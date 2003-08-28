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Автор Петр Дерябин

Варикозная болезнь: Вы в группе риска?

Здоровье » Здоровье и профилактика » Флебология

Каждый десятый взрослый человек на Земле страдает варикозным расширением вен. Кому эта болезнь угрожает в первую очередь, рассказывает кандидат медицинских наук,  врач-флеболог Алексей Михайлович ЗУДИН.

Тяжесть в ногах: причины и лечение

Предрасположенность к варикозу

Существует ли группа риска по возникновению этого заболевания?

— Как это ни печально, женщины уже сами по себе составляют такую группу. Судите сами, среди всех, у кого рано или поздно появляются симптомы варикозного расширения вен, четверо из каждых пяти — представительницы слабого пола. И хотя не всем женщинам уготована эта участь, предпосылок к заболеванию у них гораздо больше, чем у мужчин.

В чем причина такой несправедливости?

— Таких причин много, но главные из них — гормональные перестройки, которые приводят к размягчению и ослаблению венозной стенки. Это происходит, прежде всего, во время:

  • беременности
  • родов
  • после 50 лет, когда наступает перестройка организма, которую называют климаксом.

В группу риска входят женщины, которые генетически предрасположены к этому заболеванию. То есть, если у вашей мамы, бабушки или каких-то других родственников по женской линии возникали проблемы с венами, то с очень большой степенью вероятности — она составляет примерно 75 процентов — можно прогнозировать появление таких проблем и у вас.

Степень риска многократно увеличивается, если работа связана с нагрузками в вертикальном положении. Иными словами, с длительным стоянием на ногах, а еще хуже — если с грузом в руках. Поэтому, если вы генетически предрасположены к варикозной болезни, то профессии:

  • учителя
  • продавца
  • парикмахера

не для вас. Среди людей, входящих в группу риска, я бы особенно отметил женщин, занимающихся некоторыми видами спорта. Сами по себе спортивные нагрузки угрозы для венозной системы не представляют, однако если они связаны с подъемом тяжестей или длительными нагрузками на мышцы ног, то рано или поздно такие спортсменки становятся нашими пациентками.

Часто этим заканчиваются и модные сегодня увлечения женским атлетизмом, бодибилдингом. Фактором риска, безусловно, является и неизбежное для многих наших женщин хождение с тяжелыми сумками и длительное стояние с ними в переполненном транспорте.

Факторы возникновения варикоза

Еще одна существенная причина появления варикозных узлов на ногах — ношение неудобной обуви. Впервые это выявилось в США в 60-х годах, когда в связи с повальным увлечением молодежи обувью на шпильках резко увеличилось количество женщин, обращавшихся к врачам с жалобами на боли в ногах, отеки, другие признаки варикозного расширения вен.

Медицинские исследования показали, что при ношении такой обуви перераспределяются нагрузки в ногах и увеличивается давление на венозную систему. Чтобы избежать неприятностей с венами, лучше всего носить обувь с каблуками не выше 4-5 сантиметров. Она должна быть удобной для ног и не вызывать напряжения мышц голени.

Еще один важный совет — проверить, нет ли у вас плоскостопия. Даже небольшое уплощение стопы уже само по себе с течением времени может привести к образованию варикозных вен.

Если у вас обнаружено хотя бы минимальное плоскостопие, то обязательно купите супинаторы — стельки, которые нивелируют уплощение стопы. У подавляющего большинства женщин и боли, и отеки проходят только после того, как врач обращает внимание на уплощение стоп, подбирает необходимые им супинаторы, и они начинают их носить.

Естественно, что людям, которым грозит варикозная болезнь, нужно быть особенно осмотрительными и соблюдать хотя бы элементарные меры предосторожности.

Что же это за меры?

— Несмотря на громкие успехи в области генетики, о которых сейчас много говорится в прессе, речь пока не идет о том, чтобы избавиться от своей генетической предрасположенности — все это пока еще из области научной фантастики. Тем не менее, факторы, приводящие к варикозной болезни, можно свести к минимуму.

