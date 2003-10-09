Как замаскировать "простуду"

Герпес на губах или лице может доставить немало эстетических проблем. О том, как их избежать, рассказывает дерматокосметолог Наталья Голоденко.

Вирус герпеса

Не будите "спящий" вирус герпеса

Радоваться своему отражению в зеркале не приходится во время обострения герпеса. Ведь именно в этот период и появляются неприглядные высыпания — в народе их еще называют "простудой". Герпес высаживает свой "десант" на краю верхней или нижней губы, иногда на веках. От другого вида герпеса высыпания появляются на коже лица, чаще всего на щеках. Чтобы не огорчаться по поводу неэстетичных язвочек, стоит попробовать обострение герпеса предотвратить. Хотя сделать это непросто.

Общие рекомендации такие. Несмотря на темп жизни и массу проблем, старайтесь поменьше нервничать — ведь герпес зачастую начинает бушевать на фоне стресса. Не откладывая дела в долгий ящик, устраняйте эндокринологические и гинекологические недуги. Если же эти заболевания хронические, постоянно держите их под контролем. В период эпидемии гриппа, ангины меньше бывайте в людных местах, по возможности носите марлевые повязки, принимайте поливитамины.

И еще: герпес, как и многие другие хронические заболевания, как правило, обостряется при резком изменении климата. Выбирая место отдыха, советую это учитывать. Теперь, как спрятать герпес, если он появился.

Фукорцин и "зелёнка" против герпеса

Вирус герпеса "просыпается" постепенно. Сначала на том месте, где появится язвочка, губа или кожа на щеке припухает. Затем появляются чувство жжения, зуд. И только потом формируются мелкие пузырьки, которые, лопнув, образуют темную корочку. Затем корочка засыхает и отмирает.

Так вот, высыпания не появятся, если в течение 24 часов после появления первых симптомов на болезненный участок наносить кремы:

"Зовиракс",

"Ацикловир",

"Панцикловир".

Эти препараты продаются в аптеках без рецепта. Крем наносят пять раз в сутки каждые четыре часа.

Что делать, если пузырьки все-таки образовались?

В этом случае стоит потрудиться над тем, чтобы язвочка побыстрее исчезла с лица. А пока корочка не отмерла, это "украшение" можно закамуфлировать — правда, только в том случае, если оно находится на губах.

Образовавшиеся пузырьки дерматологи обычно рекомендуют по утрам и вечерам прижигать Фукорцином или "зелёнкой". К сожалению, эти яркие лекарственные составы привлекательнее вас не сделают. Поэтому, если вам нужно появиться на людях, можно воспользоваться салициловым спиртом или бесцветной жидкостью Кастеллани. Прижигать язвочку следует до тех пор, пока не образуется сухая корочка. Если этой рекомендацией пренебречь, может произойти инфицирование. Тогда герпетические высыпания еще долго не покинут ваше лицо.

Увлажнение во время обострения герпеса

Чтобы обострение герпеса не затянулось, очень важно в период пузырьковых высыпаний правильно подобрать средства для ухода за кожей. Питательные маски, кремы и другие препараты с высоким содержанием жировых компонентов стоит отложить подальше. Ведь жир — отличная среда для размножения бактерий, которые могут вызвать инфицирование язвочек.

А вот увлажняющие средства, попав на язвочки, не усилят проявление вируса. Наилучший вариант — полностью обезжиренные увлажняющие составы: гели, эмульсии. Еще один важный момент — в препарате для ухода за кожей не должно быть экстрактов экзотических растений.

А вот растения средней полосы — крапива, ромашка, лопух — при обострившемся вирусе не противопоказаны. Они могут входить в состав увлажняющего средства, но не целым букетом, а по одному.

Крапива

Эпиляция при герпесе — это провокация

Противопоказана в период обострения любая косметическая чистка кожи лица — механическая, вакуумная, ультразвуковая. Если язвочка появилась на верхней губе, то с эпиляцией усиков стоит пока подождать. Химический пилинг кожи лица также может затянуть обострение герпеса. Даже если косметолог будет аккуратным, и гликолевая кислота не попадет на язвочку, пилинг может усилить воспаление. Эта процедура способна даже распространить высыпания на слизистую поверхность век.

Тем, кто страдает герпесом, стоит пользоваться услугами исключительно дерматокосметологов.

Камуфляж для "простуды"

Единственный помощник в этом деле — декоративная косметика. Но пользоваться ею можно только при высыпаниях на губах. Если язвочки появились на щеках — никакой пудры и тонального крема. При простом пузырьковом герпесе можно наносить на кожу лица только дерматологические препараты, прописанные врачом.

Язвочку, появившуюся на губах, многие прячут от посторонних взглядов при помощи помады. Прежде всего, она не должна быть питательной. И еще: помада не должна быть темной. Насыщенный бордовый или алый цвета сделают высыпания заметнее. А вот светлые непрозрачные тона помогут язвочку скрыть.

Если большая часть язвочки расположена за границей губы, можно воспользоваться тональным кремом. Но в этом случае тон нужно наносить не на одну только язвочку, а на все лицо. Иначе "простуда" станет виднее. Затем можно воспользоваться помадой. Тональный крем должен быть обезжиренным.

Тональный крем

На память о себе "простуда" нередко "дарит" коже белые пятна. Предотвратить их появление можно, если воспользоваться питательной помадой, лучше гигиенической. Хорош также аптечный крем "Родевит". Он содержит много витаминов, хорошо заживляет, питает кожу. Любое из этих средств наносят на пораженный участок 3-4 раза в день, но только тогда, когда корочка уже отпала.

На месте язвочки может остаться небольшой рубец. Но этого не произойдет, если вы не будете удалять еще неотмершие корочки.

После обострения герпеса у любительниц позагорать нередко остаются более темные, чем основной тон кожи, пятна. Или же, напротив, — там, где были язвочки, начинают красоваться более светлые следы. Чтобы этого не произошло, перед выходом на пляж на воспаленные участки нужно нанести солнцезащитный крем. Лучше, если это средство будет обезжиренным — в виде геля или эмульсии.

Если же обострение герпеса все-таки не прошло бесследно, белые или темные пятна можно сделать незаметными при помощи тату-макияжа. К этой процедуре можно прибегнуть, если рисунок губ стал размытым, что происходит при частых обострениях герпеса.

К тату-макияжу необходимо как следует подготовиться. Ведь эта процедура, даже если она проведена по всем правилам, может спровоцировать обострение. И тогда косметический эффект татуировки будет плохим. Поэтому нужно поставить дерматолога, у которого вы наблюдаетесь, в известность о своем намерении сделать тату. Доктор назначит вам надлежащую подготовку к этой процедуре.

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