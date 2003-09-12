Что расскажут ногти про болезни организма

О том, как по ногтям вовремя узнать о грозящих заболеваниях, рассказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Юрий Захаров.

— Ногтевая диагностика — не миф?

— Такой метод действительно существует в традиционной китайской диагностике, но не как самостоятельный, а как сопутствующий. То есть применяется он только в сочетании с основными методами обследования.

Допустим, если мы видим, что у пациента квадратный ноготь, то обязательно осматриваем радужную оболочку глаза на предмет возможного онкологического заболевания. И, как правило, иридодиагностика подтверждает это. Главное преимущество такого подхода в том, что он позволяет выявить многие недуги на ранних стадиях, за 2-3 года до их проявления. Насколько это важно для здоровья и жизни человека, объяснять никому не нужно.

— Почему конкретное заболевание сопровождается не менее конкретными изменениями структуры ногтевых пластин?

— Точного ответа на этот вопрос у классической медицины нет, поскольку исследования в этом направлении пока не проводились. Единственное объяснение сегодня дает традиционная китайская медицина. Она считает, что каждый из энергетических каналов, которые выходят на пальцы рук, связан с тем или иным органом. Естественно, и информация о происходящих в них изменениях выводится на ногтевые пластины. В виде характерных признаков.

Так, большой выпуклый ноготь свидетельствует о туберкулезе легких. Если при этом светлый ореол у основания ногтевой пластины имеет форму большого полумесяца, то туберкулез — врожденный. А вот тонкие, блестящие — словно покрытые бесцветным лаком — ногти говорят о таком тяжелейшем заболевании печени, как гепатит. Все признаки, сопутствующие заболеваниям внутренних органов, китайские врачи-клиницисты отслеживали и накапливали веками. И на сегодня существует около 30 расшифровок патологии ногтей, по которым косвенно можно поставить диагноз.

— Можно ли определить, когда именно начались сбои в организме?

— Конечно. Если изменился цвет ногтей, то нарушения происходят в течение последнего месяца. Если изменилась структура, форма, рельеф ногтевых пластин, то это говорит о серьезном хроническом заболевании, которое "зреет" уже несколько лет. Подчеркиваю, если организм посылает здоровому человеку такие тревожные сигналы, то ему необходимо детально обследоваться и всерьез заняться своим здоровьем.

В ногтевой диагностике очень много и генетических предпосылок. К примеру, у хронических алкоголиков и их детей всегда будет одна и та же форма ногтя. У детей, больных диабетом, в 60 процентах случаев тоже будет особая форма ногтя. Это не значит, что одних рано или поздно придется лечить от алкоголизма, а других — от сахарного диабета. Но по таким генетическим признакам можно судить, врожденная у человека предрасположенность к болезни или приобретенная. И дать соответствующие рекомендации по профилактике возможных недугов.

— Могут ли ногти рассказать о выздоровлении?

— Безусловно. Когда человек справляется с недугом, его ногти становятся ровными и гладкими. Контур ореола приобретает форму небольшого полумесяца. Цвет ногтей — розовый, с матовым оттенком.

— Вы рассказываете, а я невольно поглядываю на свои ногти и пытаюсь понять, нет ли у меня какой-нибудь болезни.

— Есть несложные приемы диагностики, которые даже не требуют обращения к специалисту: достаточно сравнить рисунок и описание формы ногтевых пластинок с вашими ногтями.

Но заранее предупреждаю: точный диагноз может установить только человек с большим практическим опытом. И еще. Нельзя лишь по одному методу диагностики делать выводы. Необходимо сопоставить как минимум три-четыре метода и уж потом принимать окончательное решение.

Нормальный ноготь — вы здоровы. Короткий, плоский ноготь — органические заболевания сердца. Большой размер полумесяца — тахикардия. Отсутствие полумесяца — невроз сердца. Большой выпуклый ноготь — туберкулез легких. Выпуклый ноготь с большим полумесяцем — врожденная форма туберкулеза. Плоский искривленный ноготь — бронхиальная астма. Трубковидный высокий ноготь — предвестник возможной онкологии. Булавовидная ногтевая фаланга — врожденные формы психических нарушений, жестокость, агрессивность. Вогнутый ноготь — наследственные формы алкоголизма. Сплющено-раздробленный ноготь — глистная инвазия. Ломкие желобки на ногте — отложения извести. Шлаковые (солевые) слои на ногте — острые заболевания желудочно-кишечного тракта. Удлиненный ноготь — сахарный диабет. Ноготь безымянного пальца в виде полукруга — патология почек. Миндалевидные прожилки (волны) на ногте — ревматизм. Обгрызенный ноготь — неврозы, гастриты, половые дисфункции у женщин. Полоски и вкрапления на ногте — заболевания селезенки и тонкой кишки. Полоски без вкраплений — заболевания кишечника. Треугольный ноготь — заболевания позвоночника и спинного мозга. Дырчатый ноготь — патология селезенки. Плоский ноготь с возвышением на указательном пальце — проблемы с селезенкой.



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