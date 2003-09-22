Как помог обычный лопух избавиться от серьёзных недугов

О том, как помог обычный лопух избавиться от серьезных недугов — экземы и сильного выпадения волос, — рассказала мастер производственного объединения "Черемуша" подмосковных Химок Елена Горелова.

— Лена, а не поделишься ли ты своими рецептами?

— С удовольствием. Я прочитала множество книг, общалась с бабушками — собирательницами трав, и, почерпнув из этого всего знания, испробовала на себе и получила результат. И как человек, получивший результат, могу поделиться опытом.

— Итак, лопух, в народе дедовник, репейник, репяшник — что же он лечит?

— Легче назвать, чего он не лечит.

И почки,

и печень,

и эндокринную систему,

и кожу,

и систему кровообращения.

Надо только умело пользоваться им.

— Ты имеешь в виду сроки сбора, условия заготовки и хранения?

— Да, конечно. Это имеет большое значение. Например, корни лопуха нужно собирать в конце апреля — начале мая и с августа до ноября.

Почему так? За лето корень лопуха набирает сок и содержит в себе максимальное количество целебных свойств. Осенью вы собираете корни первого года жизни растения. На зиму корни сохраняются в земле и не теряют своих свойств. Собрав их ранней весной, вы получите те же лечебные свойства. Это будет уже второй год жизни растения, но летом его корень станет деревянистым и непригодным для лекарственных целей.

Собирать корни надо в сухую погоду. Выкопать лопатой, отряхнуть от земли и очистить вручную. В целости коры корней особая целебная сила. Поэтому нельзя очищать их щетками, промывать водой — от этого начинаются бродильные процессы и сила уходит. Но надо помнить, что свежие корни не выдерживают хранения и бесполезны уже на следующий день. Поэтому надо или сразу использовать выкопанное растение, или сушить его — под потолком, где температура достигает 40оС, а также в темноте под железной крышей. Можно воспользоваться духовкой, но только теплой, а не перегретой, предварительно разрезав корни вдоль на длинные дольки. Хранить корни следует в ящиках, выложенных бумагой. Листья собирают в течение всего лета и сушат обычным способом, семена — осенью, в сухую погоду.

— А как узнать лопух первого года жизни?

— Просто. У него нет еще цветочных корзинок.

— С чего ты начала свое лечение?

— С очищения организма. Для этого надо две столовые ложки семян лопуха залить двумя стаканами кипятка, настоять ночь в термосе, пить по полстакана 4 раза в день через 10-15 минут после еды. Или, если на дворе лето, снять листья и черенок у самого основания, промыть, пропустить через мясорубку, отжать и пить сразу.

Одновременно с этим я принялась за волосы. Вот один из способов.

20 г измельченного корня лопуха залить в эмалированной посуде стаканом кипятка, накрыть крышкой, нагревать на водяной бане 30 минут, охладить при комнатной температуре в течение 15 минут, процедить, отжать, перелить в стеклянную посуду с пробкой и обильно смачивать больные места. Таким раствором лечится не только выпадение волос, но и лишай, и кожный зуд.

За экзему я принялась одновременно с очисткой.

20 г сухих измельченных корней лопуха надо залить 1 стаканом кипяченой воды, варить 10-15 минут на слабом огне, настоять некоторое время, остудить и процедить. Смачивать этим настоем больные места не только при экземе, но и при кожном зуде, угрях, фурункулах. А при выпадении волос втирать в корни или полоскать волосы после мытья головы.

лопух

Внутрь при этом я применяла следующее:

15 г измельченных корней лопуха заваривала кипятком, процеживала, отжимала, помещала это в стеклянную бутылку с плотной крышкой. Принимала по столовой ложке 4 раза в день перед едой. Хранить это можно в темном прохладном месте не более двух дней.

Для компрессов при экземах, дерматитах нужно столовую ложку корня лопуха залить двумя стаканами кипятка и кипятить 30 минут. Выбирайте любой рецепт в зависимости от времени года, наличия сырья. Но, напоминаю, не злоупотребляйте применением настоек, отваров внутрь одновременно.

— Что ж, результаты такого твоего лечения налицо. А что и как можно заготовить впрок?

— Во-первых, летом можно заготовить сок.

Свежие, выкопанные корни быстро промыть холодной водой и быстро натереть на терке, чтобы не окислились на воздухе. Хорошо этим свежим соком сразу же смазать кожу головы. А впрок консервировать со спиртом. Втирать такой консервант, разбавляя пополам с водой, 2-3 раза в неделю.

репейное масло

Репейное масло лучше и выгоднее готовить в домашних условиях.

На 75 г измельченных корней лопуха 200 мл миндального, подсолнечного или вазелинового масла. Настоять сутки. После этого варить на медленном огне, помешивая, чтобы не подгорело. Процедить и слить в бутылку. Зимой можете протирать им голову за 1-2 часа до мытья.

Листья лопуха собирают в течение всего лета.

Галина АСТАФЬЕВА

"Женское здоровье"

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