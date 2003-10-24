Косметика для коррекции: как правильно использовать камуфляжные средства

На российских прилавках продаётся специальная камуфлирующая косметика, которая умело скрывает даже серьезные недостатки кожи. Что она собой представляет? Рассказала генеральный директор московского салона-магазина "Артэ" Елена Терехова.

— Средства, с помощью которых можно скрывать недостатки кожи, встречаются и среди обычной декоративной косметики. Чем камуфлирующая косметика отличается от этих препаратов?

— При помощи обычных корректоров можно замаскировать только незначительные проблемы кожи — небольшое воспаление, покраснение. А средства косметического камуфляжа специально предназначены для того, чтобы скрывать от посторонних глаз серьезные недостатки кожи.

Такая косметика может сделать менее заметными родимые пятна, в том числе

гемангиомы,

так называемые винные пятна,

родинки,

витилиго,

следы от ожогов,

варикозное расширение вен.

Маскировка шрамов, возникших после травмы или хирургической операции, тоже обязанность камуфлирующих средств. Причем косметику можно использовать уже во время реабилитационного периода, то есть когда рубец еще только формируется.

Препараты придают проблемному участку цвет здоровой кожи. Скажем, "винное пятно" становится такого же тона, что и окружающая его кожа, а потому перестает бросаться в глаза. Неровности кожи, которые обычно сопровождают какой-то косметический дефект — шрам, родимое пятно, макияж не устраняет, но немного сглаживает.

К сожалению, немногие знают о существовании такой косметики — ведь ее выбор на российском рынке невелик. Она представлена, к примеру, линиями Dermacolor и Dermacolor Light от профессиональной косметики Kryolan (пр-во Германия), маркой Dermablend от Corrective cosmetics (пр-во США) и др.

— Через какое время после операции, травмы можно прибегать к камуфляжу? Не замедлит ли косметика заживление тканей?

— У всех ткани восстанавливаются с разной скоростью — тут и общее состояние организма сказывается, и глубина, характер повреждений. Поэтому точно сказать, когда начинать использовать косметические камуфляжные средства, может лишь врач, который наблюдает вас в реабилитационный период.

Общие же рекомендации таковы: прибегать к косметике нельзя, если ранки еще открыты или едва затянулись. А вот когда целостность кожи восстановилась — камуфляжу самое время. С его помощью можно скрыть неестественный цвет кожи, который еще долго сохраняется после заживления тканей. Например, после операции "молодой" рубчик некоторое время имеет красновато-синеватый оттенок. О лазерной шлифовке кожа какой-то период напоминает бордовой окраской.

Косметика

Заживлению кожи косметика не мешает, если препараты подобраны правильно. В период восстановления кожа очень чувствительна, уязвима, поэтому ей подойдет только камуфлирующая косметика, которая сочетает в себе и декоративные и медицинские свойства. Такие средства не только скрывают недостатки кожи, но и защищают ее от ультрафиолета, чтобы не появились пигментные пятна, увлажняют, питают, заживляют, препятствуют воспалению. Все эти способности косметики должны быть указаны в аннотации к ней.

— Насколько комфортна и незаметна камуфлирующая косметика на коже?

— Лучше всего скрывают серьезные недостатки кожи камуфлирующие тональные средства густой, кремообразной консистенции. Конечно, они плотнее, тяжелее обычной декоративной косметики. Но неприятных ощущений не вызывают — поэтому наносить такие препараты густо или в несколько слоев нет необходимости. Пигмент, то есть красящее вещество, в них содержится в высокой концентрации. Поэтому насыщенный цвет и хорошо маскирующее покрытие получаются уже после нанесения тонкого слоя косметики.

Кроме того, тональные средства, как правило, очень стойкие — за счет того, что обезжирены и имеют в основе микрокристаллический воск. Это тоже делает косметику комфортной — можно не волноваться о том, что недостаток кожи вдруг станет заметен. Насколько визаж-камуфляж незаметен? Все зависит от того, сколь умело нанесена косметика. Но при ближайшем рассмотрении все же можно понять, что на лице присутствует грим. Но это не грубая маска, а аккуратный макияж. На коже тела маскирующие средства обычно менее заметны — просто потому, что на голени или на предплечье мы их как-то меньше всего ожидаем увидеть.

— Какие маскировочные средства необходимо иметь, чтобы наилучшим образом скрывать недостатки кожи?

— Для коррекции любой из перечисленных проблем нужны три средства:

камуфлирующий препарат, который наносится непосредственно на изъян кожи,

тональный крем,

рассыпчатая пудра.

В профессиональных линиях могут быть представлены тона, которые совмещают в себе функции камуфлирующего препарата и тонального крема.

Местно используются цветные корректоры — желтоватые или зеленоватые — или корректоры натуральной гаммы — от светло-коричневого до темно-коричневого. Цветные корректоры необходимы в тех случаях, когда нужно скрыть недостатки красноватого или синеватого оттенка. Корректоры натуральной гаммы нужны, если нежелательный фрагмент белее или, наоборот, темнее кожи.

