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Автор Петр Ермилин

Чем полезна морковь для организма человека

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

О пользе моркови мы попросили рассказать врача-диетолога Татьяну Викторовну КОНОВАЛОВУ.

Вся польза моркови!

Полезные свойства моркови

Морковь называют аптекой в миниатюре за редчайший состав витаминов и минеральных соединений. Морковь — одно из лучших тонизирующих, общеукрепляющих и витаминных средств. Она особенно полезна для женщин:

  • улучшает моторную функцию кишечника
  • очищает лицо
  • укрепляет волосы.

И все же основная ценность моркови — в содержании в ней каротина.

Как известно, попадая в организм человека, каротин превращается в витамин А, один из наиболее полезных для молодых женщин. Для того, чтобы ускорить этот естественный процесс переработки, необходимо, употребляя морковь в сыром виде, съедать небольшое количество жира — десертную ложку сметаны или растительного масла. А при приготовлении морковки следует в блюда добавлять достаточное количество жира.

Одно из самых действенных целительных свойств моркови связано с укреплением сетчатки глаза. Недаром все врачи мира рекомендуют ввести морковь в ежедневный рацион питания тем, кто страдает:

  • близорукостью
  • конъюнктивитами
  • блефаритами
  • ночной слепотой
  • быстрой утомляемостью глаз.

О пользе морковного сока

Осенью всем дамам, страдающим глазными болезнями, лучше принимать морковный сок — он быстрее усваивается.

Выпитый натощак морковный сок отлично "подпитает" ваши глаза на весь день. Не забудьте про ложку жира, а то сок может не пойти на пользу.

Стакан утреннего сока поможет не только глазам: это легкое слабительное справится с запорами, а следовательно:

  • оживит румянцем лицо
  • повысит тонус организма
  • поможет перенести физическую и умственную нагрузку.
Омолаживающая морковь. О лечебных свойствах полезного продукта. морковь
Морковь называют аптекой в миниатюре за редчайший состав витаминов и минеральных соединений

Морковным соком при простудах следует прополоскать горло. Сок моркови, смешанный с медом, используют при сильном кашле и охриплости, а в сочетании с молоком он помогает снять приступы бронхиальной астмы.

Сок моркови рекомендован при повышенной кислотности желудка. Стоит, однако, знать, что морковный сок не следует пить при обострении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и при энтеритах.

Высокое содержание йода позволяет рекомендовать потребление моркови при пониженной функции щитовидной железы и — в составе салатов:

  • для профилактики
  • и лечения

ожирения и атеросклероза.

Свежая морковь используется как лечебное питание при заболеваниях печени и почек, сердечно-сосудистой системы и почечно-каменной болезни. Настой семян моркови, заваренный кипятком, охлажденный и процеженный, принимают по половине стакана 3-4 раза в день, что способствует выведению песка и мелких камней. Настой ботвы, заваренный как чай, пьют при геморрое. Этот чай обладает не только лечебным, но и профилактическим эффектом.

Морковь обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием. Марлевую салфетку со свежей кашицей моркови прикладывают к гнойным ранам, свежим ожогам, местам обморожения и опухолям.

Применяется морковь и в косметологии: при сухой коже рекомендуется маска из мелконатертой моркови с добавлением яичного желтка и меда. В сочетании с лимонным соком морковь используется для удаления веснушек, угревой сыпи, прыщей и раздражений кожного покрова.

Маска из тертой моркови для волос восстанавливает структуру волосяных корней, препятствует их выпадению. Такую маску следует держать на голове не менее пятнадцати минут. Первоначально применять эту маску следует не менее пяти раз подряд, перед каждым мытьем головы, затем использовать один раз в месяц.

Омолаживающая морковь. О лечебных свойствах полезного продукта. морковный сок
Сок моркови, смешанный с медом, используют при сильном кашле и охриплости

Существует множество сортов моркови, но при покупке этого корнеплода надо знать, что наиболее "витаминизированы" морковки весом около 150 г. Чем крупнее корнеплод, тем интенсивнее он впитывает нитраты. Верхняя часть моркови всегда богаче каротином, чем нижняя, да и в кожице и мякоти его больше, чем в сердцевине. Поэтому морковку лучше чистить, соскребая тонкую верхнюю кожицу, а плоды со своего огорода лучше не чистить, а просто тщательно вымыть с щеткой.

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