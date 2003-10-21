Очищение организма от шлаков: миф или реальность?

Сегодня многие увлекаются очищением организма от шлаков, надеясь решить проблемы со здоровьем. В нашей почте немало писем от читательниц, пострадавших от слишком интенсивной "очистки" или не получивших от нее желаемой пользы. Мы обратились с просьбой прокомментировать эти письма к кандидату медицинских наук, сотруднику Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова Игорю Сокольскому.

Хотите улучшить самочувствие? Поставьте фильтр!

"Я живу в крупном промышленном городе, конечно, экологических вредностей хватает, так что организм просто не может быть здоровым. Провела несколько курсов очистки от шлаков — болезни мои никуда не делись, не стала чувствовать себя лучше. Что делать?" Ольга Горюнова, Челябинск

"Подарки" цивилизации:

средства борьбы с насекомыми

ДДТ,

экологически вредные вещества,

пестициды,

гербициды

действительно могут накапливаться в тканях и органах. Если вы живете в промышленном городе, то "потребляете" их в избытке.

Однако эти вещества вывести из организма практически невозможно. Для этого потребуются специальные технологии, а не заваривание целебных пакетиков или прием таблеток, которые удобно проглотить утром перед завтраком.

Гораздо больше пользы принесет вашему здоровью частое пребывание на свежем воздухе вдали от города, например на дачном участке.

Поможет и употребление в пищу овощей и фруктов, выращенных своими руками, а не купленных у бабушек, имеющих участки возле автомагистралей. Стоит также ограничить использование консервированных продуктов и синтетических моющих средств.

Питьевую воду пропускайте через фильтр. Это реальная помощь, которую вы можете оказать своему здоровью. Она окажется более эффективной, чем очистка от мифических "шлаков" — ни одному медику подобный термин не известен.

В кишечнике камней нет

"По совету подруги я регулярно делала очистительные клизмы, чтобы удалить шлаковые камни из кишечника. И заметила, что стала чувствовать себя хуже: часто бывают расстройства, вздутия, нерегулярные боли. В чем тут дело?" Алевтина Корюкова, Железноводск

— В кишечнике камни вообще не образуются. Те образования, которые можно удалить с помощью клизмы, называются "овечий кал". Их появление говорит о:

несварении желудка,

плохой всасываемости в кишечнике.

Гораздо больше пользы в отличие от очищения от шлаков, принесет вашему здоровью частое пребывание на свежем воздухе вдали от города

Когда у человека нарушена нормальная кишечная микрофлора, образуются эти "камни". Они свидетельствуют о дисбактериозе — нарушении нормального состава кишечных бактерий.

Клизмы, которые вы делали часто, и усилили дисбактериоз. Кроме того, вы удаляли из организма витамины и микроэлементы. Так что неудивительно, что самочувствие ухудшилось.

"У меня больная печень, и мне посоветовали почистить ее лимонным соком и оливковым маслом. После этого я попала в больницу — оказалось, что у меня желчнокаменная болезнь. Неужели очистка не помогла?" Наталья Гаркавенко, Киев

— Если у человека нарушена работа печени, то токсические продукты обмена веществ действительно накапливаются у него в организме.

И ему нужна разумная врачебная помощь, а не бесконтрольное применение желчегонных средств, как это вам посоветовали. Если есть камни в желчном пузыре, то усиление движения желчи может привести их в движение, которое обернется плохими последствиями.

Желчегонные средства может назначить только врач, который поставил диагноз. Самостоятельное их применение и привело вас в больницу.

Очищение организма от шлаков

"Когда провела очистку от шлаков, обнаружила, что у меня с мочой выходят камни из почек. Однако после этого у меня появились боли при мочеиспускании, и врач заподозрил цистит. Почему?" Тамара Макарова, Саратов

— С мочой иногда выходят твердые образования, но это не камни, а сгустки белка, свидетельствующие о нарушении функции почек. Произошло это вовсе не потому, что вы пили "очистители", а потому что у вас, вероятно, есть воспалительный процесс в мочевыводящих путях. Поэтому врач и заподозрил цистит.

"Врач сказал, что у меня в крови накапливаются какие-то токсические вещества, называется это гипоазотемия. Назначил лекарства, но нельзя ли просто воспользоваться средствами, очищающими от шлаков? Не хочется глотать химию". Раиса Велегласова, Брянск

— Если в крови начинают накапливаться токсические продукты, то произошло серьезное нарушение обмена веществ, которое само по себе уже является болезнью.

