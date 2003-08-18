Лечебные травы для женского здоровья

О том, какие лекарственные травы надо использовать при женских заболеваниях, рассказывает алтайский биолог, народный целитель России Василий Васильев.

болиголов

Болиголов — лечебная трава при онкологии

— У женщины обнаружили миому, хирурги настаивают на операции. Ваш совет, специалиста-травника?

— Есть такая трава — болиголов. Она оказывает сильное действие на организм, но бояться этого не надо. Такие травы в малых дозах — мощнейшее лекарство, они пробуждают от спячки организм, стимулируют иммунную систему, даже атакуют опухолевые клетки.

Болиголов набирает силу во время цветения. Сбор начинают с июня. Найти болиголов нетрудно, но нужно учитывать определенные правила при его заготовке:

Наземную часть нельзя трогать голыми руками, нужно обязательно запастись резиновыми перчатками. Если планируется сбор крупной партии, то лучше взять с собой марлевую повязку для защиты органов дыхания. Класть срезанные части вместе с другими растениями нельзя. Для дикой петрушки выделяется отдельный пакет или емкость. Нужно помнить, что сок уже сорванной травы продолжает сохранять долю токсичности. Пробовать сырье на вкус категорически запрещается, можно получить тяжелое пищевое отравление. Траву не собирают возле дорог, промышленных предприятий, свалок

Препараты, отвары и настои на его основе укрепляют иммунную систему, обладают:

противосудорожным действием

антисептическим действием

успокоительным действием.

Очень ценно противоопухолевое действие травы. Средства на ее основе способны существенно замедлить рост и распространение раковых клеток в любой части организма.

— А как правильно этот самый болиголов применять?

— Мы рекомендуем применять его в каплях, по схеме:

от одной капли до сорока и обратно. Первый день — одна капля, второй — две, пятый — пять и так далее. До сорока дошли и пошли обратно — тридцать девять, … двадцать пять и так — до одной.

— А в воде разбавлять или не надо?

— Разбавлять лучше не в воде, а в настоях других трав. Почему? Мы стараемся подбирать травы, снимающие у женщин аллергическую реакцию на болиголов, — некая подстраховка, а вдруг если…

— Какие же это травы?

— Как правило, это такие травы, как:

душица,

солодка,

ромашка.

Мы подбираем именно ту траву, которая женщине подходит. Кроме этого, у каждой из предлагаемой нами трав есть свои плюсы. Душица, например, улучшает формулу крови.

Боровая матка поможет при гинекологических заболеваниях

- Вы рекомендуете капли болиголова, если есть подозрение на онкологию, а если его нет? Например, у женщины эрозия шейки матки, небольшая миома. Надо ей применять болиголов?

— Можно и без него обойтись. Но запомните вот эту траву — боровая матка. Это типично женская трава, подарок женщинам от щедрот Господних. Она лечит практически все гинекологические заболевания, дезинфицирует мочеполовую систему.

боровая матка

Мы готовим ее двух видов:

водный раствор;

на спирту.

Женщине, если она думает о своем здоровье, никак без боровой матки не обойтись.

Особенно хорошие результаты дает эта трава в сочетании с гинекологическим сбором. В него входят известные травы, знакомые нам по другим заболеваниям, но вместе в гинекологическом сборе они просто удивительны.

Кроме этого, натуральные гормоны в составе лекарственного растения способны:

омолодить кожу;

благотворно влиять на работу сердца;

замедлить развитие раковых клеток;

стабилизировать давление.

В случае лечения бесплодия с помощью этой травки и успешного зачатия нужно продолжить ее применение. Это снизит риск непроизвольного выкидыша. При других болезнях после зачатия необходимо отменить прием препарата.

— И какие же это травы?

— Их достаточно много, например:

пастушья сумка,

зверобой,

тысячелистник,

календула,

кипрей,

корень пиона.

Состав сбора может немного меняться, но цель его одна — улучшение работы мочеполовой системы.

- А как правильно заваривать эти травы? Можно ли заварить побольше, в запас и пить понемногу?

— Лучше заваривать их каждый день и пить теплыми, эффекта будет больше. Хорошо бы три раза в день, но если не получается три раза, то всю заваренную дозу можно разделить пополам. От систематического применения этого сбора у вас:

наладится менструальный цикл,

кровотечение остановится,

продукты распада будут выводиться без осложнений.

Змеевик молдавский поможет при головных болях

— Значит, боровая матка, гинекологический сбор должны занять достойное место в женской домашней аптечке?

— Не могу не назвать еще одну траву — змееголовник молдавский:

прекрасно восстанавливает иммунную систему,

при болезнях сердечно-сосудистой системы просто необходим.

змееголовник молдавский Змееголовник и головные боли снимает прекрасно. Еще очень рекомендую каменное масло. Это природные квасцы, с высоким богатейшим содержанием микроэлементов и солей редкоземельных металлов. Тоже Божий подарок каждой женщине.

Лекарственное сырье этого растения часто попадает в продажу под названием "мелисса". И его названия в европейских языках переводятся как "турецкая мелисса".

Змееголовник молдавский — это травянистое растение высотой 15-50 см, для которого характерно слабое опушение всех его частей. Существуют две формы этого растения — синецветковая и белоцветковая. Змееголовник молдавский имеет тонкую корневую систему стержневого типа. В фазу цветения длина главного корня достигает 20-30 см, боковых — 10-15 см

Мы в Сибири тщательно изучили чудотворные свойства каменного масла и теперь с полным основанием рекомендуем его не только при миоме, кисте яичников, но и при:

полипах,

геморрое,

трещинах заднего прохода.

Очень хорошо делать микроклизмы. Советую добавлять в каменное масло несколько капель борца джунгарского и делать клизмочки.

Борец — эффективное противоопухолевое средство, вот и получается "два в одном". Такие клизмочки очень помогут женщинам после родов, тяжелых физических нагрузок. Лучше делать их на ночь.

— Что еще порекомендовали бы вы женщинам с гинекологическими недомоганиями?

— Очень полезны спринцевания. Это и для профилактики незаменимо. Мы готовим специальные сборы именно для этой цели. В них входят уже известная вам боровая матка, много других трав.

Природа так щедра к женщине и так милостива к ее немощам, надо лишь с толком воспользоваться природной аптекой. Операция только в крайнем случае. Надо приложить усилия, прибегнуть к богатейшим дарам земным, только еще раз повторяю — серьезно, без поспешности, заполошности, легкомыслия.

Травы требуют долгого применения, тут команда "раз-два" не пройдет.

У трав, есть великое преимущество перед таблетками: врачуя одно заболевание, они лечат другое. Таблетки же одно лечат, другое калечат. Вот и поклонимся в пояс многотравью российских полей, подберем себе подходящее лекарство и поблагодарим Бога за богатый выбор.

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