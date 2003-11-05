Успешно и без хирургического вмешательства вылечить косоглазие можно теперь и с помощью оптических призм нового поколения. Об этом рассказал один из владельцев патента Александр Петренко.
— Широкого распространения линзы с так называемым призматическим действием долгое время не получали. Они, к сожалению, отличались:
В результате возникала масса неудобств для тех, кто был вынужден их носить. А если учесть, что косоглазие — болезнь, которую нужно лечить месяцами, а то и годами, становится ясно, почему такой метод не мог снискать популярность.
И лишь с изобретением френелевских, так называемых растровых призм, началась революция в области офтальмологии. Появилась уникальная возможность эффективно и, главное, без хирургического вмешательства лечить косоглазие у детей и взрослых.
Сейчас химиками и врачами разработана новая оригинальная конструкция эластичных призм Френеля. Они уже с успехом применяются в ряде медицинских учреждений столицы.
— На чем основывается принцип действия таких призм?
— Чтобы это понять, надо знать, что такое косоглазие. Это такое положение, при котором:
А новые линзы обладают свойством отклонять ход лучей в сторону основания призмы. Изображение предметов как бы смещается по направлению к ее вершине. Этот эффект и используется для исправления косоглазия.
— Что представляет собой призма?
— Это тонкая пластинка из гибкой прозрачной пластмассы — полиуретана. Она попросту приклеивается к очкам — процедура занимает немного времени и абсолютно безболезненна. При этом одна поверхность пластинки выполнена гладкой, а другая — в виде растра.
Очки с такими призмами применяют при всех формах косоглазия. И если носить их постоянно, то результат скажется уже через несколько недель. Постепенно снижая силу диоптрии, в конце концов вы полностью избавитесь от косоглазия.
Причем навсегда. Уникальность призмы в том и заключается, что она способна стопроцентно восстановить согласованную работу мышц глаза. Правда, длительность лечения бывает разной. Это зависит от того, на какой стадии болезни вы обратились к врачу-оптометристу.
— Насколько сложны в обращении призмы?
— Предельно просты. Как я уже сказал, это элементарные накладки на линзы обыкновенных очков. Но они прочно удерживаются на задней поверхности очковых линз и практически незаметны для окружающих.
— Не лучше ли пользоваться специальными очками?
— Нет, перед такими очками новинка имеет ряд преимуществ:
- Куда можно обратиться за конкретной консультацией?
— Могу назвать несколько адресов:
Сегодня косоглазие можно вылечить без хирургического вмешательства.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Казахстан активизирует сотрудничество с Украиной в антироссийском аспекте, там считают это нормальной многовекторной политикой. Нормально ли это для России?