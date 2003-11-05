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Автор Петр Дерябин

Призмы от косоглазия

Здоровье » Зрение » Новейшие технологии

Успешно и без хирургического вмешательства вылечить косоглазие можно теперь и с помощью оптических призм нового поколения. Об этом рассказал один из владельцев патента Александр Петренко.

Призмы от косоглазия

— Широкого распространения линзы с так называемым призматическим действием долгое время не получали. Они, к сожалению, отличались:

  • значительной толщиной стекол
  • и весом.

В результате возникала масса неудобств для тех, кто был вынужден их носить. А если учесть, что косоглазие — болезнь, которую нужно лечить месяцами, а то и годами, становится ясно, почему такой метод не мог снискать популярность.

И лишь с изобретением френелевских, так называемых растровых призм, началась революция в области офтальмологии. Появилась уникальная возможность эффективно и, главное, без хирургического вмешательства лечить косоглазие у детей и взрослых.

Сейчас химиками и врачами разработана новая оригинальная конструкция эластичных призм Френеля. Они уже с успехом применяются в ряде медицинских учреждений столицы.

Эластичные призмы Френеля

— На чем основывается принцип действия таких призм?

— Чтобы это понять, надо знать, что такое косоглазие. Это такое положение, при котором:

  • зрительная линия одного глаза направлена на рассматриваемый предмет;
  • а другого — отклонена в сторону носа или к виску.

А новые линзы обладают свойством отклонять ход лучей в сторону основания призмы. Изображение предметов как бы смещается по направлению к ее вершине. Этот эффект и используется для исправления косоглазия.

Что представляет собой призма?

— Это тонкая пластинка из гибкой прозрачной пластмассы — полиуретана. Она попросту приклеивается к очкам — процедура занимает немного времени и абсолютно безболезненна. При этом одна поверхность пластинки выполнена гладкой, а другая — в виде растра.

Очки с такими призмами применяют при всех формах косоглазия. И если носить их постоянно, то результат скажется уже через несколько недель. Постепенно снижая силу диоптрии, в конце концов вы полностью избавитесь от косоглазия.

Причем навсегда. Уникальность призмы в том и заключается, что она способна стопроцентно восстановить согласованную работу мышц глаза. Правда, длительность лечения бывает разной. Это зависит от того, на какой стадии болезни вы обратились к врачу-оптометристу.

косоглазие

Преимущества призм Френеля

Насколько сложны в обращении призмы?

— Предельно просты. Как я уже сказал, это элементарные накладки на линзы обыкновенных очков. Но они прочно удерживаются на задней поверхности очковых линз и практически незаметны для окружающих.

Не лучше ли пользоваться специальными очками?

— Нет, перед такими очками новинка имеет ряд преимуществ:

  • если очки могут быть не более 5 диоптрий, то призмы отличаются гораздо более широким диапазоном действия — от 5 до 30 диоптрий на каждый глаз;
  • они могут быть легко сняты или заменены линзами другой силы;
  • они не утяжеляют веса очков. Это особенно важно для детей;
  • безразлично, на какой глаз надевается призма. Для уменьшения веса и толщины очковых линз ее силу можно равномерно распределить на оба очковых стекла.

- Куда можно обратиться за конкретной консультацией?

— Могу назвать несколько адресов:

  • Московский научно-исследовательский институт глазных болезней им. Гельмгольца.
  • Научно-экспериментальное производство ГУ МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика Федорова.
  • Главное отделение Морозовской детской городской клинической больницы.
  • Московский Центр коррекции зрения "Интероптик".

Сегодня косоглазие можно вылечить без хирургического вмешательства.

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ОДНО упражнение💯 поможет ИЗБАВИТЬСЯ от КОСОГЛАЗИЯ
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы очки линзы глаза косоглазие призма френеля
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