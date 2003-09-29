Секреты телевизионного грима на примерах популярных ведущих

Ведущим телепрограмм можно позавидовать — на экране они всегда прекрасно выглядят. Лицо, прическа — все в идеальном порядке. Во многом это заслуга гримера. Гример спортивной редакции НТВ Анна Клюева поделилась с Pravda.Ru своими профессиональными секретами.

— Анна, я знаю, что вы работали в театре. Отличается ли театральный грим от телевизионного?

— Конечно. Театральный грим — яркий, даже немного грубоватый. Ведь нюансов макияжа зрители из зала рассмотреть все равно не смогут. Главное, чтобы грим был выразительным и черты лица актера можно было различить даже с последнего ряда.

Телевизионный грим — совсем другой. Современная телетехника очень чувствительна, поэтому яркий макияж тут совершенно ни к чему. Кроме того, любой огрех гримера на экране сразу становится заметен. Здесь основная задача — сделать свежее, чистое лицо. На мой взгляд, телевизионный макияж должен быть очень естественным.

— В своей работе вы используете только профессиональные косметические средства или обычной косметикой тоже не пренебрегаете?

— Раньше при киносъемках использовали только специальный грим. Тональный крем был зеленоватым. Потому что отечественная кинопленка, — а с другой тогда не работали, — обладала одним оригинальным свойством: она делала красный цвет суперзаметным. Так что если у человека яркий румянец или есть капилляры на коже — то на экране его лицо было просто красным. С помощью зеленого тона красный цвет успешно камуфлировали.

Сегодня никакие специфические средства как в кино-, так и телегриме не нужны. Я применяю как профессиональную косметику, так и обычную. Например, мне очень нравится рассыпчатая пудра фирмы "Коллекшен" — ее можно купить практически в любом универмаге. Постоянно пользуюсь тональным кремом "Макс Фактор". Он нежный, хорошо ложится на кожу и отлично скрывает ее недостатки.

— По какому принципу вы выбираете обычную, непрофессиональную косметику?

— Важно, чтобы косметика была матовой. Ведь и в профессиональных косметических средствах ни блесток, ни перламутра вы не найдете. На экране очень модные нынче переливы и мерцания не слишком хорошо выглядят. Хотя ведущим развлекательных телепрограмм и делают такой грим, но для новостных передач, на которых я работаю, он неприемлем. Однако это не означает, что в гриме я не учитываю тенденций моды.

Например, сегодня очень популярны нежные, пастельные тона. В таком стиле выдержан макияж Юлии Бордовских — ведущей спортивной рубрики телепрограммы "Сегодня". Светло-коричневая помада, бледно-бледно-розовые или светло-сиреневые тени, нежные, практически незаметные розоватые румяна. Юле очень идет такой макияж, и ей самой он нравится. Конечно, в зависимости от костюма ведущей оттенки губной помады, теней несколько варьируются.

— Бывает ли так, что женщина просит вас что-то изменить в гриме или использовать, скажем, ее собственную тушь для ресниц, потому что она к ней привыкла? Прислушиваетесь ли вы к такого рода пожеланиям?

— Прислушиваюсь. Грим должен нравиться женщине, только тогда она будет себя в нем чувствовать комфортно. Но пожелания бывают разные — иногда совершенно неприемлемые для телесъемок. В таких случаях я пытаюсь найти золотую середину. Скажем, женщина привыкла к коричневой помаде, которой красится уже давно, и просит меня воспользоваться именно ею. Но у этой помады холодный оттенок, а на экране все холодные тона смотрятся безжизненно. Тогда я подбираю другую помаду, тоже коричневую, но более "теплую".

Сложнее бывает, когда человек вообще отказывается от грима. Правда, такое чаще бывает с мужчинами. Женщины обычно любят делать макияж. Но вот Ирину Хакамаду пришлось убеждать в том, что стоит накрасить губы. На тон она еще согласилась, а помаду наносить категорически отказывалась. Это можно понять — она ведь практически не пользуется декоративной косметикой. Но на экране, если у женщины не накрашены губы, ее лицо сразу теряется. Можно даже глаза совсем не красить, но рот — обязательно. Тем более, что Ирина была в черном костюме. Лицо непременно нужно было оживить. Все это я ей объяснила, и она со мной согласилась.

Ирина Мирошниченко, актриса

Кстати, есть одна актриса, которая всегда гримируется и причесывается сама. Это Ирина Мирошниченко. И надо сказать, что это у нее получается неплохо. Она уже знает свое лицо и делает грим очень быстро.

