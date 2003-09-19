Леденцовая диета против чувства голода

Самой модной диетой становится так называемая конфетная диета. Наша журналистка получила задание испытать ее на себе.

Суть диеты на леденцах

Как стало известно в ходе долгих расспросов, такая сладкая диета пришла к нам от альпинистов и заядлых походников. Они уже давно заметили, что леденцы прекрасно подавляют голод, не отягощая при этом желудок.

Эти замечательные качества тут же подметили подруги альпинистов и тоже приняли к сведению эти достоинства карамелек, а затем и сами стали использовать их в качестве средства для похудения.

Итак, суть диеты состоит в том, что традиционные приемы пищи заменяются леденцами. В среднем за день рассасывается одна пачка конфет, что составляет примерно 75 граммов. Если похудеть надо быстро, то кроме леденцов есть больше ничего нельзя.

Если же вы хотите похудеть на 2-3 килограмма в месяц, традиционные приемы пищи до 16 часов сохраняются, а леденцами заменяется только:

ужин

и гасятся все вечерние и ночные приступы голода.

Вы можете сами составить себе индивидуальную программу похудения и использовать эту диету, скажем, один раз в неделю — в качестве разгрузочного дня.

В своем эксперименте я сначала использовала леденцы разных фирм, например:

Bon Paris,

Sula и других.

Потом подруга посоветовала использовать витаминизированные карамельки, которые продаются во многих аптеках. На первую неделю я выбрала себе строгую программу и не ела ничего, кроме этих конфет. За первый день я похудела на 1,2 килограмма и чувствовала себя довольно комфортно. Леденцы прекрасно подавляют голод, и есть мне не хотелось совершенно. Кстати, что немаловажно, энергии не убавилось.

За второй и третий дни диеты я без особых усилий стала легче еще на 1,8 килограмма. Похудение пошло немного медленнее, но самочувствие не ухудшилось. В последующие четыре дня похудение происходило примерно по 0,5 килограмма в день. Таким образом, за первую неделю я похудела на 5 килограммов, и надобность в столь строгом режиме питания отпала.

Постепенно надо было возвращаться к прежнему типу питания. Чтобы старания не пропали даром, не стоит сразу набрасываться на еду. На второй неделе восстановите только завтрак, и вы будете продолжать худеть примерно на 2 килограмма в неделю. На третьей неделе можно вернуть в полном объеме обед, и в этом случае похудение будет продолжаться в среднем на 1 килограмм в неделю. Если вы довольны результатом, курс можно закончить. Но в любом случае полезно устраивать раз в неделю профилактические разгрузочные дни.

Преимущества "леденцовой диеты"

"Леденцовая" диета имеет ряд преимуществ перед другими способами похудения:

1. Большинство диет опасны тем, что после их завершения, а также и непосредственно во время курса непреодолимо тянет на сладенькое, и многие в конце концов не выдерживают.

Скажу сразу: "леденцовая" диета лишена этого порока напрочь. Наоборот, уже после четырех дней курса на сладенькое не тянет совсем, ну а после двух недель такой диеты вы не захотите его еще очень-очень долго, а значит, эффект будет сохраняться и после завершения курса диеты.

2. Многие диеты основаны на потреблении низкокалорийных продуктов. В этом случае для насыщения организма требуется большое количество этих продуктов, в результате чего вы рискуете растянуть себе желудок, и по окончании диеты, когда вы вновь перейдете на более калорийные продукты, организм будет требовать прежнего их объема. Нетрудно догадаться, что очень и очень скоро сброшенные килограммы вернутся, а вместе с ними могут появиться и новые.

Как стало известно в ходе долгих расспросов, такая сладкая диета пришла к нам от альпинистов и заядлых походников

3. Часто мы забываем о том, что человек должен выпивать около двух литров жидкости в день. При "леденцовой" диете забыть об этом вам не удастся при всем желании — организм сам будет настойчиво напоминать вам об этом.

4. Все диетические препараты стоят дорого, а пачка леденцов обойдется вам в 10-20 рублей в день.

5. Если вам уж очень надоели карамельки, чередуйте эту диету с:

фруктовой

или молочной.

Кстати, не следует забывать, что при такой "сладкой" диете встает острая необходимость пополнения запаса кальция в организме.

Для этого нужно принимать его либо в таблетках, либо использовать богатые этим элементом продукты. Например, в день хорошо выпивать по два стакана молока или дополнять сладкую диету нежирным творогом.

6. Если вы будете чистить зубы три-четыре раза в день или полоскать рот специальным раствором, вы не только сможете избавиться от постоянного сладковатого привкуса во рту, но и надежно защитите свои зубы от кариеса.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.