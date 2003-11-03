Среди причин выпадения волос специалисты называют вредные прически и плохое питание. Чем помочь в таких случаях? Выбросить стальные заколки-автоматики, распустить "хвост" и грызть семечки, считает мастер Татьяна Хапкина из московского салона-парикмахерской "Олимпийский".
Если регулярно, а не по настроению ухаживать за волосами, можно значительно улучшить их состояние. Существует масса нехитрых способов — испробуйте их, прежде чем бежать на пересадку волос. Например, массаж. Усиливая кровообращение вокруг фолликулов, мы улучшаем их питание.
Наклонясь над ванной, энергично растирайте голову сухим подогретым махровым полотенцем. Раз в неделю эффект можно усилить масляными круговыми растираниями: лучше всего подойдет оливковое масло, слегка подогретое. Масло чередуйте с соком лука, чеснока, лимона — их активные биологические компоненты пойдут только на пользу волосяным мешочкам. Закутайте голову теплым полотенцем и мойте волосы не раньше, чем через полчаса.
Кстати, формула "два в одном" — не для вас. Нуждающиеся в лечении волосы требуют использования бальзамов и кондиционеров отдельно от шампуня. Вода должна быть не слишком горячей, мытье быстрым, а сушка — естественной, без фена.
Не ленитесь расчесывать волосы долго — кожный жир равномерно распределяется на поверхности волос по всей длине, а это упругость и здоровый блеск. Кстати, если хотите, чтобы волосы всегда блестели, проденьте через деревянные зубья натуральный шелковый лоскут.
Мед, соль, пиво, сыворотка, отвар отрубей, кашица из майской крапивы — эти простые подручные средства не менее эффективны, чем фирменные препараты для волос, ведь чуть ли не на каждом флаконе аршинными буквами выведено: природный продукт! Да он у вас под ногами или на Вашем столе.
Для пышности волос необходимо достаточное количество серы: на 97 процентов они состоят из кератина, вещества, содержащего серу. Именно она придает блеск и здоровый вид волосам, да и кожа головы станет более упругой и жизнеспособной. Много серы в
Для волос нужна богатая белками пища, но это не значит, что надо объедаться мясом, рыбой или сыром. Заедайте их травой, овощами и фруктами — они ускорят усвояемость белков.
При выпадении волос старайтесь есть побольше ананасов (компот из банки абсолютно бесполезен): бромелайн, фермент, расщепляющий белок, устраняет подкожные уплотнения, а именно они могут затруднять рост новых волос.
Здоровые блестящие волосы содержат достаточное количество цинка, поэтому лучшее средство для лечения тусклых и редких волос — тыквенные и подсолнечные семечки. Запомните также — как минимум четыре яйца в неделю помогут вам справиться с проблемными волосами. По утрам полезен невкусный коктейль из двух ложек сухих дрожжей и полстакана молока. Иногда выпадение волос связано с недостатком кремния — ешьте все овощи и фрукты только с кожурой, это настоящая кладовая кремния. Заедать их лучше спаржей или земляникой. Их вырастите на садовом участке, ведь это тоже источники кремния наравне с огурцами и топинамбуром.
А из витаминов следует остановиться на препаратах группы В — заодно и нервы подлечите. Тогда и стрессы будут нипочем, и волосы останутся на месте.
Ольга ЩЕГЛОВА
"Женское здоровье"
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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