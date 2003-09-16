Диета по группе крови: правильное питание

Уникальный метод оздоровления и похудения предложили миру американские натуропаты, диетологи Джеймс и Питер Д'Адамо. В его основе — питание, соответствующее группе крови человека. В чем же его суть?

"Несъедобные" лектины

Отец и сын Д`Адамо утверждают: одинаково полезной диеты для всех не существует. Именно этим можно объяснить тот факт, что один и тот же режим питания кому-то помогает оздоровиться и сбросить вес. У других людей не вызывает никаких положительных сдвигов. А у третьих и вовсе ослабляет организм и приводит к ухудшению самочувствия.

Разгадка этого феномена, как полагают ученые, кроется в особенностях человеческой крови. Группа крови — это "генетический отпечаток" каждого из нас. Данная каждому из нас от рождения группа крови определяет и предрасположенность к болезням, и необходимый режим питания, и уровень физических нагрузок.

Если в течение жизни мы едим не то, что "требует" наша кровь, организм как бы начинает бороться с потребляемой пищей. Иммунная система так устроена, что в ответ на вторжение любого "чужака":

вируса,

микроба,

бактерии,

она начинает вырабатывать свою химическую защиту — антитела. Антитела связываются с непрошенными гостями и таким образом обезвреживают "противников". Так вот, между кровью и пищей тоже происходит химическая реакция.

Оказывается, в пище содержатся особые белки — лектины, которые обладают склеивающим свойством. Если белковые лектины несовместимы с группой крови, они "нападают" на органы:

печень,

почки,

мозг,

желудок.

И в этой области кровь начинает с ними сражаться. Происходит склеивание кровяных клеток. А если пища для данной группы крови полезна, такой эффект отсутствует. Все это подтверждено научными исследованиями.

Чтобы понять принцип взаимодействия крови и пищи, достаточно вспомнить пример с донорством. Все знают, что одна и та же группа крови подходит далеко не всем. В кровь второй группы можно влить кровь первой и второй. Четвертая группа принимает кровь от любого человека. А первой группе подходит только ее родная первая. Если это правило нарушить, чужая кровь будет принята организмом "в штыки". Она просто-напросто свернется.

Все это, конечно, не значит, что нужно бояться любой пищи. Прежде всего надо знать, что лектинами насыщены:

бобовые растения,

морепродукты,

овощи,

злаки.

Морепродукты

Полностью исключить их из рациона очень трудно.

Выход таков: избегать продуктов с лектинами, вызывающими склеивание именно ваших клеток. Например, самый распространенный лектин — пшеничная клейковина — связывается со слизистой оболочкой тонкого кишечника, создавая сильное воспаление в основном у людей с первой группой крови.

Зов предков

Чтобы выяснить, какие продукты какой группе крови подходят, ученым пришлось заняться исследованиями. Большую роль на этом этапе играл экскурс в историю. Как известно, все ныне существующие четыре группы крови появились не в один день. Они возникали в процессе эволюции. По мере того, как менялись условия и образ жизни, занятия, режим и стиль питания.

Обладатели первой группы — самые древние люди — были охотниками и питались мясом и рыбой. Когда живности на всех стало не хватать, люди начали осваивать землю и ее пищевые дары — злаки. Необходимость выживания привела к генетической мутации — из первой группы крови выделилась вторая.

Следующую группу — третью, или группу В, — породили климатические перемены. Ее обладателями стали:

фермеры,

скотоводы.

Данная каждому из нас от рождения группа крови определяет и предрасположенность к болезням, и необходимый режим питания, и уровень физических нагрузок.

Соответственно, их основное питание состояло из:

мяса,

продуктов переработки молока.

Четвертая группа крови возникла в результате смешения "носителей" группы А и "носителей" группы В. Она имеет свойства обеих групп-"прародителей", причем как положительные, так и отрицательные.

Из всего этого ученые сделали вывод. В группу крови "впечатано" наследство наших предков, с которым нужно считаться. Несмотря на то, что мы живем в XХI веке, нам необходимо учитывать особенности питания и поведения "предков по крови". При этом, разумеется, сделав поправку на достижения цивилизации.

С чего начать?

Прежде всего, разумеется, нужно узнать свою группу крови, если вы до сих пор этого не сделали. Далее американские диетологи советуют проконсультироваться с врачом насчет перехода к "диете по крови".

Ведь при некоторых заболеваниях людям предписывают строгие лечебные диеты, нарушать которые врач запрещает. И даже совсем здоровым людям не стоит переходить на новый режим питания "залпом". Лучше постепенно исключать "вредные" продукты и увеличивать долю особо полезных. Понаблюдайте за реакциями вашего организма.

