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Автор Петр Дерябин

Индийские врачи ставят диагноз по пульсу

Здоровье » Здоровье и профилактика

Оказывается, псориаз, артрозы или бессонницу можно лечить не только без всяких сильнодействующих лекарств и уколов, но с помощью процедур, история которых исчисляет более 5 тысяч лет. Они же снимают мигрень, боли в позвоночнике, аллергию, лишний вес, нервное напряжение и другие хвори. О том, как это делается, мы попросили рассказать дипломированных врачей известного индийского медицинского университета в г. Пуне Расику и Раджана МУЛЕ.

Какая частота пульса считается нормальной?

Диагностика по пульсу

Диагностируют у нас пациента очень просто: по пульсу. В его биении и ритмах доктор, как в зеркале, прочитывает физиологическое состояние организма. И в зависимости от ситуации очень конкретно и детально объясняет, как этому человеку:

  • правильно питаться
  • сочетать умственные и физические нагрузки
  • чему следовать, а чего избегать
  • сколько спать и как себя вести.

Тот, кто исправно выполняет прописанные советы, непременно выздоравливает, побеждая имеющийся у него дисбаланс.

Обязательно учитывается время года. Как вести себя в октябре? Зима в России длится очень долго, и к ней стоит серьезно подготовиться. В осеннее время чаще всего из строя выходит пищеварение.

Пробуждается аппетит, люди больше хотят есть, а поступающие внутрь продукты перевариваются не полностью, образуя токсины. Поэтому одно из правил: вы должны покидать стол без чувства голода, но и без ощущения тяжести. Желудок рекомендуется заполнять на 3/4, оставляя место для воздуха, чтобы пища имела возможность хорошо перемешиваться и перерабатываться.

Каждому пациенту, учитывая его особенности, уникальность характера и строение тела, мы назначаем индивидуальную диету и даем рецепты на основе трав или готовые травяные препараты.

Декабрь — февраль — очень тяжелые месяцы, когда в организме накапливается много шлаков, которые активизируются и вылезут наружу весной, под влиянием солнца. Чтобы этого не случилось, надо очистить организм еще до прихода зимней стужи. Тем самым вы заметно облегчите свое существование. В нашем Центре мы проводим физиологическое очищение по уникальной технологии. Оно делится на три стадии. Первая — "умасливание", когда пациент пьет масло и травы. Затем ему проводят тепловые процедуры и массаж со специальными медикаментозными маслами. Благодаря этому выводящие каналы смазываются, а токсины, накопившиеся в теле, разжижаются, что упрощает их выведение.

Далее человек пьет слабительные отвары, сидит на диете, отдыхает два дня. После чего делаются расслабляющие массажи и клизмы — не более 150 г, чтобы не травмировать кишечник. Травяные клизмы чередуются с успокаивающими масляными. Все процедуры мягкие и чрезвычайно приятные. Не доставлять больному дискомфорта, навязывая то, что он не приемлет, — один из принципов нашей методики.

Потом очищаются нос, горло и вся дыхательная система. В это время выходит много слизи. Такой очистительный комплекс дарит женщинам:

  • прекрасную кожу
  • сияющий вид
  • укрепляет мышцы
  • подтягивает фигуру и решает множество гинекологических проблем.

О важности массажа

Травы и масла подбираются индивидуально — в соответствии с особенностями физиологии пациента.

У жителей России нет привычки делать масляный массаж головы. При этом очень многие здесь страдают расстройством нервной системы. А между тем эта простая процедура великолепно успокаивает нервы и снимает напряжение. Врачи нашего Центра научат вас, как грамотно ее выполнить, чтобы почувствовать прилив бодрости и свежих мыслей.

Весьма полезен зимой и ежедневный масляный массаж тела. Он несложен и занимает 15-20 минут. Его мы также рекомендуем пациентам, обучая их технике массажа.

Индийские врачи ставят диагноз по пульсу. Пульс: в его биении и ритмах доктор, как в зеркале, прочитывает

Многие, кто приходит к нам, страдают:

  • хронической усталостью
  • апатией
  • депрессией
  • бессонницей.

Наше лечение помогает забыть об этих проблемах.

Сон — один из главных факторов здорового самочувствия. Иногда, долго проспав, вы встаете разбитым и чувствуете, что совсем не выспались. Человек должен рано ложиться, поскольку легче заснуть, если мы ложимся спать в 10-11 часов вечера, и рано вставать.

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