Летний тест: узнай свой характер по мороженому

Вы большой любитель мороженого? А знаете ли вы, что по тому какое вы или ваши знакомые любят мороженое и как его едят можно много узнать о характере самого человека.

1. Ты кусаешь мороженое зубами

На первый взгляд могло бы показаться, что ты человек:

агрессивный

и жесткий.

В действительности за видимой решительностью кроется неуверенность в жизни и недостаточное знание людей. Твоя кажущаяся агрессивность — это всего-навсего форма самозащиты.

Ты вытягиваешь язычок к мороженому

Ты человек довольно ранимый и осторожный в чувствах и в отношениях с окружающими тебя людьми. Ты, несомненно, очень:

романтична

нежна

но тебе недостает практичности в жизни.

Ты ешь мороженое, слизывая его с пальца

Про тебя решительно можно сказать, что ты человек открытый и веселый, но не слишком склонный к:

ответственности

и исполнению обязанностей.

По тому какое вы или ваши знакомые любят мороженое и как его едят можно много узнать о характере самого человека

В то же время ты стремишься взять лучшее от жизни, не очень себя утруждая.

Ты ешь мороженое, полуоткрыв рот

Ты довольно замкнута и скрытна, редко позволяешь себе расслабиться. Ты предпочитаешь не идти навстречу человеку, а ждать от него первого шага. Но если кому-то удается войти к тебе в доверие, то для него ты становишься:

задушевным

отзывчивым

добрым

и преданным другом.

Ты медленно и аккуратно "вылизываешь" мороженое

Тебя можно считать специалистом по поеданию мороженого, а также человеком, проявляющим интерес к миру и его обитателям. Ты не то чтобы нетерпелива, но:

настойчива

и довольно упряма.

Ты ешь мороженое ложечкой или поддеваешь его кусочком вафли

Ты, без всякого сомнения, человек осторожный. Ты доверяешься другому, только изучив его досконально со всех сторон и подвергнув всевозможным и тщательным проверкам.

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