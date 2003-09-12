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Автор Петр Дерябин

Что расскажут ногти про болезни организма

Здоровье » Ваше здоровье

О том, как по ногтям вовремя узнать о грозящих заболеваниях, рассказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Юрий Захаров.

Что расскажут ногти про болезни организма

— Ногтевая диагностика — не миф?

— Такой метод действительно существует в традиционной китайской диагностике, но не как самостоятельный, а как сопутствующий. То есть применяется он только в сочетании с основными методами обследования.

Допустим, если мы видим, что у пациента квадратный ноготь, то обязательно осматриваем радужную оболочку глаза на предмет возможного онкологического заболевания. И, как правило, иридодиагностика подтверждает это. Главное преимущество такого подхода в том, что он позволяет выявить многие недуги на ранних стадиях, за 2-3 года до их проявления. Насколько это важно для здоровья и жизни человека, объяснять никому не нужно.

Почему конкретное заболевание сопровождается не менее конкретными изменениями структуры ногтевых пластин?

— Точного ответа на этот вопрос у классической медицины нет, поскольку исследования в этом направлении пока не проводились. Единственное объяснение сегодня дает традиционная китайская медицина. Она считает, что каждый из энергетических каналов, которые выходят на пальцы рук, связан с тем или иным органом. Естественно, и информация о происходящих в них изменениях выводится на ногтевые пластины. В виде характерных признаков.

Так, большой выпуклый ноготь свидетельствует о туберкулезе легких. Если при этом светлый ореол у основания ногтевой пластины имеет форму большого полумесяца, то туберкулез — врожденный. А вот тонкие, блестящие — словно покрытые бесцветным лаком — ногти говорят о таком тяжелейшем заболевании печени, как гепатит. Все признаки, сопутствующие заболеваниям внутренних органов, китайские врачи-клиницисты отслеживали и накапливали веками. И на сегодня существует около 30 расшифровок патологии ногтей, по которым косвенно можно поставить диагноз.

Можно ли определить, когда именно начались сбои в организме?

— Конечно. Если изменился цвет ногтей, то нарушения происходят в течение последнего месяца. Если изменилась структура, форма, рельеф ногтевых пластин, то это говорит о серьезном хроническом заболевании, которое "зреет" уже несколько лет. Подчеркиваю, если организм посылает здоровому человеку такие тревожные сигналы, то ему необходимо детально обследоваться и всерьез заняться своим здоровьем.

В ногтевой диагностике очень много и генетических предпосылок. К примеру, у хронических алкоголиков и их детей всегда будет одна и та же форма ногтя. У детей, больных диабетом, в 60 процентах случаев тоже будет особая форма ногтя. Это не значит, что одних рано или поздно придется лечить от алкоголизма, а других — от сахарного диабета. Но по таким генетическим признакам можно судить, врожденная у человека предрасположенность к болезни или приобретенная. И дать соответствующие рекомендации по профилактике возможных недугов.

Синдром желтого ногтя

Могут ли ногти рассказать о выздоровлении?

— Безусловно. Когда человек справляется с недугом, его ногти становятся ровными и гладкими. Контур ореола приобретает форму небольшого полумесяца. Цвет ногтей — розовый, с матовым оттенком.

Вы рассказываете, а я невольно поглядываю на свои ногти и пытаюсь понять, нет ли у меня какой-нибудь болезни.

— Есть несложные приемы диагностики, которые даже не требуют обращения к специалисту: достаточно сравнить рисунок и описание формы ногтевых пластинок с вашими ногтями.

Но заранее предупреждаю: точный диагноз может установить только человек с большим практическим опытом. И еще. Нельзя лишь по одному методу диагностики делать выводы. Необходимо сопоставить как минимум три-четыре метода и уж потом принимать окончательное решение.

  1. Нормальный ноготь — вы здоровы.
  2. Короткий, плоский ноготь — органические заболевания сердца.
  3. Большой размер полумесяца — тахикардия.
  4. Отсутствие полумесяца — невроз сердца.
  5. Большой выпуклый ноготь — туберкулез легких.
  6. Выпуклый ноготь с большим полумесяцем — врожденная форма туберкулеза.
  7. Плоский искривленный ноготь — бронхиальная астма.
  8. Трубковидный высокий ноготь — предвестник возможной онкологии.
  9. Булавовидная ногтевая фаланга — врожденные формы психических нарушений, жестокость, агрессивность.
  10. Вогнутый ноготь — наследственные формы алкоголизма.
  11. Сплющено-раздробленный ноготь — глистная инвазия.
  12. Ломкие желобки на ногте — отложения извести.
  13. Шлаковые (солевые) слои на ногте — острые заболевания желудочно-кишечного тракта.
  14. Удлиненный ноготь — сахарный диабет.
  15. Ноготь безымянного пальца в виде полукруга — патология почек.
  16. Миндалевидные прожилки (волны) на ногте — ревматизм.
  17. Обгрызенный ноготь — неврозы, гастриты, половые дисфункции у женщин.
  18. Полоски и вкрапления на ногте — заболевания селезенки и тонкой кишки.
  19. Полоски без вкраплений — заболевания кишечника.
  20. Треугольный ноготь — заболевания позвоночника и спинного мозга.
  21. Дырчатый ноготь — патология селезенки.
  22. Плоский ноготь с возвышением на указательном пальце — проблемы с селезенкой.

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Диагноз по ногтям рук: что ваши ногти говорят о вас?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы ногти диагнозы юрий захаров
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