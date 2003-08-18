О том, какие лекарственные травы надо использовать при женских заболеваниях, рассказывает алтайский биолог, народный целитель России Василий Васильев.
— У женщины обнаружили миому, хирурги настаивают на операции. Ваш совет, специалиста-травника?
— Есть такая трава — болиголов. Она оказывает сильное действие на организм, но бояться этого не надо. Такие травы в малых дозах — мощнейшее лекарство, они пробуждают от спячки организм, стимулируют иммунную систему, даже атакуют опухолевые клетки.
Болиголов набирает силу во время цветения. Сбор начинают с июня. Найти болиголов нетрудно, но нужно учитывать определенные правила при его заготовке:
Препараты, отвары и настои на его основе укрепляют иммунную систему, обладают:
Очень ценно противоопухолевое действие травы. Средства на ее основе способны существенно замедлить рост и распространение раковых клеток в любой части организма.
— А как правильно этот самый болиголов применять?
— Мы рекомендуем применять его в каплях, по схеме:
от одной капли до сорока и обратно. Первый день — одна капля, второй — две, пятый — пять и так далее. До сорока дошли и пошли обратно — тридцать девять, … двадцать пять и так — до одной.
— А в воде разбавлять или не надо?
— Разбавлять лучше не в воде, а в настоях других трав. Почему? Мы стараемся подбирать травы, снимающие у женщин аллергическую реакцию на болиголов, — некая подстраховка, а вдруг если…
— Какие же это травы?
— Как правило, это такие травы, как:
Мы подбираем именно ту траву, которая женщине подходит. Кроме этого, у каждой из предлагаемой нами трав есть свои плюсы. Душица, например, улучшает формулу крови.
- Вы рекомендуете капли болиголова, если есть подозрение на онкологию, а если его нет? Например, у женщины эрозия шейки матки, небольшая миома. Надо ей применять болиголов?
— Можно и без него обойтись. Но запомните вот эту траву — боровая матка. Это типично женская трава, подарок женщинам от щедрот Господних. Она лечит практически все гинекологические заболевания, дезинфицирует мочеполовую систему.
Мы готовим ее двух видов:
Женщине, если она думает о своем здоровье, никак без боровой матки не обойтись.
Особенно хорошие результаты дает эта трава в сочетании с гинекологическим сбором. В него входят известные травы, знакомые нам по другим заболеваниям, но вместе в гинекологическом сборе они просто удивительны.
Кроме этого, натуральные гормоны в составе лекарственного растения способны:
В случае лечения бесплодия с помощью этой травки и успешного зачатия нужно продолжить ее применение. Это снизит риск непроизвольного выкидыша. При других болезнях после зачатия необходимо отменить прием препарата.
— И какие же это травы?
— Их достаточно много, например:
Состав сбора может немного меняться, но цель его одна — улучшение работы мочеполовой системы.
- А как правильно заваривать эти травы? Можно ли заварить побольше, в запас и пить понемногу?
— Лучше заваривать их каждый день и пить теплыми, эффекта будет больше. Хорошо бы три раза в день, но если не получается три раза, то всю заваренную дозу можно разделить пополам. От систематического применения этого сбора у вас:
— Значит, боровая матка, гинекологический сбор должны занять достойное место в женской домашней аптечке?
— Не могу не назвать еще одну траву — змееголовник молдавский:
Лекарственное сырье этого растения часто попадает в продажу под названием "мелисса". И его названия в европейских языках переводятся как "турецкая мелисса".
Змееголовник молдавский — это травянистое растение высотой 15-50 см, для которого характерно слабое опушение всех его частей. Существуют две формы этого растения — синецветковая и белоцветковая. Змееголовник молдавский имеет тонкую корневую систему стержневого типа. В фазу цветения длина главного корня достигает 20-30 см, боковых — 10-15 см
Мы в Сибири тщательно изучили чудотворные свойства каменного масла и теперь с полным основанием рекомендуем его не только при миоме, кисте яичников, но и при:
Очень хорошо делать микроклизмы. Советую добавлять в каменное масло несколько капель борца джунгарского и делать клизмочки.
Борец — эффективное противоопухолевое средство, вот и получается "два в одном". Такие клизмочки очень помогут женщинам после родов, тяжелых физических нагрузок. Лучше делать их на ночь.
— Что еще порекомендовали бы вы женщинам с гинекологическими недомоганиями?
— Очень полезны спринцевания. Это и для профилактики незаменимо. Мы готовим специальные сборы именно для этой цели. В них входят уже известная вам боровая матка, много других трав.
Природа так щедра к женщине и так милостива к ее немощам, надо лишь с толком воспользоваться природной аптекой. Операция только в крайнем случае. Надо приложить усилия, прибегнуть к богатейшим дарам земным, только еще раз повторяю — серьезно, без поспешности, заполошности, легкомыслия.
Травы требуют долгого применения, тут команда "раз-два" не пройдет.
У трав, есть великое преимущество перед таблетками: врачуя одно заболевание, они лечат другое. Таблетки же одно лечат, другое калечат. Вот и поклонимся в пояс многотравью российских полей, подберем себе подходящее лекарство и поблагодарим Бога за богатый выбор.
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