Узлы на венах. Исключи себя из группы риска. усталые ноги
Если у вас обнаружено хотя бы минимальное плоскостопие, то обязательно купите супинаторы

Во-первых, следует избегать статических нагрузок, особенно с тяжестями в руках. Необходимо время от времени давать ногам отдых — присесть или прилечь, а если есть возможность, то лежа поднять ноги выше уровня сердца. Еще лучше, чтобы они какое-то время были в вертикальном положении.

А если такой возможности нет, то хотя бы походить — это можно делать даже на месте, — или просто попереминаться с ноги на ногу. Это заставит работать мышцы ног, а они, как насосы, будут проталкивать кровь по сосудам, препятствуя ее застою.

Как часто это следует делать?

— Временные рамки здесь оговаривать сложно. Просто нужно прислушиваться к своим ощущениям. Важным сигналом к тому, что пора делать такие променады, является симптом затекшей ноги — вы чувствуете, что по ней начинают бегать мурашки. Во всяком случае, все это лучше делать не менее одного раза в час. Ну и, конечно, если вам приходится подолгу стоять, следует полностью отказаться от обуви на высоких каблуках.

Но некоторые женщины по роду своей деятельности вынуждены пользоваться именно такой обувью.

— Для них есть серия простых упражнений, которые помогут смягчить пагубное воздействие такой обуви на венозную систему. Нужно:

  • снять туфли
  • походить босиком

по возможности как можно шире растопыривая пальцы ног. Пару-тройку раз сделать приседания, а затем две-три минуты постоять на пятках, подложив под остальную часть ступни что-нибудь наподобие книги средней толщины.

То есть, очень полезно, чтобы на какое-то время ступня была несколько выше, чем пятка — так вы создадите своеобразный эффект, обратный ношению обуви на высоком каблуке.

Как предупредить возникновение варикзной болезни

Что еще можно предложить женщинам, предрасположенным к варикозной болезни?

— Всем им без исключения для профилактики рекомендуется делать ногам контрастный душ. Очень полезно, когда вода с большим напором действует на голени и на стопы с переменной температурой:

  • от прохладной
  • до горячей.

В течение трех-четырех минут такой гидротерапии температура воды должна смещаться в сторону низкой, и заканчивать процедуру надо именно холодной водой. После этого следует насухо вытереть ноги.

Узлы на венах. Исключи себя из группы риска. вены на ногах
Всем без исключения для профилактики рекомендуется делать ногам контрастный душ

Существуют ли лекарства, которые могут предупредить возникновение варикозной болезни либо остановить ее, если уже появились какие-то ее признаки?

— К сожалению, средств, которые бы могли на сто процентов уберечь человека от варикозного расширения вен, никто в мире пока еще не придумал. Тем не менее, есть препараты, которые укрепляют сосуды, и вены в том числе, — это поливитамины, содержащие витамины А и С.

Кроме того, в последние годы создано очень много препаратов, которые тонизируют венозные стенки и укрепляют их — насколько это можно сделать с помощью лекарственных средств. Эти препараты называются флеботониками.

Во всем мире считается, что лучше всего из лекарств такого типа зарекомендовали себя:

  • Гинкор Форт
  • Детралекс.

У них очень удобная форма приема. И тем, у кого есть предрасположенность к варикозной болезни, и тем, у кого уже появились ее симптомы, нужно принимать по одной таблетке два раза в день.

Оба лекарства принимаются курсами по одному месяцу один-два раза в год. Однако не надо забывать, что это — медикаменты, и к ним у вас могут быть противопоказания. Поэтому, перед тем, как начать их прием, нужно обязательно посоветоваться со специалистом, которому из этих препаратов следует отдать предпочтение.

Кроме того, в продаже появились специальные компрессионные колготки. Они выглядят так же изящно, как и обычные, однако сделаны из особой плотной ткани, которая облегает ногу от бедра до пятки и механически препятствует переполнению и расширению вен. То, что эффект компрессии помогает, могу подтвердить как врач.

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Темы климакс флеботоники бодибилдинг беременность плоскостопие поливитамины варикозное расширение вен генетическая предрасположенность
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