17 разных и важных вопросов о витаминах

Чтобы справиться с авитаминозом, нужно, как известно, принимать витамины. Но какие и сколько? На вопросы отвечает кандидат химических наук Светлана Вереникина.

1. Полезнее ли натуральные витамины?

Витамин, выделенный из натурального источника в чистом виде, абсолютно идентичен своему синтетическому аналогу. Но если вы примете тот же витамин в составе природного продукта, например, не аскорбинку, а сок лимона, то он в некоторых случаях может подействовать более эффективно. Ведь там он сочетается с другими активными веществами. Особенно это касается продуктов, богатых витамином С:

брусники,

шиповника,

сладкого красного перца,

черной смородины,

лимона вместе с цедрой,

квашеной капусты.

2. Правда ли, что большие дозы витамина С могут вызвать образование камней в почках?

Это случается, хотя и редко. Большинство ученых убеждены, что этот витамин не вреден. Но все же принимать его в больших дозах можно только кратковременно, в лечебных целях. Потому что его избыток выводится из организма с мочой, и на почки ложится большая нагрузка.

3. На самом ли деле витамин С защищает от простуд?

Результаты многих экспериментов, увы, слегка разочаровывают. Те, кто принимал этот витамин, и те, кто не принимал, простужались с одинаковой частотой. Но при сравнении количества дней болезни и тяжести ее течения оказалось, что принимавшие витамин С перенесли простуду легче и быстрее. Он гораздо лучше смягчает все симптомы, чем многие другие средства.

4. Говорят, что дополнительный прием витамина D укрепляет кости. Так ли это?

Это верно. Но для большинства людей его дополнительного приема не требуется. В избыточном количестве этот витамин может быть токсичен, особенно для детей. Он вызывает хрупкость костей.

5. Правда ли, что нехватка витамина Е вызывает бесплодие?

Да, вызывает. Кроме того, может произойти истощение мышечной ткани и преждевременное старение кожи. Витамин Е защищает от сердечных недугов и нервных расстройств, от вреда, наносимого курением и загрязненным воздухом. Им богаты масло из проросшей пшеницы, цельные злаки, растительные масла, зеленые овощи, яичный желток, шоколад.

Витамин Е

6. Где хранить витамины?

Лучше всего в темном прохладном месте. Но не в холодильнике, так как при этом может конденсироваться влага, разлагающая препараты. Но главное — они должны быть недоступны детям. Особенно это касается препаратов с железом. В больших дозах оно весьма токсично и может вызвать у детей разрушение печени.

7. Как лучше принимать витамины: за один раз или растянуть их на целый день?

Лучше принимать в небольших количествах в течение дня во время еды. Так они усваиваются лучше. Кроме того, витамины следует запивать водой или соком. Не глотайте их всухую — жидкость способствует лучшей усвояемости.

8. Иногда после приема поливитаминов цвет мочи меняется на ярко-желтый. Опасно ли это?

Нет, не опасно. Это происходит из-за того, что организм освобождается от избыточного рибофлавина, имеющего характерный желтый цвет.

9. Можно ли получить все необходимые витамины, будучи вегетарианцем?

Обычно вегетарианцы получают все нужные питательные вещества из своей пищи. А витаминов С, Е и бета-каротина — даже больше, чем все остальные. Но у тех, кто исключает из рациона молочные продукты, может возникнуть дефицит витаминов D и В12. Женщинам-вегетарианкам нужно есть как можно больше богатых кальцием зеленых овощей и цитрусовых, пить поливитамины и не отказываться от молока и яиц. Ведь растительные белки не могут заменить животные по своей питательной ценности.

10. Влияет ли витамин С на усвоение железа из пищи?

Он увеличивает усвоение железа из продуктов растительного происхождения и не влияет на усвоение его из мяса. Если вы вегетарианка и беспокоитесь о количестве получаемого вами железа, принимайте дополнительно витамин С.

Витамин C

11. Какие витамины лучше всего борются с весенней сухостью и шелушением кожи?

Витамины А и Е, пантотеновая кислота, биотин. Желательно принимать их всю весну, особенно если вы на диете с низким содержанием жиров. Очень полезны для кожи пивные дрожжи и пророщенные зерна пшеницы. Эти витамины входят и в состав многих косметических средств. Но ни один крем, даже самый лучший, не может восполнить их нехватку.

12. Что лучше принимать — витамин А или бета-каротин?

Полезнее принимать именно бета-каротин. Организм сам выделит из него столько витамина А, сколько он сможет переработать. Это и безопаснее, поскольку в чистом виде витамин А в больших дозах токсичен. Передозировка может вызывать ломкость костей, особенно у молодых женщин.

13. Правда ли, что в капусте содержатся витамины, предотвращающие рак?

Да, но это не витамины, а особые вещества, защищающие от онкологических заболеваний. И их особенно много в капусте белокочанной, цветной, брокколи и в шпинате.

14. Разрушает ли витамины еда из "Макдональдса"?

Такая еда, а это рафинированная пища с большим количеством сахара и жиров, не разрушает витамины. Но она заставляет организм их расходовать. И это лишний раз подчеркивает тот вред, который мы наносим здоровью, каждый день перекусывая в ресторанах быстрого обслуживания.

15. Можно ли принимать в качестве витамина С чистую аскорбиновую кислоту?

Да. Она продается в аптеках в виде порошка. Таблетки аскорбинки с глюкозой имеют свои нюансы. Туда входят наполнители. Порошок удобен — его можно добавлять в чай или воду по вкусу для всей семьи. Аскорбиновая кислота нейтрализует многие вредные вещества, хороша для профилактики стрессов.

16. Есть ли витамины в лекарственных растениях?

Да, и почти во всех. Например, в листьях крапивы двудомной (urtica dioica L.) витамина С вдвое больше, чем в ягодах черной смородины.

Крапива

Это растение является очень ценным витаминным продуктом. Даже витамина А в ней больше, чем в моркови и облепихе. Витамином С богаты

чистотел,

череда,

цветы липы,

листья мать-и-мачехи,

березовые почки,

зверобой,

душица,

листья и цветы одуванчика.

Бета-каротин содержится в цветах липы, в мяте перечной, календуле, ромашке аптечной, в траве и цветках тысячелистника, мать-и-мачехи, корне девясила. Витаминов группы В много в

крапиве двудомной,

корнях девясила,

семенах,

абрикосовых косточках.

17. Как лучше готовить овощи, чтобы сохранить в них максимальное количество витаминов?

Лучше готовить в микроволновой печи или на пару. Воды используйте как можно меньше — она вымывает большинство витаминов и микроэлементов. Свежие овощи режьте только перед подачей на стол и желательно покрупнее, потому что витамин С разрушается под действием света и воздуха. Таким же разрушителем может стать и присутствующий в салате свежий огурец и пищевой уксус. Поэтому лучше заправлять овощи лимонным соком, рассолом квашеной капусты или растительным маслом.

Свекла и особенно ее сок способствуют снижению артериального давления благодаря содержанию в ней большого количества магния.

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