Травмы глаза: виды, возможные осложнения, первая помощь

В теплое время года резко возрастает травматизм глаз. Как себя вести, если вы их поранили? На вопросы читателей отвечает кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела травматологии и реконструктивной хирургии Московского научно-исследовательского института глазных болезней имени Гельмгольца Ирина Борисовна АЛЕКСЕЕВА.

Первая помощь при травме глаза

Контузия глаза

"Во время игры в большой теннис мяч отскочил мне прямо в глаз. Боли я не почувствовала, но спустя какое-то время глаз стал хуже видеть. Может ли это быть последствием травмы?" Светлана Ашихина, Петрозаводск

— Контузия глаза очень коварна. Если это тупая травма, при которой не происходит проникающих ранений, разрыва глазного яблока, то никаких последствий в первое время может не ощущаться. Ну, отскочил во время игры мяч в лицо — вроде бы ничего страшного. Как говорится, проморгались и пошли дальше.

Однако глаз — настолько тонкий и сложный орган, что даже легкие травмы могут вызвать в последующем тяжелые осложнения. Здесь надо быть особенно внимательной.

Контузия обычно приводит к кровоизлиянию внутрь глаза. Если его не лечить, то кровь сворачивается и образуется так называемая соединительная ткань вокруг глаза. Она может привести к отслойке сетчатки, травме хрусталика с последующим развитием катаракты и в конечном итоге — к гибели глаза — как функциональной, когда теряется зрение, так и анатомической, когда сам глаз уменьшается в размерах и погибает.

Контузия обычно приводит к кровоизлиянию внутрь глаза

Например, недавно мы оперировали девушку, которая год назад случайно ударилась виском в поезде. И вспомнила об этом только у нас. В течение года ее зрение снижалось, и когда она обратилась к нам, выяснилось, что у нее застаревшая отслойка сетчатки, которая хоть и поддается лечению, но прогноз его неблагоприятен. К сожалению, полностью восстановить зрение так и не удалось.

Поэтому в случаях глазных травм, даже легких, нужно сразу обращаться к:

врачу-офтальмологу

в кабинет неотложной помощи

в травматологический пункт

больницу

поликлинику

в наш институт.

Вам назначат лечение, а главное, будет произведен контроль над состоянием глаза и сделан прогноз на будущее.

Химический ожог глаза

"На работе мне приходится иметь дело с агрессивными жидкостями. Как оказать первую помощь, если в глаз попадет кислота?" Ольга Коноплева, Воронеж

— Травмы глаз бывают не только от удара палкой, камнем или теннисным мячом, то есть от механического воздействия, но и в результате попадания в них разных химических агентов. На производстве причиной таких травм часто бывает серная и соляная кислота, а в быту чаще всего — уксусная эссенция. Много неприятностей может принести, например, щелочь, попавшая в глаз при взрыве аккумулятора. Частыми в последнее время стали травмы, причиненные глазам жидкостями из газовых баллончиков, в состав которых, как правило, входит какая-нибудь кислота.

Что надо делать в первые мгновения, после того, как это случилось? Быстро бежать к крану, пустить холодную воду и как можно тщательнее промывать глаз. И не 5-10 минут, а в течение 30-40 минут, чтобы избавиться от химии, которая попала в глаз.

То же самое надо делать в случае термических ожогов. Ведь попадание в глаз даже самого обычного кипятка может закончиться помутнением роговицы и ожоговой болезнью, которая в ста процентах случаев приводит к необратимой слепоте.

Лечение близорукости

"Я мастер спорта по волейболу. Из-за прогрессирующей после травмы близорукости решилась на оперативное вмешательство. Смогу ли я после операции на глазах участвовать в соревнованиях?" М. Хомякова, Архангельск

— Сейчас очень многие молодые люди, страдающие близорукостью, делают операцию на глазах — так называемую кератотомию. К сожалению, эта операция чревата очень нехорошими последствиями. Поскольку рубцы, которые остаются на месте насечек на роговице глаза, очень непрочные, то любая, даже самая легкая механическая травма может привести к разрыву роговой оболочки.

Например, маленький ребенок, находясь на руках у женщины, размахивал ручонками и случайно попал пальцем маме в глаз. Этого оказалось достаточно, чтобы послеоперационные рубцы разошлись, роговица глаза, как цветок, раскрылась — и все содержимое глазного яблока выпало наружу.

