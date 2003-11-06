Красота волос зависит от расчёски

Красота и здоровье волос во многом зависят от самой обыкновенной расчески. Какую следует выбрать: пластмассовую, металлическую или деревянную? Советует стилист-парикмахер салона красоты "Московский цирюльник "Romero" Марина Кунц.

Деревянная расчёска для волос

Предпочтение лучше отдать расчёскам из пластмассы

Пластмассовые расчески гигиеничны и термостойки. Выбирая расческу, следует обратить внимание на то, чтобы на ней не было промышленных дефектов. Зубья ее должны быть гладкими, без заусенцев и острых выступов. Сама расческа не должна быть слишком твердой или мягкой. Она не должна царапать кожу головы и рвать волосы. Проверить ее качество можно проведя зубьями по внутренней стороне ладони. Хорошая расческа не царапает ладонь и приятна на ощупь.

Расчески с мелкими и частыми зубьями годятся только для того, чтобы сделать начес. А причесываться полезнее расческами с крупными, закругленными и широко расставленными зубьями, которые не травмируют ни кожу головы, ни волосы. На кончики зубьев хорошей расчески, как правило, нанесена дополнительно контрастная по цвету краска, делающая их более гладкими. Если окажется, что редкой расческой плохо расчесываются волосы, можно выбрать расческу типа "грабельки". Она раздвоена от основания, а вверху зубья переплетены и выровнены в одну линию друг за другом.

Металлическими расческами пользоваться не стоит

Металл плохо взаимодействует с химическими красителями и составами для химической завивки. Кроме того, от металлических расчесок волосы расщепляются и рвутся. Деревянные причесывают более бережно, все-таки это природный материал. Самые прочные и долговечные из бука. Сейчас продаются везде расчески из березы, они тоже неплохи. Но они менее гигиеничны и служат недолго, их надо чаще менять.

Некоторые женщины предпочитают причесываться щетками для волос. Они могут быть как металлическими, так и пластмассовыми. Но зубчики таких щеток должны заканчиваться пластмассовыми шариками. Иначе острые концы скоблят и травмируют кожу головы, и волосы от них секутся. Хорошо пользоваться щетками из натуральной щетины. Щетина в них должна быть густой и упругой.

Щетки прекрасно подходят для массажа кожи головы и корней волос, ведь они так и называются, массажными. Делать его рекомендуется один раз в неделю, лучше перед мытьем головы. Массаж следует начинать с краевой линии волос над лбом. Плотно прижимая к голове щетку, делать круговые движения ею на счет три-четыре. Каждый раз отнимая щетку от головы, постепенно передвигать ее ото лба к макушке, по бокам и от макушки к затылку. Таким образом промассировать всю голову.

Такой массаж способствует хорошему кровообращению в коже головы. Корни волос получают при этом дополнительное питание. Волосы вообще любят, когда их расчесывают как можно чаще, для них это тот же массаж.

Как правильно пользоваться щёткой для волос

Какую бы расческу или щетку вы ни выбрали для себя, надо научиться правильно ее использовать. Нельзя расчесывать волосы прямо от корней. Расчесывать длинные волосы нужно всегда начиная с концов, постепенно продвигаясь выше к корням. Короткие волосы тоже причесываются вначале с затылка, к макушке, затем по всей голове. Если прическа требует начеса, то его необходимо делать только на хорошо расчесанные, подготовленные волосы. Не рекомендуется расчесывать волосы сразу после мытья, пока они мокрые. Волосы лучше слегка подсушить, расправляя пальцами, только потом расчесать.

К покупке расчёски и щётки надо подойти ответственно

Более качественные производят в Германии, Испании и США. Не следует приобретать их на рынке или на случайных лотках. Как бы ни была красива упаковка, материал, из которого они сделаны, может оказаться вредным для волос. Сертифицированные расчески и щетки, которыми можно пользоваться без опаски, продаются в магазинах для парикмахеров-профессионалов.

Людмила КОЧУБЕЙ

"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.