Тональный крем

Тональный крем служит для того, чтобы оттенок закамуфлированного участка окончательно сравнять с общим тоном кожи. Производители косметики предлагают широкий спектр оттенков тональных кремов — от светло-бежевых до густо-коричневых. Тональный крем наносится как на закамуфлированный участок, так и на окружающую его кожу. Если работаете с лицом, на все лицо, если с плечом — на всю зону декольте. Тональные кремы подразделяются на те, что предназначены для кожи лица, и те, что используются для тела. Затем применяется рассыпчатая пудра, которая закрепляет макияж.

— Как не ошибиться с оттенком косметических средств? Ведь верный цвет препарата — залог удачного камуфляжа.

— Начнем с "местных" средств. Если нужно "приструнить" красноту — скрыть сосудистую сеточку или гемангиому, — выбирайте корректор с зеленоватым оттенком. А для устранения синевы — послеоперационной гематомы или рубца — потребуется желтоватый. Зеленый цвет делает менее ярким красный, а желтый цвет приглушает синий. Поэтому после нанесения корректора цвет кожи приближается к естественному — бежевому. Если дефект выделяется своей белизной — пятна витилиго или белесый рубец, — потребуется "местное" тональное средство на несколько оттенков темнее кожи.

Если нужно скрыть черный или коричневый фрагмент — родимое пятно или нежелательную татуировку, — на него нужно нанести тональное средство светлее кожи. И чем темнее недостаток кожи, тем белее и плотнее должен быть тон.

Подобрать тональное средство — дело непростое. Поэтому для начала лучше приобретать мини-палитры. В них тональное средство представлено в нескольких оттенках (до 16). С помощью палитры дома, не торопясь, проще подобрать подходящий цвет. Если ни один из тонов не дает идеального эффекта, можно смешать несколько оттенков: такой прием дает бессчетное количество тонов. Когда выберете подходящий тон, можно приобрести его в отдельной, большей упаковке.

Теперь о тональном креме. Выбирая его, нанесите немного крема на лицо. Если же объект камуфляжа находится на теле, тональный крем пробуют на здоровой коже поблизости от изъяна.

Подбирая рассыпчатую пудру, наносите ее поверх пробного мазка тонального крема.

— Раскройте секреты нанесения макияжа-камуфляжа?

— Перед нанесением любой косметики, в том числе и камуфлирующей, необходимо очистить кожу. Для сухой и нормальной кожи подойдет косметическое молочко. Жирную кожу желательно очищать лосьоном с небольшим — 3-5% — содержанием спирта. Такое средство хорошо обезжиривает. А ведь кожное сало — угроза стойкости косметики.

Затем непосредственно на дефект кожи наносят "местные" камуфляжные средства. Их можно накладывать подушечками пальцев или кистью. Если на проблемном участке кожа растянута, повреждена, то при наложении препарата поглаживающие движения лучше заменить вбивающими.

Теперь очередь основного тонального крема. Его наносят также подушечками пальцев. Если небольшие дефекты расположены близко друг от друга и требуется сразу обрабатывать большую поверхность кожи, лучше воспользоваться спонжем.

пудра

После тона используется пудра. Ее наносят хлопчатобумажной пуховкой промокательными движениями, а излишки стряхивают кистью. Затем можно использовать обыкновенную декоративную косметику — румяна, тушь, тени, губную помаду.

— Вы упомянули, что эта косметика очень стойкая. Выдержит ли она продолжительное купание или горячий пар сауны?

— Если дополнить перечисленные выше средства специальными препаратами, то макияжу ни вода, ни жара, ни пар не будут страшны.

Например, закрепитель от Kryolan покрывает кожу водонепроницаемой пленкой. Это средство используют после рассыпчатой пудры. Его распыляют с расстояния 30 см от кожи. Если закрепляете косметику на лице — предварительно защитите платком волосы, закройте глаза и положите на ресницы ватные диски. Иначе волоски могут склеиться.

Усилить стойкость косметики можно еще и специальной эмульсией — базой. Ее наносят после очищения кожи. База не защищает косметику от воды — она не дает продуктам сальных и потовых желез испортить визаж. База прежде всего необходима обладательницам жирной кожи. Тональный крем, нанесенный на базу, более стойкий и долго не "течет". Стоит прибегнуть к базе, если вам предстоит день, в течение которого нужно выглядеть безукоризненно, но подправлять косметику некогда. Жаркая погода, энергичные танцы или спортивные занятия — тоже показания к применению базового средства.

— Как правильно снимать стойкую косметику? Можно ли пользоваться ею каждый день?

— Для удаления макияжа лучше использовать очищающее средство от производителя камуфлирующей косметики, которой вы пользуетесь. Очиститель наносят на кожу и массируют подушечками пальцев круговыми движениями — чтобы постепенно растворить косметику. Затем ватным тампоном или салфеткой удалите косметику, протрите лицо тоником и нанесите питательный крем.

Что касается ежедневного использования, то при необходимости оно, конечно, возможно. Но если у вас не запланировано ответственных мероприятий, лучше дать коже отдохнуть. Можно в этот день воспользоваться более легкими камуфлирующими средствами: не плотными кремообразными, а, например, более легкой жидкой консистенции — флюидом. Фирмы камуфляжной косметики предлагают такие облегченные препараты. Они, правда, хуже скрывают проблемы, но зато практически не ощущаются на коже. Снимать их можно средством для удаления обычного макияжа.

Серьезные недостатки кожи лучше всего скрывают тональные средства густой, кремообразной консистенции.



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