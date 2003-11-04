Чем лечить грибок: таблетками или мазями?

На современном рынке существует масса препаратов для лечения микозов кожи и возникает масса нюансов их применения. Как в них сориентироваться, Pravda. Ru рассказал доктор медицинских наук, директор Академии микологии в Москве Алексей Сергеев.

— Есть мнение, что применение сильнодействующих противогрибковых препаратов для лечения микозов кожи и ногтей — заболеваний, не угрожающих жизни больного, — не оправдано и даже вредно. Что вы думаете по этому поводу?

— Ситуации бывают разные. Когда болезнь запущена, помочь могут только, как вы сказали, сильнодействующие лекарства. Поэтому в подобных случаях их применение, безусловно, оправдано. Другое дело, когда поражение кожи или ногтей невелико. Тогда, конечно, нужно искать альтернативу. По возможности применять местные противогрибковые средства:

мази,

кремы,

лаки,

спреи.

Сейчас фармацевтические фирмы поставлены в жесткие условия. Новые противогрибковые препараты должны обладать низкой токсичностью, хорошей переносимостью и высокой эффективностью. В настоящее время известно более 200 противогрибковых средств. Среди них много хороших лекарств. Но ведь важно еще, в чьих руках они находятся. А нюансов их применения достаточно.

При назначении лекарства, к примеру, обязательно нужно учитывать иммунный статус, состояние эндокринной системы больного. Кроме того, важно обращать внимание на кровообращение, потливость или, наоборот, сухость кожи. Ну и, конечно, необходимо абсолютно точно знать, против чего мы боремся. А это значит, нужна совершенная диагностика.

Но вернемся к самим лекарствам. Их, как я уже говорил, очень много. Одни препараты нужно принимать внутрь, другие наносятся на кожу или ногти в виде мазей кремов, лаков, пластыря. Конечно, наиболее эффективны таблетки и капсулы. Сейчас существуют три основных препарата для внутреннего применения. Их еще называют системными. Это ламизил, орунгал, микомакс (дифлюкан). Они гарантируют излечение от микозов стоп и ногтей почти в 95% случаев.

Но за быстрое излечение, к сожалению, приходится расплачиваться. Препараты для внутреннего применения, как правило, имеют побочные эффекты, отрицательно действуют на желудок, кишечник, печень. Менее токсичен ламизил. А вот орунгал может даже вмешаться в работу эндокринных органов. Поэтому после его приема пусть редко, но все-таки случается снижение либидо. Но зато это единственный препарат, который убивает всех грибков, поражающих ногти.

Системные препараты часто противопоказаны детям, беременным и кормящим мамам, их нельзя принимать одновременно с некоторыми другими лекарствами. Например, ламизил не сочетается с антибиотиком рифампицином, орунгал — с препаратом для понижения артериального давления нифедипином, гормональными контрацептивами.

грибок на ногтях

Местные противогрибковые средства безопаснее таблеток

Во всех отношениях безопаснее местные противогрибковые средства. Они просто не проникают в кровь. Но, чтобы избавиться от грибков, применять их придется дольше. При кожных микозах — 2-4 недели, при грибках на ногтях — несколько месяцев. А при тяжелых формах заболевания, когда, например, поражена вся ногтевая пластина, подобные лекарства самостоятельно справиться с инфекцией не в состоянии.

— Появляются все новые и новые лекарства, а грибком болеют, насколько мне известно, год от года все большее число людей. С чем это может быть связано?

— Прежде всего с тем, что стало гораздо больше людей с ослабленным иммунитетом. "Злоупотребления" сильнодействующими лекарствами, плохая экология, недостаток витаминов ослабляют защитные силы организма. Поэтому, кстати, больным микозами кожи часто назначают стимуляторы иммунитета:

левамизол,

тактивин,

тимоген,

поликсидоний.

Для повышения иммунитета желательно принимать также адаптогены и антиоксиданты — женьшень, элеутерококк, заманиху, дибазол, облепиховое масло, линетол, витамин Е, эссенциале. Ну и, конечно, лечение любой грибковой инфекции не обходится без витаминов и микроэлементов.

Лечение грибка на ногах

Диета больных микозами кожи обязательно должна содержать продукты, богатые серой, — яйца, творог, зелень. Недостаток желатина и пектина, приводящий к ломкости и расщеплению ногтей, хорошо восполняют рыбные и мясные блюда, фруктовые и ягодные желе, мармелад. Полезны пищевые добавки — риалам, сплат-кламин, спирулина ВЭЛ.

— Ослабление иммунитета — главная, но не единственная причина распространения грибковых заболеваний?

— Вы правы. Заболевание, конечно же, не возникнет, если нет возбудителя. Ведь большинство грибков постоянно на коже не живут. Заражение происходит при непосредственном контакте с больным человеком или его обувью, одеждой, предметами обихода:

ковриками в ванной,

мочалками,

полотенцами,

маникюрными принадлежностями и пр.

Инфицированию способствуют мелкие травмы, плохо высушенные складки между пальцами, потливость или, наоборот, сухость кожи, опрелости. Чаще грибок поражает людей, страдающих плоскостопием, тех, кто носит тесную обувь.

Простые правила, которые помогут надежно защититься от заражения

Ходите в гости со своей обувью, не пользуйтесь чужими тапочками.

На пляже, в бассейне и сауне не появляйтесь без своих резиновых шлепанцев.

После купания насухо вытирайте ноги, особенно между пальцами. Для профилактики наносите на кожу противогрибковое средство, например оксиконазол (мифунгар).

Не примеряйте обувь в магазине на босую ногу, пользуйтесь носками — риск заразиться грибком через тонкие колготки очень велик.

Чаще меняйте обувь. Не носите одну пару обуви два дня подряд — обувь должна проветриваться.

После того как вы сняли ботинки, обработайте их внутри дезодорирующим спреем для обуви.

лечение грибка

Если своевременно не начать лечение, грибок будет завоевывать все новые участки, могут быть поражены живот, ягодицы, грудь, бедра, вообще весь кожный покров человека. Грибки могут находиться даже в костях фаланг пальцев. Но, к счастью, внутренние органы они не поражают.

Наружные противогрибковые препараты

Кетоконазол

Грибковые поражения кожи, отрубевидный лишай, себорейный дерматит. Возможно раздражение и жжение кожи, контактный дерматит. Разрешен детям, беременным и кормящим мамам.

Микозорал крем

Грибковые поражения кожи и слизистых оболочек. Возможно раздражение и жжение кожи. Разрешен детям, беременным и кормящим мамам.

Низорал крем

Грибковые поражения ногтей. Возможно жжение кожи. Противопоказан маленьким детям, беременным и кормящим мамам.

Пимафуцин крем

Грибковые поражения кожи и ногтей. Возможно покраснение и раздражение кожи, жжение и покалывание, контактный дерматит. Противопоказан маленьким детям, беременным и кормящим мамам.

Лоцерил

Грибковые поражения кожи и ногтей. Возможен зуд и жжение, покраснение и шелушение кожи. Противопоказан маленьким детям, беременным и кормящим мамам.

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