Поэтому люди, которые перенесли кератотомию, должны быть предельно осторожны в любых условиях. А так как волейбол — это вид спорта, связанный с повышенным травматизмом, заниматься им после такой операции не рекомендуется попадание мяча в глаз, случайное столкновение с партнером могут привести к повреждению глазного яблока. А спортивные травмы относятся к одним из самых тяжелых контузий, с которыми нам приходится сталкиваться.

Методы лечения травматической катаракты

"Расскажите, пожалуйста, о современных методах лечения травматической катаракты". Ирина Кушелева, Саранск

— Травматическая катаракта развивается при повреждении глазного хрусталика. Но зрение может быть восстановлено, если вовремя начать лечение. На сегодняшний день имеется много методов удаления катаракты. В зависимости от тяжести травмы мы используем:

и традиционные

и так называемые аппаратные способы лечения.

Один из самых современных — факоэмульсификация травматической катаракты с последующей имплантацией искусственных хрусталиков. Этот метод относится к хирургии малых разрезов.

Мы имплантируем в глаз новые, так называемые складные хрусталики через разрезы, величина которых составляет всего 3 миллиметра, в то время как раньше она достигала 10-12 миллиметров. Эти операции малотравматичны и позволяют со стопроцентной гарантией восстанавливать утерянное зрение.

Травматическая катаракта развивается при повреждении глазного хрусталика

Преимущества нашего института в том, что он имеет статус научно-исследовательского учреждения, здесь разрабатываются самые современные методики многих операций. Все мы — хирурги широкого профиля и выполняем комбинированные операции:

по очищению глазной полости от помутнения

пересадке роговицы

замене стекловидного тела

"привариванию" сетчатки.

В последнее время широко используем лазерную хирургию, которая позволяет стимулировать функции внутриглазных оболочек. Это особенно важно после контузии со снижением внутриглазного давления.

Инфекции глаз

"Работая на огороде, неудачно повернулась, и ветка боярышника хлестнула меня по лицу. Травма пустяковая, но глаз побаливает, боюсь, не занесла ли я инфекцию". Роксана Вилькина, Нижнекамск

— Ваша травма совсем не такая безобидная, как вам кажется. Я знаю много случаев, когда шипы боярышника или шиповника внедрялись в глазную орбиту незаметно для самого человека.

Попадание в глаз инородных деревянных предметов чревато развитием инфекции. Еще более тяжелые осложнения вызывают металлические частицы.

Например, человек стучит молотком по металлу и вдруг замечает, что в глаз попала соринка, а на самом деле это микроскопический осколок. Зрение первое время вроде бы в норме, а потом вдруг резко начинает снижаться. Потому что кусочек металла, который совершенно случайно внедрился в плоть глаза начал окисляться.

Это приводит к поражению сетчатки, хрусталика, зрительного нерва и в конечном итоге — к безвозвратной потере зрения. Чтобы избежать тяжелых осложнений, опять же поспешите к специалисту.

Альбуцид спасет от инфекций

"Вылечившись после легкой контузии глаза, собираюсь в отпуск на юг. Какие лекарственные средства вы бы посоветовали взять с собой?" Света Кучкина, Норильск

— Под рукой всегда надо иметь альбуцид, это препарат безобидный, не вызывающий осложнений. Он незаменим для профилактики инфекционных заболеваний, и при попадании в глаз песка, грязи, земли, мало ли что бывает на пляже или при работе на огороде.

У людей, страдающих аллергией, яркие солнечные лучи, особенно отраженные, вызывают раздражение глаз наподобие электроофтальмии — заболевания, которое развивается, если без защитных очков смотреть на сварку.

Попадание в глаз инородных деревянных предметов чревато развитием инфекции

Глаза краснеют, начинают слезиться, возникает светобоязнь, человек практически не может смотреть на яркий свет. В таких случаях тоже хорошо помогает альбуцид.

Закапывайте его в глаза и делайте холодные примочки с противовоспалительными травами. Для этих целей можно использовать:

ромашку

или даже обыкновенную заварку чая.

И не забудьте взять с собой солнцезащитные очки.

Читайте также:

О каких болезнях расскажут ваши глаза?

Искры из глаз: научное объяснение

Как устроено зрение человека