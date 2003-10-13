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Автор Петр Дерябин

Летний тест: узнай свой характер по мороженому

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Вы большой любитель мороженого? А знаете ли вы, что по тому какое вы или ваши знакомые любят мороженое и как его едят можно много узнать о характере самого человека. 

1.  Ты кусаешь мороженое зубами

На первый взгляд могло бы показаться, что ты человек:

  • агрессивный
  • и жесткий.

В действительности за видимой решительностью кроется неуверенность в жизни и недостаточное знание людей. Твоя кажущаяся агрессивность — это всего-навсего форма самозащиты.

Ты вытягиваешь язычок к мороженому

Ты человек довольно ранимый и осторожный в чувствах и в отношениях с окружающими тебя людьми. Ты, несомненно, очень:

  • романтична
  • нежна
  • но тебе недостает практичности в жизни.

Ты ешь мороженое, слизывая его с пальца

Про тебя решительно можно сказать, что ты человек открытый и веселый, но не слишком склонный к:

  • ответственности
  • и исполнению обязанностей.
Узнай характер по мороженому. мороженое
По тому какое вы или ваши знакомые любят мороженое и как его едят можно много узнать о характере самого человека

В то же время ты стремишься взять лучшее от жизни, не очень себя утруждая.

Ты ешь мороженое, полуоткрыв рот

Ты довольно замкнута и скрытна, редко позволяешь себе расслабиться. Ты предпочитаешь не идти навстречу человеку, а ждать от него первого шага. Но если кому-то удается войти к тебе в доверие, то для него ты становишься:

  • задушевным
  • отзывчивым
  • добрым 
  • и преданным другом.

 Ты медленно и аккуратно "вылизываешь" мороженое

Тебя можно считать специалистом по поеданию мороженого, а также человеком, проявляющим интерес к миру и его обитателям. Ты не то чтобы нетерпелива, но:

  • настойчива
  • и довольно упряма.

Ты ешь мороженое ложечкой или поддеваешь его кусочком вафли

Ты, без всякого сомнения, человек осторожный. Ты доверяешься другому, только изучив его досконально со всех сторон и подвергнув всевозможным и тщательным проверкам.

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