Питаясь в соответствии со своей группой крови, у вас не будет необходимости считать калории. Если есть правильные и полезные для своей крови продукты, вес будет уменьшаться сам собой. Но следить за размерами порций при этом все же надо. Если вы едите слишком много даже "своей" пищи, вес будет набираться независимо от того, какие продукты "проваливаются" в желудок.

Для каждого типа крови все группы продуктов Д`Адамо разделили на три категории: особо полезные, нейтральные и те, употребления которых нужно избегать.

Группа крови 0 (I)

Особо полезные продукты: баранина, говядина, телятина, печень, сердце, лосось, окунь, палтус, осетр, форель, сельдь, скумбрия, треска, щука, оливковое и льняное масла, грецкие орехи, тыквенные семечки, брокколи, листовая капуста, кольраби, жгучий перец, лук-порей, пастернак, петрушка, хрен, чеснок, шпинат, инжир, сливы, чернослив, ананасовый, сливовый, вишневый соки, содовая вода, мята, липа, хмель, шиповник.

Льняное масло

Нейтральные продукты: курица, индейка, утка, кролик, белуга, камбала, тунец, кальмары, карп, креветки, мидии, раки, домашний сыр, сливочное масло, козий и соевый сыр, рапсовое, кунжутное масла, кедровые орехи, миндаль, семена подсолнечника, фундук, белая фасоль, зеленый горошек, черные бобы, рис, просо, ячмень, гречка, ржаной хлеб, морковь, огурцы, редька, свекла, помидоры, укроп, тыква, абрикосы, ананасы, арбузы, бананы, виноград, черника, вишня, груши, дыня, малина, киви, смородина, яблоки, клюква, хурма, гранат, грейпфрут и соки из этих фруктов, овощные соки, горчица, мед, сахар, соль, шоколад, пиво, зеленый чай, красное и белое вино, ромашка, шалфей, чабрец, тысячелистник.

Избегать такие продукты, как: свинина, гусь, икра, копченый лосось, зубатка, соленая и маринованная сельдь, йогурт, кефир, молоко, мороженое, сыр, арахисовое и кукурузное масла, арахис, орехи кешью, фисташки, обыкновенная овощная фасоль, чечевица, темные бобы, кукуруза, овсянка, пшеница, продукты из смеси злаков, макароны, баклажаны, тепличные грибы, капуста, картофель, маслины, апельсины, ежевика, клубника, кокосы, апельсиновый, капустный, яблочный соки, яблочный сидр, кофе, черный чай, эхинацея, зверобой, алоэ, лист сенны, уксус.

Группа крови А (II)

Особо полезные продукты: лососевые рыбы, окунь, карп, форель, скумбрия, треска, соевые молоко и сыр, льняное и оливковое масла, арахис, тыквенные семечки, стручковая фасоль, черные бобы, чечевица, гречиха, ржаная, рисовая, овсяная мука, листовая капуста, брокколи, кольраби, морковь, пастернак, петрушка, тыква, хрен, чеснок, шпинат, абрикосы, ананасы, брусника, вишня, грейпфруты, ежевика, изюм, инжир, клюква, лимоны, сливы, черника, чернослив, соки из перечисленных фруктов и ягод, зеленый чай, горчица, кофе, красное вино, алоэ, боярышник, валериана, женьшень, зверобой, ромашка, эхинацея, шиповник.

Ананасы

Нейтральные продукты: курица, индейка, осетр, щука, домашний сыр, йогурт, кефир, плавленый сыр, козье молоко, рапсовое масло, грецкие и кедровые орехи, миндаль, маковое семя, семена подсолнечника, фундук, белая фасоль, зеленый горошек, кукуруза, рис, ячмень, овес, ржаной хлеб, огурцы, брюква, редька, зеленый лук, свекла, сельдерей, спаржа, цветная капуста, арбузы, виноград, гранаты, груши, дыня, клубника, киви, смородина, крыжовник, малина, персики, финики, хурма, яблоки, виноградный, капустный, клюквенный, огуречный, яблочный соки, пиво, мед, чай, содовые напитки, соль, шоколад, джемы, желе, белое вино, мята, липа, хмель, шалфей.

Избегать: баранина, говядина, свинина, утка, печень, сердце, кролик, гусь, палтус, белуга, икра, кальмары, креветки, копченый лосось, моллюски, пикша, зубатка, раки, соленая и маринованная сельдь, сливочное масло, мороженое, молоко, прессованный творог, сыры, арахисовое, кукурузное масла, орехи кешью, фисташки, обыкновенная овощная фасоль, темные и красные бобы, проросшая пшеница.