При гипоазотемии в крови накапливаются азотистые продукты обмена веществ. У здорового человека они выводятся без проблем. У больного же происходят нарушения кровообращения, сбои в работе мозга. Это довольно опасная болезнь. Виноваты в ней не шлаки, а плохая работа органа.

В этом случае особенно необходимо не заниматься самолечением, а выполнять рекомендации врача, пройти обследования, которые выявят причину нарушений обмена веществ.

"Несколько раз проводила очистку микроцеллюлозой, это помогло избавиться от шлаков и лишнего веса. Но почему-то в последнее время стала хуже выглядеть кожа. Как же похудеть без проблем?" Валентина Нелидова, Санкт-Петербург

— Так называемая "очистка" микроцеллюлозой состоит в следующем: в кишечник попадают растительные волокна, которые вообще-то там находиться не должны (люди не питаются ватой или бумагой, которая тоже представляет собой целлюлозу).

Эти волокна ухудшают всасывание питательных веществ в кишечнике, за счет этого пища хуже усваивается, и человек худеет. Но расстройство всасывания — это серьезная проблема, которая сама по себе потребует лечения. Стоит ли наживать болезнь ради того, чтобы сбросить несколько килограммов?

Не нужно забывать, что жировые отложения — это энергия, которую мы можем запасать впрок. И их вряд ли можно отнести к излишним накоплениям, ведь жир используется тогда, когда организму необходима энергия.

Если у человека нарушена работа печени, токсические продукты обмена веществ действительно накапливаются у него в организме

Он расщепляется по мере надобности. Бездумная "очистка от шлаков" с целью достижения идеального веса может серьезно расстроить работу:

кишечника,

почек,

других внутренних органов.

Именно об этом говорит ухудшение состояния вашей кожи.

"У меня болят суставы. Я знаю, что это от того, что зашлакован организм, поэтому стала принимать препараты, выводящие шлаки. Однако боли не стали слабее, даже наоборот. Может, существуют какие-то специальные средства для очистки суставов?" Вера Галкина, Москва

— Чтобы не болели суставы, лучше займитесь лечением зубов. Доказано, что микробы, размножающиеся в ротовой полости, производят чрезвычайно токсические продукты обмена веществ, которые могут усиливать ревматоидные процессы.

Любая вялотекущая инфекция в организме приводит к образованию бактериальных токсинов и отравлению ими. Однако организм их не накапливает, он избавляется от них. И особенно эффективно происходит это тогда, когда назначено квалифицированное лечение.

Так что суставы нужно лечить у ревматолога. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем лучше. Потеряв время на бесполезную очистку, вы сами ухудшили свое состояние.

"Все сейчас увлекаются очисткой от шлаков. Не избежала этой моды и я, хотя сама относительно здоровый человек. Попробовала и разные таблетки, и овес, и травяные сборы, и очистительные клизмы. Честно скажу, ничего особенного не почувствовала. Может, слишком мало чистилась?" Мария Цесарская, Донецк

— Сначала нужно понять, нужна ли вообще вам какая-либо очистка? Ведь в здоровом организме токсические продукты обмена веществ выводятся наружу — для этого существуют:

почки,

потовые железы,

печень.

Человеческий организм — саморегулирующаяся и самонастраивающаяся система. Если ее отдельные части и органы функционируют нормально, то в ней ничего не может накапливаться.

Любое накопление сместит биологическое равновесие, и система начинает удалять вещество, которое находится в ненужном избытке. А если в организме действительно накапливаются какие-то токсины, если какие-то органы отказываются работать или нарушается их функция, рекламные "очистители" могут только усугубить болезнетворный процесс. Ведь свойств этих "очистителей", их влияния на организм мы не знаем.

Если же вы здоровы, то никакие "очистки" вам не нужны. Разве что нужно очистить свои мысли, выбросить идею о мифической загрязненности организма, о несуществующих шлаках.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Семена льна и кефир. Очищение организма. Мой опыт и результаты

Специалисты

5.0 137 отзывов Чижикова

Марина Дмитриевна Гастроэнтеролог Стаж 31 год

Врач высшей категории Приём от 3300 руб. Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре

Цветной б-р, д. 30, корп. 2

5.0 139 отзывов Ененкова

Елена Алексеевна Гастроэнтеролог Стаж 33 года

Врач высшей категории Приём от 2400 руб. Медицинский центр Моситалмед на Арбате

ул. Арбат, д. 28/1, стр.1

4.9 126 отзывов Пономарёва

Алла Васильевна Гастроэнтеролог Стаж 36 лет

Врач высшей категории Приём от 2500 руб. Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате

ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1



Клиники