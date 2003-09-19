Чтобы справиться с авитаминозом, нужно, как известно, принимать витамины. Но какие и сколько? На вопросы отвечает кандидат химических наук Светлана Вереникина.
1. Полезнее ли натуральные витамины?
Витамин, выделенный из натурального источника в чистом виде, абсолютно идентичен своему синтетическому аналогу. Но если вы примете тот же витамин в составе природного продукта, например, не аскорбинку, а сок лимона, то он в некоторых случаях может подействовать более эффективно. Ведь там он сочетается с другими активными веществами. Особенно это касается продуктов, богатых витамином С:
2. Правда ли, что большие дозы витамина С могут вызвать образование камней в почках?
Это случается, хотя и редко. Большинство ученых убеждены, что этот витамин не вреден. Но все же принимать его в больших дозах можно только кратковременно, в лечебных целях. Потому что его избыток выводится из организма с мочой, и на почки ложится большая нагрузка.
3. На самом ли деле витамин С защищает от простуд?
Результаты многих экспериментов, увы, слегка разочаровывают. Те, кто принимал этот витамин, и те, кто не принимал, простужались с одинаковой частотой. Но при сравнении количества дней болезни и тяжести ее течения оказалось, что принимавшие витамин С перенесли простуду легче и быстрее. Он гораздо лучше смягчает все симптомы, чем многие другие средства.
4. Говорят, что дополнительный прием витамина D укрепляет кости. Так ли это?
Это верно. Но для большинства людей его дополнительного приема не требуется. В избыточном количестве этот витамин может быть токсичен, особенно для детей. Он вызывает хрупкость костей.
5. Правда ли, что нехватка витамина Е вызывает бесплодие?
Да, вызывает. Кроме того, может произойти истощение мышечной ткани и преждевременное старение кожи. Витамин Е защищает от сердечных недугов и нервных расстройств, от вреда, наносимого курением и загрязненным воздухом. Им богаты масло из проросшей пшеницы, цельные злаки, растительные масла, зеленые овощи, яичный желток, шоколад.
6. Где хранить витамины?
Лучше всего в темном прохладном месте. Но не в холодильнике, так как при этом может конденсироваться влага, разлагающая препараты. Но главное — они должны быть недоступны детям. Особенно это касается препаратов с железом. В больших дозах оно весьма токсично и может вызвать у детей разрушение печени.
7. Как лучше принимать витамины: за один раз или растянуть их на целый день?
Лучше принимать в небольших количествах в течение дня во время еды. Так они усваиваются лучше. Кроме того, витамины следует запивать водой или соком. Не глотайте их всухую — жидкость способствует лучшей усвояемости.
8. Иногда после приема поливитаминов цвет мочи меняется на ярко-желтый. Опасно ли это?
Нет, не опасно. Это происходит из-за того, что организм освобождается от избыточного рибофлавина, имеющего характерный желтый цвет.
9. Можно ли получить все необходимые витамины, будучи вегетарианцем?
Обычно вегетарианцы получают все нужные питательные вещества из своей пищи. А витаминов С, Е и бета-каротина — даже больше, чем все остальные. Но у тех, кто исключает из рациона молочные продукты, может возникнуть дефицит витаминов D и В12. Женщинам-вегетарианкам нужно есть как можно больше богатых кальцием зеленых овощей и цитрусовых, пить поливитамины и не отказываться от молока и яиц. Ведь растительные белки не могут заменить животные по своей питательной ценности.
10. Влияет ли витамин С на усвоение железа из пищи?
Он увеличивает усвоение железа из продуктов растительного происхождения и не влияет на усвоение его из мяса. Если вы вегетарианка и беспокоитесь о количестве получаемого вами железа, принимайте дополнительно витамин С.
11. Какие витамины лучше всего борются с весенней сухостью и шелушением кожи?
Витамины А и Е, пантотеновая кислота, биотин. Желательно принимать их всю весну, особенно если вы на диете с низким содержанием жиров. Очень полезны для кожи пивные дрожжи и пророщенные зерна пшеницы. Эти витамины входят и в состав многих косметических средств. Но ни один крем, даже самый лучший, не может восполнить их нехватку.
12. Что лучше принимать — витамин А или бета-каротин?
Полезнее принимать именно бета-каротин. Организм сам выделит из него столько витамина А, сколько он сможет переработать. Это и безопаснее, поскольку в чистом виде витамин А в больших дозах токсичен. Передозировка может вызывать ломкость костей, особенно у молодых женщин.
13. Правда ли, что в капусте содержатся витамины, предотвращающие рак?
Да, но это не витамины, а особые вещества, защищающие от онкологических заболеваний. И их особенно много в капусте белокочанной, цветной, брокколи и в шпинате.
14. Разрушает ли витамины еда из "Макдональдса"?
Такая еда, а это рафинированная пища с большим количеством сахара и жиров, не разрушает витамины. Но она заставляет организм их расходовать. И это лишний раз подчеркивает тот вред, который мы наносим здоровью, каждый день перекусывая в ресторанах быстрого обслуживания.
15. Можно ли принимать в качестве витамина С чистую аскорбиновую кислоту?
Да. Она продается в аптеках в виде порошка. Таблетки аскорбинки с глюкозой имеют свои нюансы. Туда входят наполнители. Порошок удобен — его можно добавлять в чай или воду по вкусу для всей семьи. Аскорбиновая кислота нейтрализует многие вредные вещества, хороша для профилактики стрессов.
16. Есть ли витамины в лекарственных растениях?
Да, и почти во всех. Например, в листьях крапивы двудомной (urtica dioica L.) витамина С вдвое больше, чем в ягодах черной смородины.
Это растение является очень ценным витаминным продуктом. Даже витамина А в ней больше, чем в моркови и облепихе. Витамином С богаты
Бета-каротин содержится в цветах липы, в мяте перечной, календуле, ромашке аптечной, в траве и цветках тысячелистника, мать-и-мачехи, корне девясила. Витаминов группы В много в
17. Как лучше готовить овощи, чтобы сохранить в них максимальное количество витаминов?
Лучше готовить в микроволновой печи или на пару. Воды используйте как можно меньше — она вымывает большинство витаминов и микроэлементов. Свежие овощи режьте только перед подачей на стол и желательно покрупнее, потому что витамин С разрушается под действием света и воздуха. Таким же разрушителем может стать и присутствующий в салате свежий огурец и пищевой уксус. Поэтому лучше заправлять овощи лимонным соком, рассолом квашеной капусты или растительным маслом.
Свекла и особенно ее сок способствуют снижению артериального давления благодаря содержанию в ней большого количества магния.
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