О том, как по ногтям вовремя узнать о грозящих заболеваниях, рассказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Юрий Захаров.
— Ногтевая диагностика — не миф?
— Такой метод действительно существует в традиционной китайской диагностике, но не как самостоятельный, а как сопутствующий. То есть применяется он только в сочетании с основными методами обследования.
Допустим, если мы видим, что у пациента квадратный ноготь, то обязательно осматриваем радужную оболочку глаза на предмет возможного онкологического заболевания. И, как правило, иридодиагностика подтверждает это. Главное преимущество такого подхода в том, что он позволяет выявить многие недуги на ранних стадиях, за 2-3 года до их проявления. Насколько это важно для здоровья и жизни человека, объяснять никому не нужно.
— Почему конкретное заболевание сопровождается не менее конкретными изменениями структуры ногтевых пластин?
— Точного ответа на этот вопрос у классической медицины нет, поскольку исследования в этом направлении пока не проводились. Единственное объяснение сегодня дает традиционная китайская медицина. Она считает, что каждый из энергетических каналов, которые выходят на пальцы рук, связан с тем или иным органом. Естественно, и информация о происходящих в них изменениях выводится на ногтевые пластины. В виде характерных признаков.
Так, большой выпуклый ноготь свидетельствует о туберкулезе легких. Если при этом светлый ореол у основания ногтевой пластины имеет форму большого полумесяца, то туберкулез — врожденный. А вот тонкие, блестящие — словно покрытые бесцветным лаком — ногти говорят о таком тяжелейшем заболевании печени, как гепатит. Все признаки, сопутствующие заболеваниям внутренних органов, китайские врачи-клиницисты отслеживали и накапливали веками. И на сегодня существует около 30 расшифровок патологии ногтей, по которым косвенно можно поставить диагноз.
— Можно ли определить, когда именно начались сбои в организме?
— Конечно. Если изменился цвет ногтей, то нарушения происходят в течение последнего месяца. Если изменилась структура, форма, рельеф ногтевых пластин, то это говорит о серьезном хроническом заболевании, которое "зреет" уже несколько лет. Подчеркиваю, если организм посылает здоровому человеку такие тревожные сигналы, то ему необходимо детально обследоваться и всерьез заняться своим здоровьем.
В ногтевой диагностике очень много и генетических предпосылок. К примеру, у хронических алкоголиков и их детей всегда будет одна и та же форма ногтя. У детей, больных диабетом, в 60 процентах случаев тоже будет особая форма ногтя. Это не значит, что одних рано или поздно придется лечить от алкоголизма, а других — от сахарного диабета. Но по таким генетическим признакам можно судить, врожденная у человека предрасположенность к болезни или приобретенная. И дать соответствующие рекомендации по профилактике возможных недугов.
— Могут ли ногти рассказать о выздоровлении?
— Безусловно. Когда человек справляется с недугом, его ногти становятся ровными и гладкими. Контур ореола приобретает форму небольшого полумесяца. Цвет ногтей — розовый, с матовым оттенком.
— Вы рассказываете, а я невольно поглядываю на свои ногти и пытаюсь понять, нет ли у меня какой-нибудь болезни.
— Есть несложные приемы диагностики, которые даже не требуют обращения к специалисту: достаточно сравнить рисунок и описание формы ногтевых пластинок с вашими ногтями.
Но заранее предупреждаю: точный диагноз может установить только человек с большим практическим опытом. И еще. Нельзя лишь по одному методу диагностики делать выводы. Необходимо сопоставить как минимум три-четыре метода и уж потом принимать окончательное решение.
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