Болезнь любви: заражению трихомониазом подвержены как женщины, так и мужчины

"Меня длительное время мучили зуд и обильные выделения. После того как у меня обнаружили трихомониаз, я принимала трихопол, который порекомендовала мне подруга, так как он ей помог. Но после курса лечения мое самочувствие не улучшилось. Почему лекарство не подействовало? Подскажите, как иначе можно избавиться от этого заболевания?" Марина Никитина, Волгоград.

На вопросы читательницы мы попросили ответить кандидата медицинских наук, акушера-гинеколога московского Медицинского женского центра Марину Умурзакову.

Трихомониаз не вылечивают своевременно

На мой взгляд, дело в том, что трихомониаз не вылечивают своевременно. Симптомы этого заболевания — зуд, жжение, обильные выделения — многие считают пустяком и не спешат обращаться к врачу. Зачастую пытаются вылечиться самостоятельно. А ведь из-за сходства симптомов трихомониаза и других венерических заболеваний точный диагноз можно поставить только на основе лабораторных исследований. Если был выявлен возбудитель — вагинальная трихомонада — значит, человек болен. Именно самолечение в последние годы привело к тому, что трихомониаз стал самым распространенным заболеванием женской половой сферы. Неверное лечение — и недуг быстро принимает хроническую форму.

Кроме того, широко распространена скрытая форма трихомониаза — носительство, при которой заболевание никак не проявляется. Человек даже не догадывается, что болен, но является источником заражения. Заражению трихомониазом подвержены как женщины, так и мужчины. Передается заболевание только половым путем.

Своевременное выявление заболевания и лечение обоих партнеров важно еще и потому, что хроническое воспаление влагалища, вызванное трихомонадами, может привести к серьезным осложнениям. Трихомонады, не устраненные в срок, начинают "путешествие" по женскому организму. Попав в область шейки матки, они могут вызвать ее воспаление.

В дальнейшем — это воспаление придатков, появление спаек в маточных трубах, что может быть причиной бесплодия. У мужчин запущенный трихомониаз тоже грозит бесплодием.

Лечение трихомониаза

Трихопол и его аналог метронидазол для лечения заболевания, которое волнует читательницу, используют уже давно. Но в последнее время возбудители трихомониаза потихоньку начали приспосабливаться к этим препаратам. Поэтому в отдельных случаях эти лекарства не эффективны. Учитывая такую ситуацию, врачи сегодня все чаще используют препараты другого действия, отличного от действия трихопола. Например, вагинальные свечи Осарбон — отечественный препарат для местного лечения трихомониаза у женщин. Он используется как в виде монотерапии, так и в дополнение к приему противотрихомонадных препаратов внутрь.

Местное применение Осарбона обусловливает его безопасность, так как в кровь лекарственные компоненты не попадают. Трихомонады абсолютно беззащитны перед непривычным для них воздействием. Кроме того, Осарбон способен восстанавливать кислую среду влагалища, которая уже сама по себе губительно действует на возбудителей заболевания.

половые инфекции

Осарбон оказывает комплексное воздействие — он уничтожает не только трихомонады, но и многих других возбудителей. Ведь трихомонады — очень "прожорливые" существа. Они поглощают другие микроорганизмы, обитающие с ними по соседству — вирусы, гонококки, хламидии, грибы. Когда мы при помощи лекарств уничтожаем трихомонады, "съеденные" возбудители получают свободу и вызывают другие заболевания.

Препарат удобен в применении — использовать вагинальные свечи нужно лишь раз в сутки. Важно и то, что Осарбон значительно дешевле зарубежных аналогов.

В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на отличные характеристики Осарбона, лечиться им самостоятельно не стоит. Только врач может установить, какая именно инфекция поселилась в вашем организме, и назначить соответствующее лечение.

Екатерина КОВАЛЕВА

"Женское здоровье"

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