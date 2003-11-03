EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Полина Чепляева

Ананасы и майская крапива для "хвоста": всё об уходе за волосами

Здоровье » Красота » Техника красоты

Среди причин выпадения волос специалисты называют вредные прически и плохое питание. Чем помочь в таких случаях? Выбросить стальные заколки-автоматики, распустить "хвост" и грызть семечки, считает мастер Татьяна Хапкина из московского салона-парикмахерской "Олимпийский".

Ананасы и майская крапива для "хвоста": всё об уходе за волосами

Если регулярно, а не по настроению ухаживать за волосами, можно значительно улучшить их состояние. Существует масса нехитрых способов — испробуйте их, прежде чем бежать на пересадку волос. Например, массаж. Усиливая кровообращение вокруг фолликулов, мы улучшаем их питание.

Рецепт сухого массажа (ежедневного!)

Наклонясь над ванной, энергично растирайте голову сухим подогретым махровым полотенцем. Раз в неделю эффект можно усилить масляными круговыми растираниями: лучше всего подойдет оливковое масло, слегка подогретое. Масло чередуйте с соком лука, чеснока, лимона — их активные биологические компоненты пойдут только на пользу волосяным мешочкам. Закутайте голову теплым полотенцем и мойте волосы не раньше, чем через полчаса.

Кстати, формула "два в одном" — не для вас. Нуждающиеся в лечении волосы требуют использования бальзамов и кондиционеров отдельно от шампуня. Вода должна быть не слишком горячей, мытье быстрым, а сушка — естественной, без фена.

Не ленитесь расчесывать волосы долго — кожный жир равномерно распределяется на поверхности волос по всей длине, а это упругость и здоровый блеск. Кстати, если хотите, чтобы волосы всегда блестели, проденьте через деревянные зубья натуральный шелковый лоскут.

Мед, соль, пиво, сыворотка, отвар отрубей, кашица из майской крапивы — эти простые подручные средства не менее эффективны, чем фирменные препараты для волос, ведь чуть ли не на каждом флаконе аршинными буквами выведено: природный продукт! Да он у вас под ногами или на Вашем столе.

Чтобы волосы были пышными

Для пышности волос необходимо достаточное количество серы: на 97 процентов они состоят из кератина, вещества, содержащего серу. Именно она придает блеск и здоровый вид волосам, да и кожа головы станет более упругой и жизнеспособной. Много серы в

  • кабачках,
  • луке,
  • абрикосах,
  • капусте,
  • картофеле,
  • малине.

Для волос нужна богатая белками пища, но это не значит, что надо объедаться мясом, рыбой или сыром. Заедайте их травой, овощами и фруктами — они ускорят усвояемость белков.

При выпадении волос старайтесь есть побольше ананасов (компот из банки абсолютно бесполезен): бромелайн, фермент, расщепляющий белок, устраняет подкожные уплотнения, а именно они могут затруднять рост новых волос.

Ананасы
 

Здоровые блестящие волосы содержат достаточное количество цинка, поэтому лучшее средство для лечения тусклых и редких волос — тыквенные и подсолнечные семечки. Запомните также — как минимум четыре яйца в неделю помогут вам справиться с проблемными волосами. По утрам полезен невкусный коктейль из двух ложек сухих дрожжей и полстакана молока. Иногда выпадение волос связано с недостатком кремния — ешьте все овощи и фрукты только с кожурой, это настоящая кладовая кремния. Заедать их лучше спаржей или земляникой. Их вырастите на садовом участке, ведь это тоже источники кремния наравне с огурцами и топинамбуром.

А из витаминов следует остановиться на препаратах группы В — заодно и нервы подлечите. Тогда и стрессы будут нипочем, и волосы останутся на месте.