— Когда смотришь на лица телеведущих, невольно удивляешься: какое они знают волшебное заклинание, что ни прыщиков, ни царапин, ни кругов под глазами никогда у них не бывает?

— Конечно, случается разное. Приходили на эфир и с окарябанными носами. Царапины легко скрыть при помощи косметики. Сначала я наношу на поврежденное место тональный крем, который несколько светлее кожи лица. Причем делаю это так, чтобы ни один миллиметр на этом участке не остался без внимания. А затем уже на все лицо — более темный тон, который совпадает с оттенком кожи.

Что касается кругов, мешков под глазами — система примерно та же. Сначала тонким слоем светлого тона покрываем область под глазами, а потом наносим общий более темный тон, в том числе и на нижние веки. При телевизионном гриме тоном покрывают и верхние веки, но в повседневной жизни это делать не обязательно.

Все незначительные дефекты — прыщики, пигментные пятна — скрывает тональный крем.

И еще — на тональный крем обязательно наношу рассыпчатую пудру. В телестудии жарко от мощных осветительных приборов, поэтому кожа лица быстро начинает блестеть. Рассыпчатая пудра делает кожу матовой, бархатистой. В повседневной жизни это косметическое средство может выручить в летнюю жару. А обладательницам жирной кожи, которая склонна к сальному блеску, без него просто не обойтись.

Правда, то, как человек выглядит на экране, во многом и от осветителей зависит. Ведь если правильно выставить свет, то дефекта кожи видно не будет. А бывало, все нормально сделаешь, а на экране человек весь какой-то сиреневатый.

— На экране многие выглядят моложе своих лет. Как это достигается?

— У гримеров есть некоторые профессиональные способы коррекции возрастных изменений лица. Некоторые из этих ухищрений любая женщина может с успехом использовать в своем ежедневном макияже.

Обычно с возрастом овал лица "расплывается". Если под подбородок и челюсти нанести более темную, чем на все лицо, рассыпчатую пудру, то этот недостаток будет менее заметен. Только не допускайте демаркационных линий — границы между темной и светлой пудрой должны быть тщательно растушеваны.

Когда делаю грим молодым женщинам, то из-за спешки, — а при съемках новостных программ нехватка времени случается частенько, — глазам могу и не уделять должного внимания. Никакой беды не будет. Если же гримируешь женщин в возрасте, то тщательный макияж глаз просто необходим. Можно использовать жидкую подводку — наносить ее на верхнее веко тонкой линией. А лучше — карандаш для глаз. Подвожу им стрелку, а потом растушевываю ее.

С годами верхние веки начинают нависать на глаза. Правда, такое бывает и в юном возрасте — из-за индивидуальных особенностей строения век. В любом случае этот недостаток можно подкорректировать. В складку верхнего века и чуть выше нее нужно нанести темные тени, а подвижную часть века оставить светлой. Под бровью стоит положить белые, можно перламутровые тени — это освежит взгляд.

— А можно ли при помощи декоративной косметики зрительно изменить черты лица?

— Если под скулы нанести пудру более темного оттенка, чем на все лицо, то лицо зрительно несколько сузится.

Широкий нос тоже поддается коррекции. Нужно нанести на переносицу светлый тон, а вдоль переносицы с обеих ее сторон — тон потемнее. Длинный нос будет выглядеть покороче, если затемнить при помощи пудры его кончик.

Посредством косметики можно сделать узкие губы более полными. Контурным карандашом обводим губы, расширяя на 1-2 мм их естественные границы. Затем наносим помаду. Оттенок помады и карандаша должен совпадать. В центр губ можно положить немного блеска — чтобы придать губам объем.

— Я заметила, что на телевидении очень мало женщин-ведущих с длинными волосами. С чем это связано?

— Длинные волосы на телеэкране не очень хорошо выглядят. Если длинные пряди уложить впереди, они закроют собой костюм. Если перекинуть их на спину — вся красота уйдет назад. Кроме того, когда ведущая сидит лицом к телезрителям — что чаще всего и бывает в новостных программах — хорошо смотрится объемная, слегка приподнятая на затылке прическа.

Екатерина Андреева

А на длинных волосах это выполнить чрезвычайно сложно. Можно делать гладкую прическу, убрав волосы в пучок или хвост — как это делает ведущая ОРТ Екатерина Андреева, — но такой вариант идет далеко не всем. Короче, для гримера длинные волосы — просто мучение. Времени на них уходит много, а хорошего результата добиться практически невозможно.

Так что, если на телевидение приходит новая ведущая с длинными волосами, максимум через неделю она начнет их укорачивать. Заканчивается все, как правило, короткой стрижкой.

Елена ГОРШКОВА

"Женское здоровье"

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