Цветолечение: практические рекомендации на каждый день

Московская пенсионерка Валентина Ивановна Алексина — человек увлеченный. Один из ее страстных интересов — практическое изучение цветолечения . Она верит, что цвет, с которым соприкасается человек, способен влиять на самочувствие и настроение. Каким образом?

Ра-терапия: лечение цветами радуги

Древние восточные целители считали, что уникальная способность цвета заключается в его возможностях врачевать тела и души. В Древней Индии, Китае, Египте, Лаосе и других странах Востока существовало даже направление медицины — ра-терапия. Лечение цветами радуги.

Древние мудрецы не были ортодоксами и признавали, что энергетические особенности каждого человека уникальны и неповторимы. А следовательно, для каждого благотворны особые цвета и их оттенки. Тем не менее они создали разумную систему влияния цветов на человеческий организм. Она основана на индивидуальных свойствах каждого цвета.

Белый цвет укрепляет и очищает весь организм. Он преумножает целительную силу любого другого цвета, вместе с которым он используется. Это цвет-усилитель.

Черный — успокаивает эмоционально взвинченных людей, "гасит" конфликты. Правда, его избыток способен вызвать депрессию. Наиболее благоприятен черный цвет в сочетании с белым. Эта гамма исключительно уравновешивает человека, помогает ему постоянно держать контроль над своим поведением, правильно оценивать сложившуюся ситуацию. Не потому ли черно-белая гамма во всем мире признана основой делового, официального, торжественного костюма?

Красный цвет — пробуждает жизненную физическую силу человека. Это цвет страсти и воли. Все оттенки яркого красного рекомендуются при анемии, менструальных болях, пониженном кровяном давлении, болях в суставах, простудах, при повышенной температуре. Кстати, при рожистых воспалениях кожи наши предки обязательно перевязывали больное место красной тряпочкой, а при кори и ветрянке знахари советовали надевать на детей красные рубашки.

Оранжевый цвет стимулирует общительность и добродушие, дарит радость восприятия жизни. Однако тем людям, чья нервная система слишком подвижна, стоит уравновешивать этот цвет любым оттенком сине-голубого цвета. Вся оранжевая гамма — отличное лекарство против депрессии.

С этим же эмоциональным недугом борется и желтый цвет, родной "брат" оранжевого. Желтый цвет помогает продлить хорошее настроение. Он же усиливает аппетит и является добрым помощником в работе желудочно-кишечного тракта.

Все зеленые оттенки — цвета сострадания, покоя и умиротворения. Недаром каждый человек расслабляется в лесу, среди зелени деревьев, чувствует блаженство, гуляя по ковру шелковистой травы. Зеленый цвет снимает умственное и физическое перенапряжение, стабилизирует давление, исцеляет головную боль и мигрени, устраняет покраснение и усталость глаз, помогает при сердечно-сосудистых недомоганиях.

Прогулка в парке

Но одежду зеленого цвета не стоит носить людям, если у них обнаружены опухоли, так как зеленый способен спровоцировать их рост. По этой же причине не следует злоупотреблять зеленой одеждой людям с желчнокаменной болезнью.

Голубые тона — цвета-антисептики. Голубым оттенкам подвластны заболевания горла и дыхательной системы. Нежно-голубой, цвет небесной сферы, способствует вдохновению, помогает познать самого себя и почувствовать себя комфортно в одиночестве. Густой голубой цвет активизирует умственные способности человека.

Индиго — темный оттенок синего — способен помогать лечению всех органов, расположенных на лице и голове: глаза, уши, нос… Но не следует забывать, что это очень активный цвет, он держит человека в тонусе. Переизбыток густого синего цвета может привести к состоянию подавленности и грусти.

Фиолетовый цвет "отвечает" за костную систему человека. Он приостанавливает рост опухолей, облегчает боли при артритах, вызывает приятные сновидения. Злоупотребление этим цветом приводит к излишней сонливости. Замечено, что цветы, помещенные в комнату, где преобладает фиолетовый цвет, растут очень медленно, а чаще всего погибают.

Перечисленные особенности цветов составляют систему основной направленности каждого цвета. Интересны и нюансы. Коричневый цвет, не входящий в состав цветов радуги, издавна называли цветом здравого смысла. Он оказывает помощь эмоционально неуравновешенным людям, склонным к смене настроений. Чрезмерное увлечение серым цветом приводит к грусти, вялости, безразличию.