Группа крови В (III)

Особо полезные продукты: баранина, кролик, лососевые рыбы, камбала, палтус, окунь, осетр, черная икра, пикша, треска, скумбрия, щука, домашний сыр, кефир, йогурт, прессованный творог, козье молоко, оливковое масло, темные бобы, обыкновенная овощная фасоль, овсянка, просо, рис, пшено, хрустящие хлебцы, баклажаны, белокочанная и краснокочанная, брюссельская, листовая капуста, брокколи, жгучий перец, морковь, пастернак, петрушка, свекла, цветная капуста, ананасы, бананы, виноград, клюква, сливы, соки из этих фруктов и ягод, зеленый чай, женьшень, мята, листья малины, шалфей, шиповник.

Капуста

Нейтральные продукты: говядина, телятина, печень, индейка, кальмары, карп, зубатка, форель, сельдь, сливочное масло, молоко, сыры, в том числе из сои, льняное масло, жир печени трески, грецкие орехи, миндаль, белая фасоль, зеленый и стручковый горошек, стручковая фасоль, бурый рис, тепличные грибы, картофель, кольраби, лук, огурцы, тыква, укроп, хрен, цикорий, чеснок, шпинат, цуккини, абрикосы, апельсины, арбузы, брусника, вишня, грейпфруты, груша, дыня, ежевика, клубника, изюм, инжир, киви, смородина, крыжовник, лимоны, малина, манго, финики, черника, чернослив, яблоки, фруктовые и овощные соки, мед, шоколад, горчица, майонез, боярышник, валериана, зверобой, ромашка, лопух, эхинацея, красное и белое вино, кофе, чай, пиво.

Избегать: свинина, утка, курица, гусь, белуга, крабы, креветки, мидии, копченый лосось, раки, угорь, мороженое, плавленый сыр, арахисовое, кукурузное, подсолнечное масла, кедровые орехи, маковое семя, орехи кешью, семена подсолнечника, тыквенные семечки, фисташки, фундук, черные бобы, чечевица, кукуруза, пшеница, ячмень, зерновой хлеб из нескольких злаков, ржаной хлеб, маслины, редька, помидоры, тофу, томатный сок, желатин, корица, кетчуп, алоэ, лист сенны, липа, хмель, содовые напитки.

Группа крови АВ (IV)

Особо полезные продукты: баранина, кролик, индейка, лососевые рыбы, окунь, форель, осетр, скумбрия, треска, щука, домашний сыр, йогурт, кефир, козье молоко, сметана, прессованный творог, оливковое масло, арахис, грецкие орехи, сладкие каштаны, темные и красные бобы, чечевица, овсянка, рис, пшено, ржаной хлеб, хрустящие хлебцы, баклажаны, листовая капуста, брокколи, огурцы, свекла, цветная капуста, сельдерей, петрушка, чеснок, тофу, ананасы, виноград, вишня, инжир, киви, клюква, крыжовник, лимоны, сливы, виноградный, капустный, клюквенный, морковный и вишневый соки, хрен, зеленый чай, боярышник, женьшень, ромашка, эхинацея, шиповник, кофе.

Кофе

Нейтральные продукты: печень, икра, кальмары, карп, мидии, зубатка, сельдь, плавленый и твердый сыр, арахисовое, рапсовое и льняное масла, жир печени трески, кедровые орехи, миндаль, орехи кешью, фисташки, зеленый горошек, стручки гороха, проросшая пшеница, ячмень, зерновой хлеб из нескольких злаков, макароны, белокочанная капуста, тепличные грибы, зеленый лук, картофель, кольраби, маслины, морковь, помидоры, тыква, спаржа, хрен, шпинат, цикорий, абрикосы, арбузы, груши, дыня, ежевика, клубника, малина, мандарины, персики, финики, черника, чернослив, яблоки, грейпфруты и соки из перечисленных фруктов, мед, сахар, соль, шоколад, горчица, майонез, валериана, мята, шалфей, красное и белое вино, пиво.

Избегать: говядина, свинина, телятина, курица, утка, гусь, палтус, белуга, камбала, креветки, пикша, копченый лосось, раки, соленая и маринованная сельдь, угорь, сливочное масло, мороженое, молоко, кукурузное и подсолнечное масла, маковое семя, семена подсолнечника, тыквенные семечки, фундук, обыкновенная овощная фасоль, черные бобы, кукуруза, сладкий и жгучий перец, редька, апельсины, бананы, гранаты, кокосы, манго, хурма, апельсиновый сок, кетчуп, алоэ, лист сенны, липа, хмель, содовые напитки, черный чай.

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