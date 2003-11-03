Ананасы и майская крапива для "хвоста": всё об уходе за волосами

Среди причин выпадения волос специалисты называют вредные прически и плохое питание. Чем помочь в таких случаях? Выбросить стальные заколки-автоматики, распустить "хвост" и грызть семечки, считает мастер Татьяна Хапкина из московского салона-парикмахерской "Олимпийский".

Если регулярно, а не по настроению ухаживать за волосами, можно значительно улучшить их состояние. Существует масса нехитрых способов — испробуйте их, прежде чем бежать на пересадку волос. Например, массаж. Усиливая кровообращение вокруг фолликулов, мы улучшаем их питание.

Рецепт сухого массажа (ежедневного!)

Наклонясь над ванной, энергично растирайте голову сухим подогретым махровым полотенцем. Раз в неделю эффект можно усилить масляными круговыми растираниями: лучше всего подойдет оливковое масло, слегка подогретое. Масло чередуйте с соком лука, чеснока, лимона — их активные биологические компоненты пойдут только на пользу волосяным мешочкам. Закутайте голову теплым полотенцем и мойте волосы не раньше, чем через полчаса.

Кстати, формула "два в одном" — не для вас. Нуждающиеся в лечении волосы требуют использования бальзамов и кондиционеров отдельно от шампуня. Вода должна быть не слишком горячей, мытье быстрым, а сушка — естественной, без фена.

Не ленитесь расчесывать волосы долго — кожный жир равномерно распределяется на поверхности волос по всей длине, а это упругость и здоровый блеск. Кстати, если хотите, чтобы волосы всегда блестели, проденьте через деревянные зубья натуральный шелковый лоскут.

Мед, соль, пиво, сыворотка, отвар отрубей, кашица из майской крапивы — эти простые подручные средства не менее эффективны, чем фирменные препараты для волос, ведь чуть ли не на каждом флаконе аршинными буквами выведено: природный продукт! Да он у вас под ногами или на Вашем столе.

Чтобы волосы были пышными

Для пышности волос необходимо достаточное количество серы: на 97 процентов они состоят из кератина, вещества, содержащего серу. Именно она придает блеск и здоровый вид волосам, да и кожа головы станет более упругой и жизнеспособной. Много серы в

кабачках,

луке,

абрикосах,

капусте,

картофеле,

малине.

Для волос нужна богатая белками пища, но это не значит, что надо объедаться мясом, рыбой или сыром. Заедайте их травой, овощами и фруктами — они ускорят усвояемость белков.

При выпадении волос старайтесь есть побольше ананасов (компот из банки абсолютно бесполезен): бромелайн, фермент, расщепляющий белок, устраняет подкожные уплотнения, а именно они могут затруднять рост новых волос.

Здоровые блестящие волосы содержат достаточное количество цинка, поэтому лучшее средство для лечения тусклых и редких волос — тыквенные и подсолнечные семечки. Запомните также — как минимум четыре яйца в неделю помогут вам справиться с проблемными волосами. По утрам полезен невкусный коктейль из двух ложек сухих дрожжей и полстакана молока. Иногда выпадение волос связано с недостатком кремния — ешьте все овощи и фрукты только с кожурой, это настоящая кладовая кремния. Заедать их лучше спаржей или земляникой. Их вырастите на садовом участке, ведь это тоже источники кремния наравне с огурцами и топинамбуром.

А из витаминов следует остановиться на препаратах группы В — заодно и нервы подлечите. Тогда и стрессы будут нипочем, и волосы останутся на месте.

Ольга ЩЕГЛОВА

"Женское здоровье"

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