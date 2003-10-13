Вы большой любитель мороженого? А знаете ли вы, что по тому какое вы или ваши знакомые любят мороженое и как его едят можно много узнать о характере самого человека.
На первый взгляд могло бы показаться, что ты человек:
В действительности за видимой решительностью кроется неуверенность в жизни и недостаточное знание людей. Твоя кажущаяся агрессивность — это всего-навсего форма самозащиты.
Ты человек довольно ранимый и осторожный в чувствах и в отношениях с окружающими тебя людьми. Ты, несомненно, очень:
Про тебя решительно можно сказать, что ты человек открытый и веселый, но не слишком склонный к:
В то же время ты стремишься взять лучшее от жизни, не очень себя утруждая.
Ты довольно замкнута и скрытна, редко позволяешь себе расслабиться. Ты предпочитаешь не идти навстречу человеку, а ждать от него первого шага. Но если кому-то удается войти к тебе в доверие, то для него ты становишься:
Тебя можно считать специалистом по поеданию мороженого, а также человеком, проявляющим интерес к миру и его обитателям. Ты не то чтобы нетерпелива, но:
Ты, без всякого сомнения, человек осторожный. Ты доверяешься другому, только изучив его досконально со всех сторон и подвергнув всевозможным и тщательным проверкам.
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