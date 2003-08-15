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Автор Петр Дерябин

Пиявки против целлюлита

Здоровье » Здоровье и профилактика

Пиявки, оказывается, успешно справляются с такой модной болезнью, как целлюлит. Наш корреспондент поспешил в московский Центр эстетической медицины и гирудотерапии, где освоили данный метод.

Пиявки против целлюлита

Пиявки — это совсем не больно

Примечательный у меня вышел разговор с пациенткой. Она находилась в лечебном кабинете и, что называется, в процессе. Около десятка пиявок сидели на проблемных в смысле целлюлита местах. Жирные, слегка шевелящиеся. Когда доктор приподнял покрывало, чтобы показать мне, как работают пиявки, я невольно содрогнулся. Итак, разговор с пациенткой Людмилой К., 30 лет, замужем, имеет ребенка.

— Кусаются? — спросил я, показывая на пиявок.

— Да что вы! Я их почти не чувствую. Ощущаю, что они работают, что-то высасывают. Но это совсем не больно.

— Как вы решились на это?

— А что оставалось делать? Летом поехала к морю и там впервые обнаружила, какая это неприятная вещь — целлюлит. Ноги и ягодицы — в буграх, на бедрах — "уши". Я стала стесняться сама себя, даже на пляже боялась появиться.

Когда вернулась в Москву, сразу стала искать врачей, которые избавили бы меня от этой напасти. Перепробовала несколько методов и вот остановилась на пиявках.

— Помогают?

— Конечно. Сегодня 8-й сеанс, и я уже совсем другой человек:

  • сбавила вес на пять килограммов,
  • после 5-го сеанса исчезли "уши",
  • объем бедер уменьшился на 4 см, ягодиц — на 5 см,
  • главное — кожа. Она, наконец, распрямилась, не стало этих уродливых бугров.

Так что с поставленной задачей пиявки справились полностью. Но это не все. Я заметила, что у меня прошли головные боли. Стала хорошо спать. Прежде в своей семье я была самая взвинченная. Теперь, наоборот: именно я — оплот спокойствия. Муж с удивлением и радостью отмечает мои перемены.

Мнение врача-гирудотерапевта

Речь Людмилы звучала вполне искренно. И тем не менее плохо верилось, что какие-то мелкие пиявки, тем более неприятные на вид, могут проделать такую большую и полезную работу. Я обратился к директору Центра врачу-гирудотерапевту Вадиму Панкову с просьбой научно обосновать то, что сообщила пациентка. Вот его слова:

— Хочу открыть читательницам вашего журнала, что пиявка — совершенно удивительное создание природы.

В ее слюне содержится больше сотни биологически активных ферментов. Целая фабрика! Попадая в организм человека, ферменты оказывают самое благотворное влияние. Прежде всего они разжижают кровь, противодействуют ее свертыванию.

гирудотерапия
Гинекологические, урологические заболевания тоже успешно лечатся ферментами пиявки

Это сразу же вызывает активизацию кровообращения, что приводит к повышению тонуса, улучшению общего самочувствия. Недаром в старину пиявками лечили все, даже простудные, заболевания: активная циркуляция крови помогала бороться с воспалениями.

Ферменты, выделяемые пиявкой, разлагают холестерин в крови, снижают его содержание — это хорошо для борьбы с атеросклерозом. Снижается содержание сахара — это уже борьба с диабетом.

Активный кровоток противодействует:

  • тромбофлебиту,
  • геморрою,
  • радикулиту,
  • мигрени,
  • артриту,
  • остеохондрозу,
  • варикозному расширению вен.

Гинекологические, урологические заболевания тоже успешно лечатся ферментами пиявки. На Западе их применяют в косметических целях — после пластической операции с помощью пиявок ускоряют заживление швов на лице. А наши прапрабабушки, собираясь на бал, ставили себе пиявок, чтобы улучшить цвет лица.

— А что происходит при целлюлите?

— Целлюлит — это уплотнение жировых клеток. Ферменты пиявки разрушают жир, частично он вытекает прямо на поверхность из ранки, частично выводится наружу через мочевую систему. На сегодня это один из самых эффективных методов лечения целлюлита.

— Вы сказали — на коже остается ранка. Надолго?

— Ранка нужна, чтобы из нее вытекало то, что должно покинуть организм человека. После сеанса мы прикрываем ранку тампоном, который впитывает жидкость. Тампон надо держать 6-8 часов. А ранка заживает за 5-7 дней.

Интересно, что пиявку можно посадить не на каждый участок кожи. Она выбирает излюбленные места. Обычно это биологически активные точки, те же самые, куда ставят иголки при иглотерапии. Кроме того, пиявки очень чувствительны к погоде, не любят грозу, сильный солнечный свет — начинают метаться и могут погибнуть.

Тонко чувствуют настроение доктора, его характер. Если доктор нервничает, пиявка не станет работать.

— Я слышал, пиявок можно свободно купить в аптеке.

— Да, но я не советую ставить их себе без помощи специалиста. Нужно точно знать, при какой болезни, на какое место сажать пиявку. Например, при повышенном давлении ее надо сажать на одно место, а при пониженном — совсем на противоположное. Если перепутать, можно сильно навредить себе самому.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Как я похудела на 25% с помощью пиявок
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Евгений Загрядский, Сергей Токин, Ирина Андрианова
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