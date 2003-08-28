Варикозная болезнь: Вы в группе риска?

Каждый десятый взрослый человек на Земле страдает варикозным расширением вен. Кому эта болезнь угрожает в первую очередь, рассказывает кандидат медицинских наук, врач-флеболог Алексей Михайлович ЗУДИН.

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Предрасположенность к варикозу

— Существует ли группа риска по возникновению этого заболевания?

— Как это ни печально, женщины уже сами по себе составляют такую группу. Судите сами, среди всех, у кого рано или поздно появляются симптомы варикозного расширения вен, четверо из каждых пяти — представительницы слабого пола. И хотя не всем женщинам уготована эта участь, предпосылок к заболеванию у них гораздо больше, чем у мужчин.

— В чем причина такой несправедливости?

— Таких причин много, но главные из них — гормональные перестройки, которые приводят к размягчению и ослаблению венозной стенки. Это происходит, прежде всего, во время:

беременности

родов

после 50 лет, когда наступает перестройка организма, которую называют климаксом.

В группу риска входят женщины, которые генетически предрасположены к этому заболеванию. То есть, если у вашей мамы, бабушки или каких-то других родственников по женской линии возникали проблемы с венами, то с очень большой степенью вероятности — она составляет примерно 75 процентов — можно прогнозировать появление таких проблем и у вас.

Степень риска многократно увеличивается, если работа связана с нагрузками в вертикальном положении. Иными словами, с длительным стоянием на ногах, а еще хуже — если с грузом в руках. Поэтому, если вы генетически предрасположены к варикозной болезни, то профессии:

учителя

продавца

парикмахера

не для вас. Среди людей, входящих в группу риска, я бы особенно отметил женщин, занимающихся некоторыми видами спорта. Сами по себе спортивные нагрузки угрозы для венозной системы не представляют, однако если они связаны с подъемом тяжестей или длительными нагрузками на мышцы ног, то рано или поздно такие спортсменки становятся нашими пациентками.

Часто этим заканчиваются и модные сегодня увлечения женским атлетизмом, бодибилдингом. Фактором риска, безусловно, является и неизбежное для многих наших женщин хождение с тяжелыми сумками и длительное стояние с ними в переполненном транспорте.

Факторы возникновения варикоза

Еще одна существенная причина появления варикозных узлов на ногах — ношение неудобной обуви. Впервые это выявилось в США в 60-х годах, когда в связи с повальным увлечением молодежи обувью на шпильках резко увеличилось количество женщин, обращавшихся к врачам с жалобами на боли в ногах, отеки, другие признаки варикозного расширения вен.

Медицинские исследования показали, что при ношении такой обуви перераспределяются нагрузки в ногах и увеличивается давление на венозную систему. Чтобы избежать неприятностей с венами, лучше всего носить обувь с каблуками не выше 4-5 сантиметров. Она должна быть удобной для ног и не вызывать напряжения мышц голени.

Еще один важный совет — проверить, нет ли у вас плоскостопия. Даже небольшое уплощение стопы уже само по себе с течением времени может привести к образованию варикозных вен.

Если у вас обнаружено хотя бы минимальное плоскостопие, то обязательно купите супинаторы — стельки, которые нивелируют уплощение стопы. У подавляющего большинства женщин и боли, и отеки проходят только после того, как врач обращает внимание на уплощение стоп, подбирает необходимые им супинаторы, и они начинают их носить.

Естественно, что людям, которым грозит варикозная болезнь, нужно быть особенно осмотрительными и соблюдать хотя бы элементарные меры предосторожности.

— Что же это за меры?

— Несмотря на громкие успехи в области генетики, о которых сейчас много говорится в прессе, речь пока не идет о том, чтобы избавиться от своей генетической предрасположенности — все это пока еще из области научной фантастики. Тем не менее, факторы, приводящие к варикозной болезни, можно свести к минимуму.

Если у вас обнаружено хотя бы минимальное плоскостопие, то обязательно купите супинаторы

Во-первых, следует избегать статических нагрузок, особенно с тяжестями в руках. Необходимо время от времени давать ногам отдых — присесть или прилечь, а если есть возможность, то лежа поднять ноги выше уровня сердца. Еще лучше, чтобы они какое-то время были в вертикальном положении.

А если такой возможности нет, то хотя бы походить — это можно делать даже на месте, — или просто попереминаться с ноги на ногу. Это заставит работать мышцы ног, а они, как насосы, будут проталкивать кровь по сосудам, препятствуя ее застою.

— Как часто это следует делать?

— Временные рамки здесь оговаривать сложно. Просто нужно прислушиваться к своим ощущениям. Важным сигналом к тому, что пора делать такие променады, является симптом затекшей ноги — вы чувствуете, что по ней начинают бегать мурашки. Во всяком случае, все это лучше делать не менее одного раза в час. Ну и, конечно, если вам приходится подолгу стоять, следует полностью отказаться от обуви на высоких каблуках.

— Но некоторые женщины по роду своей деятельности вынуждены пользоваться именно такой обувью.

— Для них есть серия простых упражнений, которые помогут смягчить пагубное воздействие такой обуви на венозную систему. Нужно:

снять туфли

походить босиком

по возможности как можно шире растопыривая пальцы ног. Пару-тройку раз сделать приседания, а затем две-три минуты постоять на пятках, подложив под остальную часть ступни что-нибудь наподобие книги средней толщины.

То есть, очень полезно, чтобы на какое-то время ступня была несколько выше, чем пятка — так вы создадите своеобразный эффект, обратный ношению обуви на высоком каблуке.

Как предупредить возникновение варикзной болезни

— Что еще можно предложить женщинам, предрасположенным к варикозной болезни?

— Всем им без исключения для профилактики рекомендуется делать ногам контрастный душ. Очень полезно, когда вода с большим напором действует на голени и на стопы с переменной температурой:

от прохладной

до горячей.

В течение трех-четырех минут такой гидротерапии температура воды должна смещаться в сторону низкой, и заканчивать процедуру надо именно холодной водой. После этого следует насухо вытереть ноги.

Всем без исключения для профилактики рекомендуется делать ногам контрастный душ

— Существуют ли лекарства, которые могут предупредить возникновение варикозной болезни либо остановить ее, если уже появились какие-то ее признаки?

— К сожалению, средств, которые бы могли на сто процентов уберечь человека от варикозного расширения вен, никто в мире пока еще не придумал. Тем не менее, есть препараты, которые укрепляют сосуды, и вены в том числе, — это поливитамины, содержащие витамины А и С.

Кроме того, в последние годы создано очень много препаратов, которые тонизируют венозные стенки и укрепляют их — насколько это можно сделать с помощью лекарственных средств. Эти препараты называются флеботониками.

Во всем мире считается, что лучше всего из лекарств такого типа зарекомендовали себя:

Гинкор Форт

Детралекс.

У них очень удобная форма приема. И тем, у кого есть предрасположенность к варикозной болезни, и тем, у кого уже появились ее симптомы, нужно принимать по одной таблетке два раза в день.

Оба лекарства принимаются курсами по одному месяцу один-два раза в год. Однако не надо забывать, что это — медикаменты, и к ним у вас могут быть противопоказания. Поэтому, перед тем, как начать их прием, нужно обязательно посоветоваться со специалистом, которому из этих препаратов следует отдать предпочтение.

Кроме того, в продаже появились специальные компрессионные колготки. Они выглядят так же изящно, как и обычные, однако сделаны из особой плотной ткани, которая облегает ногу от бедра до пятки и механически препятствует переполнению и расширению вен. То, что эффект компрессии помогает, могу подтвердить как врач.

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