Ольга ЩЕГЛОВА
"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Суперобъем волос в домашних условиях! Студия Грива
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Мария Корепанова, Тигран Бадалян, Юлия Ерохина
Темы

Специалисты

4.6
11 отзывов
 Корепанова
Мария Викторовна
Венеролог
Стаж 25 лет
Врач первой категории
Приём от 2250 руб.
Евромедклиник
Сиреневый бульвар, д. 32а
Евромедклиник 24 Жулебино
Люберцы, м-н Городок Б, ул. 3-е Почтовое Отделение, д. 102
4.3
1 отзыв
 Бадалян
Тигран Арменович
Венеролог
Стаж 4 года
Приём от 2950 руб.
Семейная на Киевской
ул. Брянская, д. 3
4.2
1 отзыв
 Ерохина
Юлия Владимировна
Венеролог
Стаж 4 года
Приём от 2000 руб.
Клиника Левобережная
Ленинградское шоссе, д. 124, корп. 3

Клиники

9.3
1040 отзывов
 Медцентр Медквадрат на Воротынской многопрофильный медицинский центр
ул. Воротынская, д. 4
Планерная
Многопрофильный медицинский центр для взрослых и детей на Воротынской улице. В клинике представлены абсолютно все медицинские специальности, среди кот... читать далее »
Первичный приём от 1200 руб.
8.9
473 отзыва
 Клиника Инновационных Технологий в Куркино многопрофильный медицинский центр
ул. Юровская, д. 93, корп.1
Планерная
Первичный приём от 1800 руб.
8.8
74 отзыва
 Медицинский центр Свобода движения многопрофильная клиника
Куркинское шоссе, д.30
Планерная
Медицинский центр Свобода движения специализируется на консервативных методах лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Врачи клиники настрое... читать далее »
Первичный приём от 1300 руб.

Новости
"Гисметео": на этой неделе в Московскую область придут снегопады
Новый оператор не готов: Петербург может расторгнуть контракт с НЭО
Порошенко уснул на суде о своём аресте
В Госдуме заявили о возможности новой пенсионной реформы в РФ
Болгары обвинили США в подталкивании Европы к войне с Россией
Петербургу предрекли "вертикальный подъём" заболеваемости COVID-19
Рудковская рассказала, как ценит дружбу с Собчак
The Week: Путин раскрыл блеф США и НАТО в ситуации с Украиной
Порошенко посоветовал Зеленскому завязать с наркотиками
Эксперт назвал причины наращивания Украиной сил у белорусских границ
Последние материалы
Петербургу предрекли "вертикальный подъём" заболеваемости COVID-19
Баня — мать вторая: кости распарит, всё дело поправит
Рудковская рассказала, как ценит дружбу с Собчак
The Week: Путин раскрыл блеф США и НАТО в ситуации с Украиной
Порошенко посоветовал Зеленскому завязать с наркотиками
Эксперт назвал причины наращивания Украиной сил у белорусских границ
Шукшиной не понравился "Последний богатырь-3" из-за Киркорова
Доктор Мясников: "Хотите в больницу, где заразитесь уже "дельтой"?!"
Антицеллюлитные колготки: надо ли их носить против "апельсиновой корки"?
Лавров о Минских соглашениях: никакого плана "Б" для Украины не может быть
Популярное
Мир. Новости мира
WSJ: лидеры европейских стран, входящих в НАТО, боятся примирения РФ и Запада

Лидерам некоторых европейских государств, входящих в состав НАТО, не понравились взаимные шаги РФ и Запада по примирению без учёта их мнения, пишет WSJ.

WSJ: лидеры европейских стран, входящих в НАТО, боятся примирения РФ и Запада
Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства
Мир. Новости мира
Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства
Мир. Новости мира
Стал известен маршрут Назарбаева во время беспорядков: "Он жив, могилу не ищите"
Мир. Новости мира
Что скрывается за твёрдой риторикой Китая по Казахстану
Василий Амирджанов В РПЦ удивились азарту борьбы с "оскорблениями" Василий Амирджанов Усам Оздемиров Деэскалации не будет: Запад опускает "железный занавес" Усам Оздемиров Ирина Шлионская Сонливость — результат мутаций ДНК Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
В Раде заявили о "глубокой маргинализации" Украины: "Буря только начинается"
Здоровье
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Генсек ОДКБ оценил вероятность новой волны беспорядков в Казахстане
Мир. Новости мира
Генсек ОДКБ оценил вероятность новой волны беспорядков в Казахстане
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников