и продолжить после полнолуния. Бородавки, которые лечились на растущей Луне, появятся снова или даже разрастутся.

Убывающая Луна - хорошее время для глубокой очистки кожи и удаления из нее токсинов. Это прекрасное время для эпиляции - она проходит легче, а волоски будут потом расти медленнее.

Все свое внимание нужно сконцентрировать на том, чтобы:

закончить ранее начатые дела;

подвести итоги;

осознать ошибки.

И еще интересное наблюдение. В дни убывающей Луны пища усваивается хуже обычного, поэтому можно баловать себя любимыми лакомствами и не прибавлять в весе. Для хозяек, наверное, важно, что в этот период чистящие и моющие вещества проникают глубже, поэтому грязь удаляется лучше. При стирке требуется меньше стирального порошка, а известковый налет, откладывающийся в стиральных машинах, менее стоек, если он вообще откладывается.

Убывающая Луна несет осознание происшедших событий, пересмотр взглядов. Свидания носят скорее дружеский, духовный, нежели чувственный, характер.

Чем уже становится серпик Луны, - а это происходит в дни завершающей, четвертой фазы, - тем ущербнее и энергетика наших организмов. Человек теряет активность, начинает уставать, у него все валится из рук. Это похоже на приближающуюся старость: вы работаете вроде бы и неплохо, но не с таким энтузиазмом, как в самом расцвете сил. Вы как бы подводите итоги пережитого. Этот период надо прожить с ощущением, что месяц прошел не зря, вы сделали все, что могли.

Лунный серпик становится еще уже, еще, и вот уже мы совсем не видим его на небе. Четыре дня он будет прятаться в земной тени, а затем родится вновь. Вместе с ним, в миниатюре, и у нас как бы начнется новая жизнь.

Герман ЗИМИН.