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Автор Полина Чепляева

Интимная косметика: стоит ли покупать "новомодное излишество"

Здоровье » Здоровье и профилактика

В продаже разнообразие новых косметических средств, которые предназначены для интимной гигиены. Как в них сориентироваться? Рассказывает кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог высшей категории Института акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта в Санкт-Петербурге Екатерина Щерба.

Интимная косметика: стоит ли покупать "новомодное излишество"

"Новомодное излишество"

Большинство наших соотечественниц уверены, что средства интимной гигиены не что иное как "новомодное излишество". Именно так отвечали почти все участницы недавнего социологического опроса. Специалисты не согласны с мнением дам.

Гинекологи убеждают своих пациенток в том, что пользоваться интимной косметикой так же необходимо, как, например, чистить зубы или мыть голову.

Для чего же нужна интимная косметика?

Слизистая оболочка женских половых органов имеет массу особенностей. Это и специфический кислотно-основный баланс, и местная микрофлора, и деятельность секреторных желез. Нарушить все это легко, а компенсировать ущерб от неправильного ухода довольно сложно. Поэтому средства для интимной гигиены нужно подбирать с большой осторожностью.

Обычное мыло, к которому мы привыкли, часто не справляется со столь деликатной задачей. Щелочная пена сушит кожу, нарушает естественную кислотность и провоцирует раздражения. У специализированных же составов эти недостатки отсутствуют, потому что они учитывают все особенности женской физиологии.

Интимные гигиенические средства увлажняют слизистую, тонизируют ее, усиливают кровоснабжение тканей и тем самым способствуют заживлению мелких трещинок. Кроме того, они обладают прекрасными бактерицидными качествами. Именно поэтому гинекологи рекомендуют пользоваться этими препаратами после посещения бассейнов и общественных пляжей.

"Интимную линию" выпускает каждый уважающий себя косметический концерн. Например, всем известная шведская фирма Oriflamе разработала серию под названием Intimate, в которую входят салфетки, гель и спрей. Гель называется "Intimate Wash", продается в достаточно больших флаконах по 250 мл.

Оно не вызывает сдвига кислотно-щелочного баланса, а поэтому не сушит и не раздражает слизистую оболочку интимных органов. Кроме того, в этом геле содержатся экстракты лекарственных трав, которые обладают выраженным противовоспалительным действием. Так что "Intimate Wash" особенно рекомендуется для профилактики бактериальных инфекций.

Душ

Интимные салфетки незаменимы в долгой дороге, когда женщине трудно привести себя в порядок. Так что перед длительным полетом или поездкой нужно запастись "Intimate Wipes". В одной упаковке находится 20 салфеток, каждая из которых пропитана очень мягким сбалансированным лосьоном. Например, спрей "Intimate Spray" обладает прекрасными дезодорирующими свойствами и содержит специальные увлажняющие вещества. Вся продукция этой серии прошла жесткий дерматологический контроль и серию клинических испытаний. Все средства были признаны эффективными и безопасными.

Единственным противопоказанием к их применению считается индивидуальная непереносимость отдельных косметических составляющих. Хорошей репутацией пользуется серия "Бальян" производства чешской компании "МБ-Фарма". В ее состав входит мыло и гель для интимных участков тела. Основным компонентом этих средств является масло австралийского чайного дерева, которое обладает очень выраженной антисептической активностью. Оно не только уничтожает чужеродные бактерии, но и уменьшает риск обострения вирусной инфекции. Но и это еще не все.

Эти препараты используются для профилактики и лечения так называемой молочницы — грибкового поражения слизистой половых органов. Почти всегда заболевание сопровождается выраженным зудом и жжением. Регулярное использование геля или мыла устраняет эти симптомы.

Эта линия подходит и абсолютно здоровым женщинам, в том числе и девочкам-подросткам. Последняя новинка на рынке интимной косметики принадлежит фирме Nivea: она выпустила серию Intimo, представленную гелем и салфетками.

Жанна ГАВРИЛЕНКО
"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Интимная женская гигиена. Правила безупречной леди
Редактор: Ольга Алексеева
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