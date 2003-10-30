Трихолог: "Нужно выполнять капризы не волос, а кожи головы"

Как предотвратить выпадение волос? Советует косметолог-дерматолог, трихолог московского Центра эстетики и здоровья "City looks" Владислав Ткачёв .

В отличие от мужчин, выпадение волос у прекрасной половины человечества не носит локального характера в виде появления объемных лысин. Как правило, заметное поредение волос охватывает всю поверхность головы. Причины потери волос у женщин связаны с состоянием здоровья и с неблагоприятным воздействием "наружных" факторов:

стрессов,

нарушенной экологии, воздействия радиации,

бесконтрольного приема медицинских препаратов.

Когда бить тревогу?

Нормальным считается выпадение ста волосков в день. Это, конечно, при желании возможно подсчитать, но следует учитывать, что волосы остаются не только на расческе. Приблизительно половина оседает на одежде, подушке, падает на пол. Поэтому если при расчесывании вы теряете сто волос — это уже "перебор". К этой официальной цифре лично я отношусь достаточно скептически. Потому что у одного человека 50 тысяч волос на голове, у другого — 150. Следовательно, и норма выпадения должна разниться втрое. Скорее следует ориентироваться на собственные наблюдения и бить тревогу при появлении повышенного выпадения волос.

Более точным представляется такой тест: взять прядь приблизительно из 15 волос и посильнее потянуть в области корня — при усиленном выпадении в руке остается более трех волосков.

Временное выпадение волос

Затормозить временное выпадение волос, снять зуд прежде всего помогают домашние методы лечения:

Коньячная маска и лимонное ополаскивание

Столовая ложка коньяка, один яичный желток и десертная ложка меда — ингредиенты питательной укрепляющей маски, применяемой до мытья волос. При повышенной сухости разбавьте маску растительным маслом. Ополаскивайте волосы кипяченой водой, в которую добавлен сок половины лимона или уксусная кислота.

Травы

Заварить в термосе шалфей, зверобой, крапиву и бессмертник и оставить на четыре часа. Добавить бесцветную хну и нанести получившуюся кашицу на кожу головы перед мытьем. Если волосы сухие, то вместо крапивы можно использовать семя льна.

Соль и лук — разумные бабушкины рецепты

Соль вытягивает из кожи ненужный жир и избавляет от себореи. Это лечение проводится курсом — соль втирают в кожу головы еженедельно, перед мытьем, четыре раза. Луковая маска стимулирует кровообращение и оказывает антисептическое действие.

Луковая маска для волос

Добавки

Значение имеют добавки, которые содержит шампунь. При выпадении волос следует применять стимулирующие шампуни с экстрактом крапивы, ромашки и ментола, для окрашенных подойдут шампуни с пшеничным протеином и экстрактом конского каштана.

При проблемных волосах, когда жирная кожа сочетается с окрашенными сухими волосами, следует использовать шампуни для жирных волос на кожу головы, а на волосы наносить бальзамы, питательные эмульсии для окрашенных волос. Жирную кожу головы обезжиривайте лосьонами и тониками.

Не забывайте, что нужно выполнять капризы не волос, а кожи головы. Волосы — мертвый ороговевший белок, а кожа — живая структура, и к ней надо прислушиваться, выбирая средства ухода.

Не злоупотребляйте в периоды поредения волос средствами для укладки: гелями, муссами и лаками. Бальзамами-ополаскивателями надо пользоваться, если волосы путаются и их трудно расчесать. Несмываемые средства оправданы жарким летом, когда волосы нужно защитить от ультрафиолета. В остальных случаях они вызывают нежелательный эффект жирных волос.

Гормональное выпадение

Это выпадение вызывается резкой отменой гормональных препаратов, многие из которых создают для волос благоприятный фон. В данном случае только врач сможет прописать необходимую заместительную терапию. То же самое "гормональное поредение" происходит после абортов. Правда, оно чаще всего прекращается через полтора месяца.

Послеродовое выпадение волос

Оно легко объяснимо: во время беременности волосы отлично растут, их становится на 10% больше — ведь появляется плацента, дополнительный орган, выделяющий гормоны. Через девять месяцев плацентарный "допинг" заканчивается и кормящая мама сталкивается с интенсивной "линькой", которую не стоит расценивать как заболевание. Нормальная физиологическая реакция — выпадение волос в течение восьми месяцев после родов. Чтобы послеродовое выпадение волос не перешло в хроническую форму, следует применять новое профилактическое финское средство для беременных и кормящих матерей "Система-4". Оно продается в аптеках и в специализированных магазинах для будущих мам.

Единственным фармацевтическим средством при поредении волос является "Регейн". Этот препарат позволяет улучшить рост волос и снизить их выпадение. Его принимают два раза в день, утром и вечером. Недостаток "Регейна" в том, что его необходимо применять постоянно. При отмене наступает рецидив.

Андрогенное поредение

Это острая проблема мирового масштаба, самая тяжелая хроническая форма "облысения". Как известно, в женском организме присутствуют мужские гормоны — андрогены, которые сокращают цикл жизни волоса. При дисфункции яичников и надпочечников содержание андрогенов в женском организме резко увеличивается, в силу чего начинают выпадать волосы. "Андрогенное облысение" вызывает также и генетическая предрасположенность.

В данном случае домашние средства бессильны. Нужна квалифицированная консультация, правильная и четкая постановка диагноза, подтверждение его лабораторными методами и лечение у трихолога. Это достаточно узкая врачебная специализация на стыке косметологии, дерматологии и эндокринологии.

