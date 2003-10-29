В продаже разнообразие новых косметических средств, которые предназначены для интимной гигиены. Как в них сориентироваться? Рассказывает кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог высшей категории Института акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта в Санкт-Петербурге Екатерина Щерба.
Большинство наших соотечественниц уверены, что средства интимной гигиены не что иное как "новомодное излишество". Именно так отвечали почти все участницы недавнего социологического опроса. Специалисты не согласны с мнением дам.
Гинекологи убеждают своих пациенток в том, что пользоваться интимной косметикой так же необходимо, как, например, чистить зубы или мыть голову.
Слизистая оболочка женских половых органов имеет массу особенностей. Это и специфический кислотно-основный баланс, и местная микрофлора, и деятельность секреторных желез. Нарушить все это легко, а компенсировать ущерб от неправильного ухода довольно сложно. Поэтому средства для интимной гигиены нужно подбирать с большой осторожностью.
Обычное мыло, к которому мы привыкли, часто не справляется со столь деликатной задачей. Щелочная пена сушит кожу, нарушает естественную кислотность и провоцирует раздражения. У специализированных же составов эти недостатки отсутствуют, потому что они учитывают все особенности женской физиологии.
Интимные гигиенические средства увлажняют слизистую, тонизируют ее, усиливают кровоснабжение тканей и тем самым способствуют заживлению мелких трещинок. Кроме того, они обладают прекрасными бактерицидными качествами. Именно поэтому гинекологи рекомендуют пользоваться этими препаратами после посещения бассейнов и общественных пляжей.
"Интимную линию" выпускает каждый уважающий себя косметический концерн. Например, всем известная шведская фирма Oriflamе разработала серию под названием Intimate, в которую входят салфетки, гель и спрей. Гель называется "Intimate Wash", продается в достаточно больших флаконах по 250 мл.
Оно не вызывает сдвига кислотно-щелочного баланса, а поэтому не сушит и не раздражает слизистую оболочку интимных органов. Кроме того, в этом геле содержатся экстракты лекарственных трав, которые обладают выраженным противовоспалительным действием. Так что "Intimate Wash" особенно рекомендуется для профилактики бактериальных инфекций.
Интимные салфетки незаменимы в долгой дороге, когда женщине трудно привести себя в порядок. Так что перед длительным полетом или поездкой нужно запастись "Intimate Wipes". В одной упаковке находится 20 салфеток, каждая из которых пропитана очень мягким сбалансированным лосьоном. Например, спрей "Intimate Spray" обладает прекрасными дезодорирующими свойствами и содержит специальные увлажняющие вещества. Вся продукция этой серии прошла жесткий дерматологический контроль и серию клинических испытаний. Все средства были признаны эффективными и безопасными.
Единственным противопоказанием к их применению считается индивидуальная непереносимость отдельных косметических составляющих. Хорошей репутацией пользуется серия "Бальян" производства чешской компании "МБ-Фарма". В ее состав входит мыло и гель для интимных участков тела. Основным компонентом этих средств является масло австралийского чайного дерева, которое обладает очень выраженной антисептической активностью. Оно не только уничтожает чужеродные бактерии, но и уменьшает риск обострения вирусной инфекции. Но и это еще не все.
Эти препараты используются для профилактики и лечения так называемой молочницы — грибкового поражения слизистой половых органов. Почти всегда заболевание сопровождается выраженным зудом и жжением. Регулярное использование геля или мыла устраняет эти симптомы.
Эта линия подходит и абсолютно здоровым женщинам, в том числе и девочкам-подросткам. Последняя новинка на рынке интимной косметики принадлежит фирме Nivea: она выпустила серию Intimo, представленную гелем и салфетками.
Жанна ГАВРИЛЕНКО
"Женское здоровье"
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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