А желтый цвет, к примеру, способствует усилению аппетита. Густой синий цвет может ослабить аппетит даже у Гаргантюа, а зеленый — поможет переварить пищу, справиться с кишечными проблемами, особенно тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

"Что за чепуха, как это можно применить на практике? Менять кухонную мебель или переклеивать обои? И разве найдется семья, состоящая из одних обжор или только из малоежек?" — скажете вы. Так же первоначально думали многие мои приятельницы.

Зачем на ребёнка во время кормления надевать оранжевую футболку

Не торопитесь с выводами, не бросайтесь в крайности. Одна из моих подруг заметила, что когда во время кормления внука, чей аппетит оставлял желать лучшего, надевала на него оранжевую футболку, а сама набрасывала на плечи желтый платок или повязывала фартук лимонного цвета, а около тарелки малыша клала салфетку с изображением солнечных пятен, то ребенок ел с большим удовольствием. Она так поверила в помощь цвета, что даже подарила внуку на день рождения комплект желтой детской посуды.

Оранжево-желтый цвет - цвет хорошего аппетита

Что это — совпадение? Тогда нужно признать совпадением и другой случай. Когда у моей знакомой разыгрывается артрит, она обязательно перевязывает больную конечность сине-фиолетовым платком и уже через час боль притупляется…

А уж в том, что постельное белье должно быть сине-голубых цветов, убедились многие мои подруги. В море этого цвета, который на Тибете называют "цветом благостного сна", вы проведете ночной отдых, часов 7-8. А цвет ночной рубашки подберите исходя из своего самочувствия. Красный — если весь день вы страдали от гипотонии, зеленый в случае особо сильной физической усталости, нежно-желтый — если испытывали кишечное недомогание.

Все оттенки красного отвечают за физическое здоровье тела, но трусы должны быть зелёными

Семья моих друзей, все члены которой чрезвычайно темпераментны, всегда возбуждены, склонны к беседам на повышенных тонах, заметила, что их успокаивает сон на белье лазурного оттенка с оранжево-желтым рисунком.

Кстати, интересен основной постулат совета врачей при дворе древних китайских императоров. Этот один из самых древних законов гласил: все оттенки красного отвечают за физическое здоровье тела, синие тона помогают "настроить" разум, желтая гамма отвечает за душевное состояние.

Среди моих знакомых есть люди, которые очень восприимчивы к цвету, есть и те, которые реагируют более спокойно. Но людей, на которых цвет абсолютно не влияет, — нет. Например, в доме наших соседей после евроремонта кухня была выполнена в сочных синих цветах: синяя мебель, линолеум, стол, стулья с фиолетовой отделкой, аквамариновые обои. Не сговариваясь, мы назвали это пространство — "синяя тоска". Уже через полчаса общения в этой кухне на человека просто наваливались депрессивные чувства.

Цветовой интерьер квартиры поменять по известным причинам не так легко. Поэтому основу оформления: обои, мебель, пол — стоит делать нейтральными. С художественными деталями интерьера: картины на стенах, полотенца, шторы — то есть с тем, что можно часто менять в соответствии с желанием и состоянием здоровья, — стоит смело экспериментировать. Как и с одеждой.

Утром, выбирая наряд, в котором вы проведете немалую часть дня, постарайтесь ответить себе на вопрос: какие цели вы преследуете сегодня и каково ваше самочувствие?

Совершенно не обязательно при ситуации внутреннего беспокойства натягивать зеленый костюм или свитер, чтобы подавить в себе тревогу, вполне достаточно поддеть майку или надеть деталь нижнего белья зеленого цвета.

Одежду мы меняем каждый день и потому можем экспериментировать, пробовать насыщенные краски. Поверьте, этот эксперимент очень интересен. Уже через месяц вы поймете, какой цвет помогает вам. Но у многих, как и у меня, нет возможности обогатить свой гардероб одеждой разных цветов. Мне помогают цветные открытки с преобладанием одного цвета или кусочки цветной бумаги.

В день, когда я нуждаюсь в определенном цвете, я стараюсь смотреть на открытку соответствующего цвета, кладу ее рядом с собой, ставлю на стол во время трапезы. Так что наследие древних восточных мудрецов не бессмысленно, вполне применимо к нашей реальности и способно помочь нам.

Алла ТКАЧЕВА

"Женское здоровье"

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