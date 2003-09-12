Гербарий вашего здоровья: веточки дуба в спальне и чабрец в подушке

О том, какими целебными свойствами обладают сухие травы и растения, Pravda.Ru рассказал частный московский врач-фитотерапевт Виктор Яковенко.

Прогулки по осеннему лесу отличаются особой прелестью. Шуршит под ногами опавшая листва. Возвращаясь из леса, мы чувствуем бодрящий прилив сил и энергии. И неслучайно. Запах сухой листвы целебен. Высохшие растения выделяют вещества, обладающие мощным оздоровительным эффектом. Быть может, знание их свойств поможет вам "подобрать" букет для дома.

Сухие ветки дуба

Сухие ветки дуба выделяют вещества, которые сильно снижают артериальное давление и избавляют от сопутствующей ему головной боли, головокружения, избыточного сердцебиения. Если в вашей спальне будет стоять дубовый букет из 3-4 веточек, вы сможете справиться с бессонницей и раздражительностью. При этом чем суше ветки, тем больший эффект они дают.

Березовый веник

Сухим березовым "веником" полезно дышать при тяжелых хронических заболеваниях легких. При этом улучшаются функции внешнего дыхания, уменьшается одышка, кашель, облегчается выделение вязкой мокроты. Улучшается дыхание у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Душица

Если набить сухой душицей обыкновенной, собранной осенью, подушку, то сон станет крепче, давление снизится. Однако применять душицу, аромат которой может вызвать мочегонный эффект, не рекомендуется во время беременности.

Листья мать-и-мачехи и мята перечная

Сухие листья мать-и-мачехи, зашитые в подушку или просто насыпанные в вазочку, обладают мощным противоаллергическим и спазмолитическим действием, облегчают отделение мокроты при кашле. Возможен ощутимый лечебный эффект при стенокардии. Вещества, выделяемые осенней мятой перечной, полезны при заболеваниях сердца, атеросклерозе сосудов головного мозга. Они же снижают сердцебиение, головокружение, уменьшают аритмию. Особенно эффективен мятный "дух" в тех случаях, когда заболевания сердца осложняются заболеваниями дыхательного аппарата.

Чабрец

Запах сухого чабреца облегчает дыхание, уменьшает его частоту, успокаивает, борется с бессонницей.

Спасительная ароматерапия

Выше мы говорили о постепенном воздействии на организм запахов сухих растений, которые находятся в доме. Однако запахи способны и очень быстро изменить настроение — недаром ароматерапия пользуется огромной популярностью во всем мире.

Несложно представить себе такую картину: дождливым осенним утром вы просыпаетесь и чувствуете, что вставать вам совсем не хочется. За окном дождь, на душе серо и уныло, и тем не менее нужно начинать новый день. Так вот, когда пойдете на кухню ставить чайник, не забудьте бросить на газовую горелку щепотку черного перца. Запах горящего перца — прекрасное средство против апатии, уныния и меланхолии. Пока вы завтракаете, ваше настроение заметно улучшится.

Приобретите аромакурительницу или приспособьте для сжигания какую-нибудь посуду и попробуйте сжечь горсть измельченных в кофемолке сухих корочек цитрусовых. Выберите, какие именно сегодня подходят вам.

Запах апельсиновых корок создает радостное настроение, снимает последствия стрессов, помогает при бессоннице. Грейпфрутовый аромат также способствует хорошему настроению, но и обладает общетонизирующим действием. Лимон очищает помещение от запаха рыбы и табачного дыма, помогает преодолеть душевный дискомфорт, вселяет силы, освобождает от бремени повседневности. Запах мандарина снимает переутомление, ослабляет напряжение и страх.

В этой же аромакурительнице вы сможете сжечь некоторые сухие травы, ароматы которых чрезвычайно полезны.

Зажженная трава душицы дает мощный бактерицидный эффект, ее рекомендуется зажигать во время эпидемий гриппа. Чабрец придает мужество, усиливает жажду деятельности и способность к состраданию. Шалфей очищает воздух и улучшает память. Запах горящего базилика активизирует интеллектуальную деятельность. Его сильный аромат, правда, противопоказан больным эпилепсией и беременным женщинам.

Сладковатый дымок горящей герани раскрепощает, создает гармоничную атмосферу общения. Ель — идеальное средство, чтобы поднять настроение при чувстве одиночества. Сосна дезинфицирует воздух, восстанавливает душевное равновесие. Корица создает ощущение тепла и умиротворенности, уютной домашней атмосферы, устраняет чувство скованности и страха, усиливает вдохновение, побуждает к творчеству. Мелисса избавляет от ночных кошмаров, успокаивает, спасает от мигрени.

Федор БОДРОВ

"Женское здоровье"

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