Пересадка волос

Лечение иногда включает гормональные препараты. Зачастую удается добиться прекращения выпадения волос и частичного восстановления объема средствами природного происхождения. Эффективна мезотерапия в виде микроинъекций гомеопатических, витаминно-минеральных компонентов или живых клеток фибробласта. Позволяют добиваться определенного успеха антисеборейные препараты, содержащие салициловую кислоту, деготь, фитокомпозиции.

Остерегайтесь диет

Выпадение волос связано и с модными диетами, к которым склонны дамы. Дело в том, что жировая ткань у женщины — не просто жир, а орган, который выполняет гормональную функцию. Если женщина теряет 10% массы тела, не страдая ожирением, а стремясь к голливудским формам, то это, как правило, приводит к белковому дефициту и дисбалансу минералов. Спутниками изящной фигуры становятся поредевшие волосы и слоящиеся ногти.

Железо, калий, минералы, Или семь вредных мифов

Исходя из собственного опыта, могу утверждать, что с проблемой резкого поредения волос сталкиваются большинство женщин. И мало кого это не тревожит. Напротив — дамы начинают активно заниматься самолечением, не обращаясь к врачам.

Определить лечение затянувшегося выпадения волос может только комплексное микроскопическое исследование волос на витаминно-минеральный баланс и эндокринное обследование. Самолечение вводит в плен распространенных заблуждений.

МИФ ПЕРВЫЙ: биодобавки и поливитамины — панацея. Опытный трихолог никогда не назначит поливитаминные препараты, так как существует определенный антагонизм между составляющими элементами. Приведу лишь один пример. Предположим, анализ показал недостаток в организме цинка и переизбыток меди. Прием поливитаминов, содержащих медь и цинк, усугубит состояние: меди станет еще больше, а цинка — меньше. Витамины и добавки должны выбираться с учетом сочетаемости определенных компонентов.

МИФ ВТОРОЙ: равнение на гемоглобин. Трихологи мира доказали, что облысение часто вызывает железодефицитная анемия, которая, к сожалению, встречается у каждой второй современной женщины детородного возраста. Многие судят об отсутствии железодефицита по нормальному уровню гемоглобина. Однако гемоглобин реагирует только на грубое состояние железодефицита, но не является показателем обмена железа в организме. Только подробный анализ крови выявляет скрытые формы анемии.

Содержание железа в крови

Эта проблема устраняется легко и излечивается полностью. На протяжении 2-4 месяцев женщина принимает препараты железа. Далеко не всегда ими являются витамины. Никакие железосодержащие БАДы не способны устранить железодефицит. С этим справляются только лекарственные препараты в виде капель или таблеток. По окончании лечения во избежание рецидивов нужно принимать железосодержащие препараты во время менструации.

МИФ ТРЕТИЙ: потеря волос — нехватка кальция. Так большинство дам объясняет начавшееся "облысение". Но дефицит кальция редко встречается у молодых женщин, он характерен для дам, достигших климактерического периода. Кальций в чистом виде принимать бесполезно — он усваивается организмом слабо. Гораздо эффективнее заместительная гормональная терапия, включающая кальций. Или сильный негормональный препарат "Миокальцик". И только на третье место можно поставить прием кальция, но следует учитывать, что он воспринимается организмом в сочетании с витамином D.

МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ: от старинных рецептов зарастает залысина. Действительно, часто появившееся небольшое лысое пятнышко вскоре покрывается волосами. Такое очаговое облысение, нередкое в трихологии заболевание, подвержено самоизлечению. Его причина — ошибка иммунной системы, которая "нападает" на собственные волосы, путая их с чужеродным белком. Обычно этот срыв носит разовый характер, и плешь исчезает без всякого вмешательства. И репейное масло, лук или яйца, которыми вы смазывали плешь, ни при чем. Если залысина увеличивается — немедленно обращайтесь к врачу. В ряде случаев это предвестник тотального облысения.

МИФ ПЯТЫЙ: польза вычесывания шевелюры. Этот бабушкин метод иногда полезен при симптоматическом, временном выпадении волос, когда одномоментно образуются волосы в фазе выпадения. Чем быстрее вычесать их, тем быстрее разрешится проблема. Если потеря волос продолжается, то этой процедурой вы нанесете вред — на месте удаленного волоса будет расти еще более слабый волосок.

МИФ ШЕСТОЙ: мойте голову реже. Не стоит придерживаться этой рекомендации — волосы следует мыть по мере необходимости. Вред наносит не частое мытье, а скопление сального секрета на коже, у основания волос. Если голова требует частого мытья — ее надо мыть ежедневно.

При частом мытье следует комбинировать два средства: 5-6 раз в неделю использовать мягкие, щадящие шампуни, предназначенные для ежедневного применения, а 1-2 раза мыть голову более жестким шампунем для жирных волос с ярко выраженным вымывающим эффектом.

МИФ СЕДЬМОЙ: подстригите волосы — слабые корни их не выдерживают. На самом деле, никакой обратной связи между длиной волоса и его подкожной частью не существует. Как волос рос, так и будет расти. Да и не настолько он тяжелый, чтобы выпадать под собственной тяжестью.

Положительное зерно этого совета — в ином. Короткие волосы реже расчесываются, а следовательно, меньше травмируются. На их лечение расходуется меньше средств, да и с психологической точки зрения короткие волосы не создают пугающего впечатления сильного выпадения.

Анна РИМСКАЯ

"Женское здоровье"

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Выпадение волос - что делать? Жить здорово!(19.04.2018)

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